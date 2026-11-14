Czy "Zobaczysz wszystko" pokazuje prawdę o Elizabeth Holmes? Billy Evans odpowiada

Wyreżyserowany przez Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima dokument "Zobaczysz wszystko" niespodziewanie stał się jednym z najgłośniejszych filmów ostatnich miesięcy. Teraz odniósł się do niego Billy Evans – życiowy partner jego bohaterki, założycielki Theranosa Elizabeth Holmes.
Billy Evans o "Zobaczysz wszystko" Evans
został zapowiedziany jako gość emitowanego przez CBS programu Sunday Morning. W udostępnionych przez stację materiałach promocyjnych
dziennikarz Matt Gutman pyta go, jak czuje się z tym, że w "Zobaczysz wszystko
" został przedstawiony jako czarny charakter. Evans
nie wydaje się tym jednak przejmować. Moim celem było pokazanie ludziom Elizabeth. I kiedy oglądam ten film, widzę osobę, którą kocham, widzę ją dokładnie taką, jaka jest
– powiedział.
Materiał możecie znaleźć poniżej:
Wcześniej Evans
komentował film we wpisach na X
. Na pytanie, w czym jego zdaniem "Zobaczysz wszystko
" najbardziej mija się z prawdą, odpowiedział: Że w jakiś sposób kontroluję Liz. Każdy, kto miał okazję ją poznać, uznałby, że to prześmieszne. Liz jest jest niezwykle niezależna, ma silny charakter i jest moją najlepszą przyjaciółką. Jesteśmy partnerami w każdym znaczeniu tego słowa. Stawiamy sobie wyzwania, spieramy się i wspólnie mierzymy się ze światem. Jej najbliżsi przyjaciele to jednocześnie moi bliscy przyjaciele. Gdybym kiedykolwiek źle ją potraktował, nie darowaliby mi tego.
Zobaczysz wszystko w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag
, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Zobaczysz wszystko
":
Zobacz zwiastun "Zobaczysz wszystko"
Film "Zobaczysz wszystko
" zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Telluride. Stowarzyszenie Amerykańskich Krytyków Filmowych uhonorowało go pięcioma nagrodami Critic's Choice Documentary: dla najlepszego filmu dokumentalnego i najlepszych reżyserów oraz za najlepsze zdjęcia, muzykę i montaż. Przypominamy zwiastun: