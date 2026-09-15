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John Romita Jr. przyjedzie do Polski. Znamy atrakcje MFKiG 2026

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https://www.filmweb.pl/news/%C5%81%C3%B3d%C5%BA+zn%C3%B3w+stolic%C4%85+komiksu+i+gier.+Oto+najwi%C4%99ksze+atrakcje+MFKiG+2026-168590
John Romita Jr. przyjedzie do Polski. Znamy atrakcje MFKiG 2026
John Romita Jr., Mike Perkins, Jesse Lonergan, Rafał Gosieniecki oraz twórcy związani z magazynem "Produkt" będą gośćmi 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 września 2026 na terenie Atlas Areny i sąsiedniej Sport Areny.

"Amazing Spider-Man", "Punisher" czy "Kick Ass" to przykładowe tytuły, za które tak bardzo cenimy Johna Romitę Juniora. Amerykański twórca po raz pierwszy odwiedzi Polskę i spotka się z fanami właśnie w Łodzi. Wśród zagranicznych gości znajdą się także m.in.: Mike Perkins ("Bastion", "Kapitan Ameryka", "Bat-man: Pierwszy rycerz"), Jesse Lonergan (nagradzany "Drom") oraz przedstawiciele komiksu portugalskiego: Osvaldo Medina i Ricardo Cabral. Z Japonii dotrze autor tegorocznego plakatu festiwalowego Rafał Gosieniecki.



Główną wystawą towarzyszącą 37. MFKiG będzie "Produkt wystawowy", która prezentuje wyjątkowe zjawisko, jakim był kultowy dziś magazyn "Produkt". Tak na wystawie, jak na festiwalu pojawią się autorzy związani z periodykiem, m.in.: Michał "Śledziu" Śledziński, Marek Lachowicz, Rafał Skarżycki i Tomasz Lew Leśniak.
 
"Kobieta i jej motyle" Aleksandry Bylicy, to tytuł kolejnej premiery komiksowej spod szyldu CKNI, oparty o życie i dzieła Marii Sibylli Merian – urodzonej w Niemczech entomolożki, która w XVII wieku rzuciła wyzwanie społecznym normom.



37. MFKiG to również ponad 2000 m2 interaktywnych atrakcji dla miłośników gier wideo. Szczególnie licznie reprezentowany będzie nurt "indie" elektronicznej rozrywki, organizatorzy Festiwalu wierzą bowiem, że najciekawsze i najbardziej innowacyjne tytuły powstają obecnie właśnie w obiegu niezależnym. Obszerne strefy przygotowane zostaną także dla fanów gier "retro", współczesnych hitów AAA, rozrywek ruchowych i tanecznych, flipperów, a także nowoczesnych doświadczeń z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Łącznie na graczy czekać będzie blisko 200 interaktywnych stanowisk.

W 40. rocznicę publikacji pierwszego opowiadania Andrzeja Sapkowskiego na festiwalu nie może zabraknąć premier, spotkań, warsztatów czy wystaw, a także cosplaya poświęconego Wiedźminowi.

W programie MFKiG, oprócz spotkań, znajdą się prelekcje i panele dyskusyjne poruszające przeróżne aspekty komiksu i gier, warsztaty, konkurs coplay. Nie zabraknie oczywiście planszówek i różnych odmian gier bez prądu (w planach m.in.: strefa dla najmłodszych z grami wieloformatowymi, gry RPG, turnieje dla każdego z niskim progiem wejścia, gralnia oraz warsztaty z malowania figurek).

W trakcie MFKiG rozdane zostaną najważniejsze komiksowe nagrody w Polsce.

Więcej informacji na komiksfestiwal.com oraz mediach społecznościowych wydarzenia.
Informacja sponsorowana

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