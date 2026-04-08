Śmierć Matthew Perry'ego: Ketaminowa Królowa skazana na 15 lat więzienia
Od tragicznej śmierci Matthew Perry'ego minęły już ponad dwa lata. Kolejna z osób, które przyczyniły się do zgonu uwielbianego aktora, usłyszała wyrok w tej sprawie.

Jasveen Sangha, określana jako "Ketaminowa Królowa", została skazana na 15 lat więzienia w związku ze śmiercią Perry'ego. Kobieta, która już ponad pół roku temu przyznała się do winy, usłyszała wyrok w sądzie federalnym w Los Angeles.

Choć 15 lat więzienia to surowa kara, jest ona znacznie niższa od maksymalnych konsekwencji, jakie groziły Sanghi - nawet do 65 lat pozbawienia wolności oraz wielomilionowych grzywien. Prokuratura nie miała jednak wątpliwości co do oceny jej działań. W akcie oskarżenia podkreślono, że wykazała się zimną bezwzględnością i całkowitym lekceważeniem ludzkiego życia, na pierwszym planie stawiając zysk. Śledczy wskazywali, że decyzje Sanghi przyczyniły się do tragedii, która zakończyła życie Perry’ego, od lat zmagającego się z uzależnieniem.

Na ławie oskarżonych zasiadały też cztery inne osoby, w tym dwaj lekarze, którzy jednak usłyszeli niższe wyroki - 30 miesięcy więzienia dla jednego z nich i areszt domowy dla drugiego.

Matthew Perry podbił serca fanów na całym świecie rolą Chandlera Binga w kultowym sitcomie "Przyjaciele". W jego filmografii znajdziemy liczne komedie, w tym : "Polubić czy poślubić", "Troje do tanga", "Jak ugryźć 10 milionów" i "Jak ugryźć 10 milionów 2", "Dzieciak", "Kto pierwszy, ten lepszy!" czy "17 Again". Chętnie występował też w serialach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Go On", "Dziwnej parze", "Terapii w sieci" czy "Sprawie idealnej". 

