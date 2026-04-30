"rAI utracony"? Współtwórca "Pulp Fiction" zaadaptuje poemat z użyciem sztucznej inteligencji
"rAI utracony"? Współtwórca "Pulp Fiction" zaadaptuje poemat z użyciem sztucznej inteligencji

Jest przedpołudnie, a tytuł najbardziej niespodziewanego newsa dnia już został przyznany. Portal World of Reel donosi, że Roger Avary, współtwórca scenariusza "Pulp Fiction" i "Wściekłych psów", zabiera się za własną adaptację "Raju utraconego" – klasycznego poematu Johna Miltona z XVII wieku. Twist zawiera się jednak nie w temacie, a sposobie realizacji. Avary planuje bowiem wykorzystać do adaptacji współczesne narzędzia sztucznej inteligencji.

Dziennikarze donoszą, że zapowiedziana adaptacja Avary'ego powstanie dla Ex Machina Studios, niedawno powstałej firmy skoncentrowanej na wdrażaniu narzędzi sztucznej inteligencji do pracy w przemyśle filmowym. Choć założona dopiero w styczniu, wytwórnia ma już w planach bardzo zróżnicowane projekty. Wśród nich znajdują się: ośmioodcinkowy serial science fiction, historia życia Hernána Cortésa, a także nowy film Alexa Proyasa ("Ja, robot") pod tytułem "Heaven". 

World of Reel dodaje, że "Raj utracony" Avary'ego nie miałby zostać w całości stworzony przez narzędzia AI. Projekt zakłada zaangażowanie prawdziwych aktorów oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do wykreowania rozległych światów – zamiast ludzi przed kamerą, AI miałoby więc zastąpić tych pracujących za nią. 

"Raj utracony" Miltona uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł epickich napisanych w języku angielskim. Poemat kilkukrotnie próbowano zaadaptować filmowo, choć dotychczas bez większych sukcesów artystycznych. Wszystko przez to, że gęsta i wymagająca tematyka dzieła splata się w nim z (dosłownie) epickim charakterem jego wydarzeń – takich jak bitwa w Niebie, stworzenie świata czy bunt aniołów. Dobra adaptacja wymagałaby więc idealnego zbalansowania intelektualnego i widowiskowego porządku opowieści.

