Newsy Seriale Netflix też ma swój serial medyczny. Zwiastun "Znieczulenia"
VOD / Seriale

Netflix też ma swój serial medyczny. Zwiastun "Znieczulenia"

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Znieczulenie%22%3A+Leszek+Lichota+w+zwiastunie+serialu+medycznego+Netfliksa-168941
Netflix też ma swój serial medyczny. Zwiastun &quot;Znieczulenia&quot;
źródło: materialy promocyjne
autor: K.Grabowska
Niedawno prezentowaliśmy zwiastun "SOR-u" – wspólnej produkcji Prime Video i Telewizji Polskiej. Teraz zwiastun oraz pierwsze zdjęcia z planu swojego pierwszego polskiego serialu medycznego zaprezentował Netflix.

Leszek Lichota jako doktor Łazarz. Zwiastun "Znieczulenia"


"Znieczulenie" trafi na Netflix już 4 listopada. Serial będzie składał się z ośmiu odcinków, a główną rolę zagra w nim Leszek Lichota. Pierwszy zwiastun możecie zobaczyć poniżej:



W oficjalnym opisie czytamy:

Doktor Łazarz (w tej roli Leszek Lichota) to wybitny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu nagle dobiega końca po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia wielkiego ośrodka, podejmuje pracę w szpitalu na prowincji. Poznając zżytą lokalną społeczność i panujące tam, nieznane mu reguły, Łazarz odkrywa, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale też narażają na konflikt z systemem i etyką oraz uwidaczniają ciężar odpowiedzialności, jaką ponosi za życie innych.

Leszkowi Lichocie partnerują Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Masza Wągrocka, Filip Kowalewicz, Dorota Kolak, Mariusz Bonaszewski, Gamou Fall, Hugo Tarres, Krzysztof Stelmaszyk, Zbigniew Suszyński, Arkadiusz Brykalski, Marcin CzarnikKarol Biskup, Magdalena Koleśnik i Joanna Balasz.

Wśród konsultantów znalazł się m.in. Neal Baer – lekarz i producent, znany m.in. z pracy przy kultowym serialu "Ostry dyżur" – który dzielił się z twórcami i aktorami swoim bogatym doświadczeniem dramaturgicznym.

Dorota Kolak i Krzysztof Stelmaszyk w serialu "Znieczulenie". Fot. K. Grabowska
ZNIECZULENIE_E3_NETFLIX_FOT_K.GRABOWSKA_280425_596.jpg
Leszek Lichota i Aleksandra Popławska w serialu "Znieczulenie". Fot. K. Grabowska
Karolina Gruszka w serialu "Znieczulenie". Fot. K. Grabowska

Powiązane artykuły Znieczulenie

Zobacz wszystkie artykuły

Znieczulenie  (2026)

 Znieczulenie

Najnowsze Newsy

"Między ciszą a szeptem": W przygotowaniu biografia siostry Faustyny

Filmy Box office

Box Office Świat: Chiński Sherlock nowym numerem 1

"Wilkołak. Wojna, która zostaje": Spotkanie z Tomaszem Raczkiem

Filmy

"Miami Vice": Czy nowa wersja filmu podoba się fanom?

Filmy

Dlaczego autor książek o Reacherze nie chciał trzeciego filmu z Cruise'em?

Filmy

Z Cannes na Żoliborz. Drugi pokaz "Wymiarów Kina"

Filmy

James Gunn spędzi 10 lat na kierowaniu DC Studios

8 komentarzy