Śmierć Matthew Perry'ego: Ketaminowa Królowa skazana na 15 lat więzienia

Od tragicznej śmierci Matthew Perry'ego minęły już ponad dwa lata. Kolejna z osób, które przyczyniły się do zgonu uwielbianego aktora, usłyszała wyrok w tej sprawie.
Ketaminowa Królowa skazana
Jasveen Sangha, określana jako "Ketaminowa Królowa", została skazana na 15 lat więzienia
w związku ze śmiercią Perry'ego
. Kobieta, która już ponad pół roku temu przyznała się do winy, usłyszała wyrok w sądzie federalnym w Los Angeles. Choć 15 lat więzienia to surowa kara, jest ona znacznie niższa od maksymalnych konsekwencji, jakie groziły Sanghi
- nawet do 65 lat pozbawienia wolności oraz wielomilionowych grzywien. Prokuratura nie miała jednak wątpliwości co do oceny jej działań. W akcie oskarżenia podkreślono, że wykazała się zimną bezwzględnością i całkowitym lekceważeniem ludzkiego życia, na pierwszym planie stawiając zysk. Śledczy wskazywali, że decyzje Sanghi przyczyniły się do tragedii, która zakończyła życie Perry’ego, od lat zmagającego się z uzależnieniem.
Na ławie oskarżonych zasiadały też cztery inne osoby, w tym dwaj lekarze, którzy jednak usłyszeli niższe wyroki - 30 miesięcy więzienia dla jednego z nich i areszt domowy dla drugiego.
Najważniejsze role Matthew Perry'ego Matthew Perry
podbił serca fanów na całym świecie rolą Chandlera Binga w kultowym sitcomie "Przyjaciele
". W jego filmografii znajdziemy liczne komedie, w tym : "Polubić czy poślubić
", "Troje do tanga
", "Jak ugryźć 10 milionów
" i "Jak ugryźć 10 milionów 2
", "Dzieciak
", "Kto pierwszy, ten lepszy!
" czy "17 Again
". Chętnie występował też w serialach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Go On
", "Dziwnej parze
", "Terapii w sieci
" czy "Sprawie idealnej
".
