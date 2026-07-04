Taylor Swift po ślubie. To Adam Sandler poprowadził ceremonię

Po oficjalnym ogłoszeniu ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce'a poznaliśmy kolejne szczegóły jednej z najgłośniejszych ceremonii tego roku. Para pobrała się 3 lipca w nowojorskim Madison Square Garden. W uroczystości udział wzięło wiele hollywoodzkich gwiazd, a samego ślubu parze udzielił Adam Sandler – wieloletni przyjaciel Swift.
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Adam Sandler
Ślub Taylor Swift okazał się wielkim wydarzeniem angażującym wiele gwiazd także ze świata kina. Ceremonię poprowadził Adam Sandler
, a wśród sfotografowanych gości znaleźli się Bradley Cooper
, Gigi Hadid
, Zoë Kravitz
, Dakota Johnson
, Ethan Hawke
, Jason Sudeikis
, Hugh Grant
, Camila Cabello
oraz Ed Sheeran
. Lista gości liczyła blisko tysiąc osób, a podczas wesela wystąpili Stevie Nicks
i Tim McGraw
.
Taylor i Travis zrezygnowali z tradycyjnych druhen i drużb. Zamiast tego brat piosenkarki, Austin Swift, pełnił funkcję drużby, natomiast brat pana młodego, Jason Kelce, został świadkiem. Taylor Swift
i Travis Kelce
ogłosili zaręczyny 26 sierpnia 2025 roku. Oboje opublikowali wówczas w mediach społecznościowych zdjęcie z momentu oświadczyn, na którym Kelce klęczy przed wokalistką. Fotografię opatrzyli żartobliwym podpisem: Wasza nauczycielka angielskiego i wuefista biorą ślub
.