"Zwyczajna przysługa" doczeka się sequela. Anna Kendrick i Blake Lively ponownie w rolach głównych

Lionsgate i Amazon Studios przygotowują sequel komedii kryminalnej " Zwyczajna przysługa " z 2018 roku. W głównych rolach powrócą Anna Kendrick Blake Lively , a za kamerą stanie ponownie Paul Feig . Scenariusz tak jak w przypadku pierwszej części napisze Jessica Sharzer Zwyczajna przysługa " to ekranizacja debiutanckiej powieści Darcey Bell. Główna bohaterka Stephanie ( Kendrick ) jest uroczą, ale dość naiwną i niewinną młodą mamą, dla której szczytem występku i ryzykanctwa jest przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Emily ( Lively ) to piękna, wyzwolona kobieta sukcesu, która trzyma życie za rogi. Panie poznają się w szkole swoich synów i natychmiast się zaprzyjaźniają. Przyjaciółki muszą się wspierać, więc Stephanie zgadza się pewnego dnia odebrać ze szkoły synka Emily. Byłaby to jedynie zwyczajna przysługa, gdyby nie fakt, że Emily nie pojawia się, by odebrać dziecko. I to przez kilka kolejnych dni. Dobroduszna Stephanie postanawia pomóc przystojnemu mężowi Emily w poszukiwaniach żony. Wkrótce okaże się jak mało wiedziała o swojej najlepszej przyjaciółce.Komedia Feiga zarobiła na całym świecie 97 milionów dolarów przy zaledwie 20-milionowym budżecie. Film spodobał się również widzom i krytykom. W filmwebowej recenzji " Zwyczajnej przysługi " czytamy:Filmografię Feiga zamyka nakręcona dla Netfliksa ekranizacja powieści fantasy "Akademia Dobra i Zła" z Charlize Theron w roli głównej. Kendrick mogliśmy ostatnio zobaczyć w thrillerze science fiction " Pasażer nr 4 ". Lively przygotowuje się aktualnie do reżyserskiego debiutu. Aktorka przeniesie na ekran komiks "Seconds".