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Czy "Zobaczysz wszystko" pokazuje prawdę o Elizabeth Holmes? Billy Evans odpowiada

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Zobaczysz+wszystko%22%3A+Billy+Holmes+%28partner+Elizabeth+Holmes%29+komentuje+film-169663
Czy &quot;Zobaczysz wszystko&quot; pokazuje prawdę o Elizabeth Holmes? Billy Evans odpowiada
Wyreżyserowany przez Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima dokument "Zobaczysz wszystko" niespodziewanie stał się jednym z najgłośniejszych filmów ostatnich miesięcy. Teraz odniósł się do niego Billy Evans – życiowy partner jego bohaterki, założycielki Theranosa Elizabeth Holmes.

Billy Evans o "Zobaczysz wszystko"


UWAGA! 
Dalsza część tekstu może zawierać spojlery z filmu "Zobaczysz wszystko"



Evans został zapowiedziany jako gość emitowanego przez CBS programu Sunday Morning. W udostępnionych przez stację materiałach promocyjnych dziennikarz Matt Gutman pyta go, jak czuje się z tym, że w "Zobaczysz wszystko" został przedstawiony jako czarny charakter. Evans nie wydaje się tym jednak przejmować. 

Moim celem było pokazanie ludziom Elizabeth. I kiedy oglądam ten film, widzę osobę, którą kocham, widzę ją dokładnie taką, jaka jest – powiedział. 

Materiał możecie znaleźć poniżej: 




Wcześniej Evans komentował film we wpisach na X. Na pytanie, w czym jego zdaniem "Zobaczysz wszystko" najbardziej mija się z prawdą, odpowiedział: 

Że w jakiś sposób kontroluję Liz. Każdy, kto miał okazję ją poznać, uznałby, że to prześmieszne. Liz jest jest niezwykle niezależna, ma silny charakter i jest moją najlepszą przyjaciółką. Jesteśmy partnerami w każdym znaczeniu tego słowa. Stawiamy sobie wyzwania, spieramy się i wspólnie mierzymy się ze światem. Jej najbliżsi przyjaciele to jednocześnie moi bliscy przyjaciele. Gdybym kiedykolwiek źle ją potraktował, nie darowaliby mi tego.



Zobaczysz wszystko w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Zobaczysz wszystko":



Zobacz zwiastun "Zobaczysz wszystko"


Film "Zobaczysz wszystko" zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Telluride. Stowarzyszenie Amerykańskich Krytyków Filmowych uhonorowało go pięcioma nagrodami Critic's Choice Documentary: dla najlepszego filmu dokumentalnego i najlepszych reżyserów oraz za najlepsze zdjęcia, muzykę i montaż. Przypominamy zwiastun: 


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