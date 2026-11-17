Netflix dał zielone światło na realizację 2. sezonu serialu medycznego "Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą w roli głównej. "Czy konsekwencje dawnych decyzji zmuszą doktora Łazarza do zmiany zasad gry?" - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.
"Znieczulenie" podbija Netfliksa
Zaledwie dobę po premierze "Znieczulenie
" objęło szczyt polskiego rankingu Top 10 serwisu i nieprzerwanie się na nim utrzymuje. Serial z powodzeniem podbija również rankingi w innych krajach na świecie (m.in. Węgry, Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy, Włochy, Argentyna, Wenezuela czy Chile) i plasuje się obecnie na 5. miejscu globalnego zestawienia seriali nieanglojęzycznych Netfliksa.
"Znieczulenie
" to pierwszy polski dramat medyczny w Netflixie, wprowadzający widza w pełen napięć świat szpitalnych zawirowań. Doktor Łazarz (w tej roli Leszek Lichota
) to wybitny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu nagle dobiega końca po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia wielkiego ośrodka, podejmuje pracę w szpitalu na prowincji. Poznając zżytą lokalną społeczność i panujące tam, nieznane mu reguły, Łazarz odkrywa, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale też narażają na konflikt z systemem i etyką oraz uwidaczniają ciężar odpowiedzialności, jaką ponosi za życie innych. Aby serial Znieczulenie był na ekranie zgodny z procedurami i realiami współczesnej praktyki medycznej, nad produkcją czuwali konsultanci medyczni. Wkład kreatywny wniósł Neal Baer – lekarz i producent, znany m.in. z pracy przy kultowym serialu Ostry dyżur – który dzielił się z twórcami i aktorami swoim bogatym doświadczeniem dramaturgicznym.
W obsadzie prócz Lichoty znaleźli się m.in. Karolina Gruszka
, Aleksandra Popławska
, Filip Kowalewicz
, Dorota Kolak
, Masza Wągrocka
, Krzysztof Stelmaszyk
, Gamou Fall
, Hugo Tarres
, Zbigniew Suszyński
, Mariusz Bonaszewski
, Arkadiusz Brykalski, Marcin Czarnik
, Karol Biskup
, Magdalena Koleśnik
i Joanna Balasz
.
Autorami scenariusza są Dana Łukasińska
, Bartosz Janiszewski
, Marcin Ciastoń
oraz Beata Halastra
. Za kamerą stanął Łukasz Ostalski
.
"Znieczulenie": zwiastun