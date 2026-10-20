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"Zobaczysz wszystko" z szansami na Oscara dla najlepszego filmu? Film Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima przedpremierowo już w tym tygodniu

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&quot;Zobaczysz wszystko&quot; z szansami na Oscara dla najlepszego filmu? Film Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima przedpremierowo już w tym tygodniu
Kulturowy fenomen, kinowe wydarzenie roku, tłumy widzów wykupujących bilety na pniu i powszechny zachwyt krytyki. "Zobaczysz wszystko" Nathana Fieldera (twórcy "Próby generalnej" i "Klątwy") i Lance'a Oppenheima ("Primetime" z Robertem Pattinsonem) bezczelnie zaciera granicę między fikcją a rzeczywistością. Zza oceanu coraz częściej docierają głosy o oscarowych szansach dla tego filmu, również w kategorii Najlepszy Film. "Zobaczysz wszystko"  trafi do polskich kin 6 listopada, ale najbardziej niecierpliwi widzowie będą mogli zobaczyć go wcześniej w ramach pokazów przedpremierowych, które startują już w ten weekend.

 
"Zobaczysz wszystko" to najważniejsza premiera jesieni. Krytycy są zgodni: 97% na Metacritic i 100% na Rotten Tomatoes. Przewiduje się, że film może zostać pierwszym dokumentem w prawie stuletniej historii Oscarów nominowanym do nagrody dla najlepszego filmu. Publiczność odpowiedziała na zachwyty branży i krytyków. W weekend otwarcia w USA wyprzedało się ponad 2000 seansów, a tytuł zarobił aż 15 mln dolarów, i to przy zaledwie 855 ekranach, co w przypadku dokumentu jest niemal bezprecedensowe. To drugi najlepszy debiut dokumentu w historii kina, za "Fahrenheitem 9/11".

O czym opowiada "Zobaczysz wszystko"?


 
Elizabeth Holmes, założycielka firmy Theranos i okrzyknięta "kobiecym Steve’em Jobsem" wizjonerka, została skazana na 11 lat więzienia za jedno z największych oszustw Doliny Krzemowej. Na 34 dni przed odbyciem kary w jej życie wkracza Nathan Fielder – bezkompromisowy komik i prowokator. Wprowadza się do jej domu, by obserwować ostatnie chwile wolności kobiety. Holmes twierdzi, że jest niewinna, i obiecuje, że kamera Fieldera ujawni prawdę, która wstrząśnie światem. Wypowiada tylko dwa słowa: "Zobaczysz wszystko".


W USA premiera odbyła się 16 października. Dzięki Gutek Film Polska jest jednym z pierwszych terytoriów na świecie, w którym film trafi na duży ekran. Najbardziej niecierpliwi zobaczą go tydzień później na pokazach przedpremierowych, a w regularnej dystrybucji pojawi się 6 listopada. Bilety już w sprzedaży.
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