"Zodiac" będzie nawiązywał do "Agentów T.A.R.C.Z.Y."?

Kilka tygodni temu Marvel Studios ogłosiło, że pracuje nad aktorskim serialem zatytułowanym "Zodiac". Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące tej produkcji.
Nowe informacje o "Zodiacu" Marvela
Jak podaje Deadline, za scenariusz "Zodiaca
" odpowiadać będą Ron Leshem
i Amit Cohen
(na zdjęciu niżej) – izraelscy twórcy, którzy w swoim CV mają m.in. takie tytuły jak "Ziemia niczyja
", "Dolina Łez
" czy "Zły dzieciak
". Prace na planie rozpoczną się w przyszłym roku. Premiera została zaplanowana na 2028 rok.
Getty Images © Robin L Marshall
Brad Winderbaum, szef działu zajmującego się w Marvelu produkcjami telewizyjnymi, animacjami, komiksami i franczyzami, stwierdził, że fani z pewnością znajdą dużo wskazówek w logotypie produkcji. Najbardziej oczywistym tropem wydają się nawiązania do "Agentów T.A.R.C.Z.Y.
". Fani spekulują, że "Zodiac
" może być zatem kontynuacją serialu, którego emisja zakończyła się w 2020 roku. Według Daniela Richtmana serial ma być jednak samodzielną produkcją, niepowiązaną z dotychczasowymi produkcjami. Widzowie nie będą więc musieli obejrzeć innych filmów / seriali z uniwersum, aby orientować się w fabule.
Z kolei portal Knight Edge Media twierdzi, że "Zodiac
" w zamyśle ma być "mrocznym brytyjskim thrillerem szpiegowskim", a Marvel poszukuje trojga angielskich aktorów (dwóch mężczyzn i kobiety) do ról głównych bohaterów. Studiu zależy podobno na świeżych twarzach, które nie kojarzą się z adaptacjami komiksów.
Zobacz zwiastun serialu "VisionQuest"
Aktualnie na Disney+ możecie oglądać serial "VisionQuest
". Powracającemu w tytułowej roli Paulowi Bettany'emu
towarzyszą m.in. James Spader
, Ruaridh Mollica
, Emily Hampshire
i James D'Arcy
. Przypominamy zwiastun: