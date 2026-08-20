DEA angażuje się w śledztwo ws. śmierci Hayden Panettiere

W poniedziałek świat obiegła informacja o śmierci Hayden Panettiere. Aktorka, która jutro obchodziłaby 37 urodziny, została znaleziona w swoim mieszkaniu. W sprawę zaangażowała się DEA, czyli agencja ds. zwalczania narkotyków.
Nowe szczegóły w sprawie śmierci Hayden Panettiere
Przyczyna śmierci Panettiere nie została ujawniona. Spekuluje się, że mogła przedawkować narkotyki. Aktorka nie ukrywała swoich problemów (zmagania z uzależnieniem opisała w wydanej w tym roku autobiografii "This Is Me: A Reckoning"), a na miejscu zdarzenia znaleziono Narcan – lek stosowany do odwracania skutków przedawkowania opioidów (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ).
Według źródeł, na które powołuje się portal TMZ, w sprawę jej śmierci zaangażowała się DEA. Agencja prowadzi śledztwo równolegle z policją w Grenville oraz biurem koronera hrabstwa Greenville.