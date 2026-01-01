Padł rekord! "Zwierzogród 2" najbardziej dochodowym filmem animowanym Disneya w historii

Przed premierą nie spodziewali się tego pewnie nawet najwięksi fani miejskiego rytmu Zwierzogrodu. Jak podaje właśnie portal Variety, kontynuacja przygód Judy Hops i Nicka Bajera pobiła – wydawałoby się – niemożliwy do pobicia rekord. "Zwierzogród 2" został właśnie oficjalnie najbardziej dochodowym filmem animowanym w ponad stuletniej historii producenckiej Walt Disney Pictures.
"Zwierzogród 2" najlepiej zarabiającym filmem Disneya!
Animacja pobiła rekord wynikiem 1,46 miliarda dolarów odnotowanym w kinach na ponad miesiąc od oficjalnej premiery filmu. Od 2019 roku rekord ten nieprzerwanie podtrzymywał kosmiczny przychód "Krainy lodu II
", która sześć lat temu zgromadziła na całym świecie 1,45 miliarda dolarów. Co najlepsze, rekordowy rezultat finansowy drugiego "Zwierzogrodu
" może ostatecznie okazać większy – kina na całym świecie, w tym w Polsce, dalej pokazują przecież film na swoich ekranach.
"Zwierzogród 2
" był sukcesem frekwencyjnym właściwie od pierwszych godzin po pojawieniu się w kinach. Po pierwszych pięciu dniach produkcja odnotowała przychód sięgający 556,4 mln dolarów. Po 17 dniach – okrągły miliard dolarów, najszybciej w całej historii kina, biorąc pod uwagę produkcje z kategorią PG. Imponująca skala jego komercyjnego sukcesu bezpośrednio wynika z globalnego szału na produkcję. "Zwierzogród 2
" znakomicie poradził sobie nie tylko w Stanach, ale i w krajach, w których wyniki zawsze okazywał się dużo słabsze. Wartym odnotowania jest tu rezultat, który film osiągnął w Chinach – trudnym rynku dla hollywoodzkich produkcji – gdzie zgromadził już ponad 500 milionów dolarów.
Przypomnijmy, że w filmie "Zwierzogród 2
" detektywi Judy Hops i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ.
"Zwierzogród 2" – zwiastun filmu