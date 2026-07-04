Newsy Taylor Swift po ślubie. To Adam Sandler poprowadził ceremonię
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Taylor Swift po ślubie. To Adam Sandler poprowadził ceremonię

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%C5%9Alub+Taylor+Swift+i+Travisa+Kelce%27a+poprowadzi%C5%82+Adam+Sandler-167432
Taylor Swift po ślubie. To Adam Sandler poprowadził ceremonię
źródło: Getty Images
autor: Gregory Shamus
Po oficjalnym ogłoszeniu ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce'a poznaliśmy kolejne szczegóły jednej z najgłośniejszych ceremonii tego roku. Para pobrała się 3 lipca w nowojorskim Madison Square Garden. W uroczystości udział wzięło wiele hollywoodzkich gwiazd, a samego ślubu parze udzielił Adam Sandler – wieloletni przyjaciel Swift

GettyImages-2271253407.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Adam Sandler

Adam Sandler udzielił ślubu Taylor Swift



Ślub Taylor Swift okazał się wielkim wydarzeniem angażującym wiele gwiazd także ze świata kina. Ceremonię poprowadził Adam Sandler, a wśród sfotografowanych gości znaleźli się Bradley Cooper, Gigi HadidZoë Kravitz, Dakota Johnson, Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Hugh Grant, Camila Cabello oraz Ed Sheeran. Lista gości liczyła blisko tysiąc osób, a podczas wesela wystąpili Stevie Nicks i Tim McGraw.

Taylor i Travis zrezygnowali z tradycyjnych druhen i drużb. Zamiast tego brat piosenkarki, Austin Swift, pełnił funkcję drużby, natomiast brat pana młodego, Jason Kelce, został świadkiem.

Taylor Swift i Travis Kelce ogłosili zaręczyny 26 sierpnia 2025 roku. Oboje opublikowali wówczas w mediach społecznościowych zdjęcie z momentu oświadczyn, na którym Kelce klęczy przed wokalistką. Fotografię opatrzyli żartobliwym podpisem: Wasza nauczycielka angielskiego i wuefista biorą ślub.

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