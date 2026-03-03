Newsy Filmy "Zwierzogród 2" za moment w Disney+. Data premiery ujawniona
"Zwierzogród 2" okazał się najbardziej kasową hollywoodzką produkcją ubiegłego roku. Od premiery w listopadzie animacja Disneya zarobiła w kinach na całym świecie 1,86 mld dolarów. Teraz przyszła pora na podbój małego ekranu.     

"Zwierzogród 2" w Disney+



Jak się właśnie dowiedzieliśmy, "Zwierzogród 2" już wkrótce pojawi się na Disney+. Nominowany do Oscara film Jareda Busha i Byrona Howarda zadebiutuje w serwisie streamingowym 11 marca.  


"Zwierzogród 2" to kontynuacja filmu z 2016 roku. W dwójce początkujący policjanci Judy Hopps i Nick Bajer (w polskiej wersji językowej Julia Kamińska i Paweł Domagała) trafiają na trop wielkiej tajemnicy, gdy tajemniczy gad Grześ Żmijewski przybywa do Zwierzogrodu, wywracając tytułową zwierzęcą metropolię do góry nogami. Podczas obchodów stulecia Zwierzogrodu, najważniejsza księga - Kodeks Rysiowieckich - stawia przed duetem policjantów wiele pytań. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką w nieznanych wcześniej częściach miasta, gdzie ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę bardziej niż kiedykolwiek.

@filmweb Jak wyglądała premiera filmu "Zwierzogród 2"? #filmy #kino #rozrywka #polskiekino #zwierzogród  @marcin.tarcin ♬ oryginalny dźwięk – filmweb - filmweb

Jak pisaliśmy w naszej recenzji: jeśli przyjmiemy, że dobra bajka to taka, która nie tylko bawi, ale też wzrusza, to "Zwierzogród 2" wywiązuje się z tego zadania znakomicie. Duża w tym zasługa obsady. W polskiej wersji językowej królują oczywiście Julia Kamińska i Paweł Domagała, którzy wracają do ról Hopps i Bajera, ale  i drugi plan – przede wszystkim Maciej Stuhr jako Grześ i Wiolka Walaszczyk jako podcasterka Gryzelda Klonowska – dotrzymuje im kroku. Twórcy mają świadomość, że lepsze jest wrogiem dobrego, dlatego korzystają ze sprawdzonej formuły kryminału / filmu akcji przełożonego na animację dla najmłodszych. Jeśli więc zaliczacie się do gromady fanów pierwszej części, nie zawiedziecie się. 

"Zwierzogród 2": zwiastun



