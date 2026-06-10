ŁUKASZ KŁUSKIEWICZ: Jak Netflix zmienił polskie kino i telewizję? (PODCAST)

W styczniu tego roku upłynęło 10 lat od momentu, gdy Netflix zadebiutował w Polsce. W ciągu tej dekady streaming przestał być alternatywą dla kina czy telewizji, a stał się jednym z głównych języków współczesnej kultury. Zmieniły się nasze nawyki, tempo oglądania, oczekiwania wobec seriali i filmów, ale też ambicje twórców z Polski. O tym wszystkim Łukasz Muszyński rozmawia z dyrektorem programowym Netfliksa w Europie Środkowo-Wschodniej Łukaszem Kłuskiewiczem.
Łukasz Kłuskiewicz jest związany z Netfliksem od 2018 roku. Początkowo odpowiadał za zakupy treści licencyjnych, a następnie nadzorował oryginalne produkcje filmowe platformy w Polsce. Współtworzył realizację takich tytułów jak "Znachor
", "Napad
”, trylogia "365 dni
" czy "Jak pokochałam gangstera
". Jako dyrektor programowy platformy w Europie Środkowo-Wschodniej odpowiada za rozwój lokalnych filmów i seriali oryginalnych, formatów rozrywkowych oraz pozyskiwanie treści na licencji w regionie. Ma ponad 15 lat doświadczenia w branży filmowej i telewizyjnej. Przed dołączeniem do Netfliksa pracował w Fox Networks Group, gdzie odpowiadał za strategię programową kanałów National Geographic, a wcześniej w Telewizji Polskiej, zajmując się zakupem i produkcją seriali oraz kierując kanałem TVP Seriale.