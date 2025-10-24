Newsy Seriale Multimedia (ZDJĘCIE) Malcolm i jego bracia zapraszają do nowego "Zwariowanego świata"
(ZDJĘCIE) Malcolm i jego bracia zapraszają do nowego "Zwariowanego świata"

Obserwując aktorów w social mediach ma się wrażenie, że niejednokrotnie są oni równie podekscytowani z powstawania jakiegoś projektu, co wyczekujący go fani. Tak bez wątpienia jest w przypadku "Zwariowanego świata Malcolma" – zakończonego blisko 20 lat temu serialu, który niebawem powróci z nowym, specjalnym sezonem. To powrót o tyle szczególny, że niektórzy członkowie obsady – z samym Malcolmem na czele – lata temu zakończyli przygodę z aktorstwem na rzecz rozwijania się w innych dziedzinach. Wczoraj podekscytowany Frankie Muniz podzielił się w Internecie zdjęciem z planu, na którym po raz pierwszy od tak długiego czasu pojawia się w towarzystwie swoich braci. 

"Zwariowany świat Malcolma" powraca! Pierwsze zdjęcie z planu



Muniz podzielił się fotografią wykonaną w trakcie zdjęć do specjalnego sezonu "Zwariowanego świata Malcolma" na platformie X. Widzimy na niej tytułowego bohatera w towarzystwie dwóch serialowych braci: Reese'a (Justin Berfield) i Francisa (Christopher Masterson). Trzeci i najmłodszy z braci, Dewey (Erik Per Sullivan), nie zdecydował się wziąć udziału w projekcie. Trójka uśmiechniętych mężczyzn stoi na tle studia, w którym kręcone były nowe odcinki serialu. Zdjęcie w serwisie X Muniz opatrzył komentarzem: 

Kazano mi go jeszcze nie publikować, ale potem przypomniałem sobie o piosence z czołówki. Po prostu nie mogę się doczekać, aż zobaczycie nowe odcinki i tęsknię za moimi braćmi. 

"Piosenka z czołówki" to oczywiście utwór Boss of Me zespołu They Might Be Giants, w której refrenie możemy usłyszeć zapętlone zdanie: Nie będziesz mi rozkazywać! Zdjęcie serialowego Malcolma wraz z braćmi możecie zobaczyć poniżej:



"Zwariowany świat Malcolma" – co wiemy o nowym sezonie?



Przypomnijmy, ze scenariusz nowego "Malcolma" opracował Linwood Boomer, czyli twórca emitowanego w latach 2000–2006 oryginału. Specjalny sezon będzie składał się z czterech odcinków, które wszystkie wyreżyseruje Ken Kwapis, także związany z oryginałem. Akcja będzie się toczyć podczas 40 rocznicy ślubu Hala i Lois (Bryan Cranston i Jane Kaczmarek) – idealnej okazji do rodzinnego spotkania. Projekt zadebiutuje na platformie Disney+.

Niedługo po zakończeniu zdjęć Frankie Muniz w takich słowach wypowiadał się o nadchodzącym sezonie:

Myślę, że ludzie będą zaskoczeni tym, gdzie teraz znajdują się bohaterowie i jak wygląda ich historia. Ale to tylko cztery odcinki. Trudno jest upchnąć 20 lat w czterech półgodzinnych odcinkach, prawda? Mimo to sądzę, że widzowie będą bardzo zadowoleni z tego, co wymyśliliśmy. 

To był najlepszy czas w całym moim życiu, bez przesady. Kręcenie tego rebootu sprawiło mi tak niesamowitą frajdę – o wiele większą, niż się spodziewałem [...] Wciąż nie mogę ochłonąć. To doświadczenie było niesamowite – jak powrót do szalonej rzeczywistości młodego Malcolma, tylko że z jeszcze większą dawką miłości i chaosu. Ponowne spotkanie z obsadą, poznanie nowych postaci, śmiech do łez i tworzenie kolejnych wspomnień na planie było jak sen, z którego nie chciałem się wybudzić. To minęło tak szybko. A chciałbym, żeby trwało wiecznie – dodał aktor.

