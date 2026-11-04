"Znieczulenie": Na SOR-ze tylko znachor pomoże. RECENZJA

Co łączy Znachora i doktora Łazarza? Być może tylko Leszek Lichota
, a może jednak znaczenie więcej – da się to już sprawdzić na Netfliksie. Dziś na platformę trafiły wszystkie odcinki serialu "Znieczulenie
", w którym aktor wciela się w doktora, o którym Bartek Czartoryski pisze: Temperament i niewyparzona gęba wreszcie sprowadzają na Dawida Łazarza wygnanie, bo po trudnej, niefortunnej operacji i kłótni z dyrektorem szpitala, który dyskusję kończy ze śliwą pod okiem, lekarz zostaje wyrzucony ze stołecznej kliniki
. Jeśli też zastanawiacie się, ile w "Znieczuleniu
" z "The Pitt
", a może też ostatniego "SOR-u
", autor odpowiada: Zwykle "Znieczulenie" sprawnie ucieka przed schematami seriali medycznych, pozwalając nawet zastanowić się, czy faktycznie nim jest.
Ciekawe? Cała recenzję serialu "Znieczulenie" można już przeczytać na karcie serialu POD LINKIEM TUTAJ. A jej fragmenty zamieszczamy poniżej.
recenzja serialu "Znieczulenie"| NetflixNa SOR-ze tylko znachor pomoże
autor: Bartosz Czartoryski
O fabule serialu autor recenzji pisze: Abrakadabra, czary-mary, z SOR-u wyjdziesz zdrów i cały. Leszek Lichota zamienił co prawda znachorską koszulę i wędrowny kostur na kitel, lecz magii mu to nie odjęło, przeciwnie, nadal ma ręce, które leczą. Ale też, kiedy głowa gorąca, zaklęte palce granego przezeń genialnego neurochirurga potrafią zamknąć się w pięść. Temperament i niewyparzona gęba wreszcie sprowadzają na Dawida Łazarza wygnanie, bo po trudnej, niefortunnej operacji i kłótni z dyrektorem szpitala, który dyskusję kończy ze śliwą pod okiem, lekarz zostaje wyrzucony ze stołecznej kliniki. Rozzłoszczony, gnając przed siebie, do domu gdzieś pod Suwałkami, który pobudował niegdyś dla żony i syna, kiedy jeszcze wierzyli, że się uda, Łazarz natyka się na tragiczny w skutkach wypadek kolejowy. Ocierając pot z czoła, ratuje, kogo się da, nie bacząc na poparzone ręce i potłuczone golenie. Tym zaskarbia sobie sympatię miejscowych i, niemalże okrzyknięty cudotwórcą, znajduje zatrudnienie w tamtejszym szpitalu. Poukładało się. Tyle że nie.
I dalej: Choć "Znieczulenie" korzysta ze sprawdzonej formuły fabularnej i gotowych szablonów charakterologicznych, począwszy od zazdrosnego ordynatora, przez atrakcyjną psychiatrkę, na upartym prokuratorze kończąc, robi z nich dobry użytek. A jednocześnie staje na głowie, aby jedynie prześlizgiwać się po tematach ważnych i ważniejszych, którymi są chociażby lekarska odpowiedzialność czy systemowe niewydolności. Serial właściwie nie rości sobie jednak pretensji do szerszych analiz, skupiając się prawie wyłącznie na historii indywidualnej. Slalom ten zresztą całkiem nieźle "Znieczuleniu" wychodzi. Przede wszystkim dzięki rzeczonemu Lichocie, który gra na ciągłym nerwie, powłócząc kasandrycznym spojrzeniem. Łazarz to typ nieprzyjemny, może nawet i egotyczny, ale trudno odmówić mu racji: faktycznie mało kto za nim nadąża. A przy tym to facet połamany emocjonalnie, z jednej strony potrafiący z zawiązanymi oczyma wykonać operację na otwartym mózgu, z drugiej kompletny społeczny analfabeta, mający trudności z odczytaniem drugiego człowieka. Cała recenzja serialu "Znieczulenie" dostępna jest POD LINKIEM TUTAJ.