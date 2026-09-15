John Romita Jr. przyjedzie do Polski. Znamy atrakcje MFKiG 2026

John Romita Jr., Mike Perkins, Jesse Lonergan, Rafał Gosieniecki oraz twórcy związani z magazynem "Produkt"
będą gośćmi 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 września 2026 na terenie Atlas Areny i sąsiedniej Sport Areny
.
"Amazing Spider-Man", "Punisher" czy "Kick Ass" to przykładowe tytuły, za które tak bardzo cenimy Johna Romitę Juniora. Amerykański twórca po raz pierwszy odwiedzi Polskę i spotka się z fanami właśnie w Łodzi. Wśród zagranicznych gości znajdą się także m.in.: Mike Perkins ("Bastion", "Kapitan Ameryka", "Bat-man: Pierwszy rycerz"), Jesse Lonergan (nagradzany "Drom") oraz przedstawiciele komiksu portugalskiego: Osvaldo Medina i Ricardo Cabral
. Z Japonii dotrze autor tegorocznego plakatu festiwalowego Rafał Gosieniecki. Główną wystawą towarzyszącą 37. MFKiG będzie "Produkt wystawowy"
, która prezentuje wyjątkowe zjawisko, jakim był kultowy dziś magazyn "Produkt"
. Tak na wystawie, jak na festiwalu pojawią się autorzy związani z periodykiem, m.in.: Michał "Śledziu" Śledziński
, Marek Lachowicz, Rafał Skarżycki i Tomasz Lew Leśniak. "Kobieta i jej motyle" Aleksandry Bylicy, to tytuł kolejnej premiery komiksowej spod szyldu CKNI
, oparty o życie i dzieła Marii Sibylli Merian – urodzonej w Niemczech entomolożki, która w XVII wieku rzuciła wyzwanie społecznym normom. 37. MFKiG to również ponad 2000 m2 interaktywnych atrakcji dla miłośników gier wideo. Szczególnie licznie reprezentowany będzie nurt "indie" elektronicznej rozrywki
, organizatorzy Festiwalu wierzą bowiem, że najciekawsze i najbardziej innowacyjne tytuły powstają obecnie właśnie w obiegu niezależnym. Obszerne strefy przygotowane zostaną także dla fanów gier "retro", współczesnych hitów AAA, rozrywek ruchowych i tanecznych, flipperów, a także nowoczesnych doświadczeń z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
. Łącznie na graczy czekać będzie blisko 200 interaktywnych stanowisk. W 40. rocznicę publikacji pierwszego opowiadania Andrzeja Sapkowskiego
na festiwalu nie może zabraknąć premier, spotkań, warsztatów czy wystaw, a także cosplaya poświęconego Wiedźminowi.
W programie MFKiG, oprócz spotkań, znajdą się prelekcje i panele dyskusyjne poruszające przeróżne aspekty komiksu i gier, warsztaty, konkurs coplay. Nie zabraknie oczywiście planszówek i różnych odmian gier bez prądu
(w planach m.in.: strefa dla najmłodszych z grami wieloformatowymi, gry RPG, turnieje dla każdego z niskim progiem wejścia, gralnia oraz warsztaty z malowania figurek). W trakcie MFKiG rozdane zostaną najważniejsze komiksowe nagrody w Polsce.
Więcej informacji na komiksfestiwal.com
oraz mediach społecznościowych wydarzenia.
Informacja sponsorowana