"rAI utracony"? Współtwórca "Pulp Fiction" zaadaptuje poemat z użyciem sztucznej inteligencji

Jest przedpołudnie, a tytuł najbardziej niespodziewanego newsa dnia już został przyznany. Portal World of Reel donosi, że Roger Avary, współtwórca scenariusza "Pulp Fiction" i "Wściekłych psów", zabiera się za własną adaptację "Raju utraconego" – klasycznego poematu Johna Miltona z XVII wieku. Twist zawiera się jednak nie w temacie, a sposobie realizacji. Avary planuje bowiem wykorzystać do adaptacji współczesne narzędzia sztucznej inteligencji.
AI w służbie adaptacji klasyki?
Dziennikarze donoszą, że zapowiedziana adaptacja Avary'ego
powstanie dla Ex Machina Studios, niedawno powstałej firmy skoncentrowanej na wdrażaniu narzędzi sztucznej inteligencji do pracy w przemyśle filmowym. Choć założona dopiero w styczniu, wytwórnia ma już w planach bardzo zróżnicowane projekty. Wśród nich znajdują się: ośmioodcinkowy serial science fiction, historia życia Hernána Cortésa, a także nowy film Alexa Proyasa
("Ja, robot
") pod tytułem "Heaven".
Getty Images © Amanda Edwards
Roger Avary
World of Reel dodaje, że "Raj utracony" Avary'ego
nie miałby zostać w całości stworzony przez narzędzia AI. Projekt zakłada zaangażowanie prawdziwych aktorów oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do wykreowania rozległych światów – zamiast ludzi przed kamerą, AI miałoby więc zastąpić tych pracujących za nią.
"Raj utracony" Miltona
uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł epickich napisanych w języku angielskim. Poemat kilkukrotnie próbowano zaadaptować filmowo, choć dotychczas bez większych sukcesów artystycznych. Wszystko przez to, że gęsta i wymagająca tematyka dzieła splata się w nim z (dosłownie) epickim charakterem jego wydarzeń – takich jak bitwa w Niebie, stworzenie świata czy bunt aniołów. Dobra adaptacja wymagałaby więc idealnego zbalansowania intelektualnego i widowiskowego porządku opowieści.
