Newsy DEA angażuje się w śledztwo ws. śmierci Hayden Panettiere
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DEA angażuje się w śledztwo ws. śmierci Hayden Panettiere

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%C5%9Amier%C4%87+Hayden+Panettiere%3A+DEA+%28agencja+ds.+zwalczania+narkotyk%C3%B3w%29+anga%C5%BCuje+si%C4%99+w+%C5%9Bledztwo-168138
DEA angażuje się w śledztwo ws. śmierci Hayden Panettiere
źródło: Getty Images
autor: Dimitrios Kambouris
W poniedziałek świat obiegła informacja o śmierci Hayden Panettiere. Aktorka, która jutro obchodziłaby 37 urodziny, została znaleziona w swoim mieszkaniu. W sprawę zaangażowała się DEA, czyli agencja ds. zwalczania narkotyków.

Nowe szczegóły w sprawie śmierci Hayden Panettiere


Przyczyna śmierci Panettiere nie została ujawniona. Spekuluje się, że mogła przedawkować narkotyki. Aktorka nie ukrywała swoich problemów (zmagania z uzależnieniem opisała w wydanej w tym roku autobiografii "This Is Me: A Reckoning"), a na miejscu zdarzenia znaleziono Narcan – lek stosowany do odwracania skutków przedawkowania opioidów (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ).


Według źródeł, na które powołuje się portal TMZ, w sprawę jej śmierci zaangażowała się DEA. Agencja prowadzi śledztwo równolegle z policją w Grenville oraz biurem koronera hrabstwa Greenville. 

Najważniejsze filmy Hayden Panettiere


Hayden Panettiere (1989–2026) najlepiej znana była z seriali "Herosi" i "Nashville" oraz serii "Krzyk" (pojawiła się w czwartej i szóstej części). W jej filmografii znajdziemy liczne komedie i filmy familijne – "Mamę na obcasach", "Zebrę z klasą", "Księżniczkę na lodzie", "Dziewczyny z drużyny 3", "Kocham cię, Beth Cooper" – ale też dramaty ("List w butelce", "Tytani", "Świetliki w ogrodzie", "Oskarżona Amanda Knox"). 

Zobacz zwiastun filmu "Sleepwalker"


Filmografię Hayden Panettiere zamyka thriller psychologiczny "Sleepwalker". Aktorka wcieliła się w nim w pogrążoną w żałobie kobietę, która zatraca kontakt z rzeczywistością. Zobaczcie zwiastun: 


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