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"Zodiac" będzie nawiązywał do "Agentów T.A.R.C.Z.Y."?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Zodiac%22%3A+Amit+Cohen+i+Ron+Leshem+napisz%C4%85+serial+szpiegowski+dla+Marvela.+Co+o+nim+wiemy-169284
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źródło: materialy promocyjne
Kilka tygodni temu Marvel Studios ogłosiło, że pracuje nad aktorskim serialem zatytułowanym "Zodiac". Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące tej produkcji.

Nowe informacje o "Zodiacu" Marvela


Jak podaje Deadline, za scenariusz "Zodiaca" odpowiadać będą Ron Leshem i Amit Cohen (na zdjęciu niżej) – izraelscy twórcy, którzy w swoim CV mają m.in. takie tytuły jak "Ziemia niczyja", "Dolina Łez" czy "Zły dzieciak". Prace na planie rozpoczną się w przyszłym roku. Premiera została zaplanowana na 2028 rok. 

GettyImages-1677343389.jpg Getty Images © Robin L Marshall

Brad Winderbaum, szef działu zajmującego się w Marvelu produkcjami telewizyjnymi, animacjami, komiksami i franczyzami, stwierdził, że fani z pewnością znajdą dużo wskazówek w logotypie produkcji. Najbardziej oczywistym tropem wydają się nawiązania do "Agentów T.A.R.C.Z.Y.". Fani spekulują, że "Zodiac" może być zatem kontynuacją serialu, którego emisja zakończyła się w 2020 roku. Według Daniela Richtmana serial ma być jednak samodzielną produkcją, niepowiązaną z dotychczasowymi produkcjami. Widzowie nie będą więc musieli obejrzeć innych filmów / seriali z uniwersum, aby orientować się w fabule. 

Z kolei portal Knight Edge Media twierdzi, że "Zodiac" w zamyśle ma być "mrocznym brytyjskim thrillerem szpiegowskim", a Marvel poszukuje trojga angielskich aktorów (dwóch mężczyzn i kobiety) do ról głównych bohaterów. Studiu zależy podobno na świeżych twarzach, które nie kojarzą się z adaptacjami komiksów. 

Zobacz zwiastun serialu "VisionQuest"


Aktualnie na Disney+ możecie oglądać serial "VisionQuest". Powracającemu w tytułowej roli Paulowi Bettany'emu towarzyszą m.in. James SpaderRuaridh Mollica, Emily Hampshire i James D'Arcy. Przypominamy zwiastun:


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