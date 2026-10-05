Netflix też ma swój serial medyczny. Zwiastun "Znieczulenia"

Niedawno prezentowaliśmy zwiastun "SOR-u" – wspólnej produkcji Prime Video i Telewizji Polskiej. Teraz zwiastun oraz pierwsze zdjęcia z planu swojego pierwszego polskiego serialu medycznego zaprezentował Netflix.
Leszek Lichota jako doktor Łazarz. Zwiastun "Znieczulenia"
"Znieczulenie
" trafi na Netflix już 4 listopada. Serial będzie składał się z ośmiu odcinków, a główną rolę zagra w nim Leszek Lichota
. Pierwszy zwiastun możecie zobaczyć poniżej:
W oficjalnym opisie czytamy: Doktor Łazarz (w tej roli Leszek Lichota) to wybitny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu nagle dobiega końca po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia wielkiego ośrodka, podejmuje pracę w szpitalu na prowincji. Poznając zżytą lokalną społeczność i panujące tam, nieznane mu reguły, Łazarz odkrywa, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale też narażają na konflikt z systemem i etyką oraz uwidaczniają ciężar odpowiedzialności, jaką ponosi za życie innych. Leszkowi Lichocie
partnerują Karolina Gruszka
, Aleksandra Popławska
, Masza Wągrocka
, Filip Kowalewicz
, Dorota Kolak
, Mariusz Bonaszewski
, Gamou Fall
, Hugo Tarres
, Krzysztof Stelmaszyk
, Zbigniew Suszyński
, Arkadiusz Brykalski
, Marcin Czarnik
, Karol Biskup
, Magdalena Koleśnik
i Joanna Balasz
.
Wśród konsultantów znalazł się m.in. Neal Baer
– lekarz i producent, znany m.in. z pracy przy kultowym serialu "Ostry dyżur
" – który dzielił się z twórcami i aktorami swoim bogatym doświadczeniem dramaturgicznym.
Dorota Kolak i Krzysztof Stelmaszyk w serialu "Znieczulenie". Fot. K. Grabowska
Leszek Lichota i Aleksandra Popławska w serialu "Znieczulenie". Fot. K. Grabowska
Karolina Gruszka w serialu "Znieczulenie". Fot. K. Grabowska