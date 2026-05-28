Newsy Śmierć Matthew Perry'ego: Ken Iwamasa, osobisty asystent aktora, skazany
news

Śmierć Matthew Perry'ego: Ken Iwamasa, osobisty asystent aktora, skazany

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%C5%9Amier%C4%87+Matthew+Perry%27ego%3A+Ken+Iwamasa%2C+osobisty+asystent+aktora%2C+skazany-166833
Śmierć Matthew Perry'ego: Ken Iwamasa, osobisty asystent aktora, skazany
źródło: Getty Images
autor: Phillip Faraone
Ken Iwamasa, osobisty asystent Matthew Perry'ego, został skazany na prawie 3,5 roku więzienia. Jest on piątym i ostatnim oskarżonym w sprawie śmierci gwiazdy "Przyjaciół".

Asystent Matthew Perry'ego skazany


60-letni Iwamasa był ostatnią osobą, z którą aktor rozmawiał przed śmiercią. To on miał podać mu trzy dawki ketaminy, które doprowadziły do zgonu. W sierpniu 2024 roku jako pierwszy przyznał się do winy przed sądem federalnym. Musi także zapłacić grzywnę w wysokości 10 tysięcy dolarów.



Ogłaszając wyrok, sędzina Sherilyn Peace Garnett przyczyniła się do rekomendacji prokuratury. Uzasadniając swoją decyzję, powiedziała, że nie ma mocnych dowodów na to, iż Iwamasa działał ze złym zamiarem, choć niektórzy mogliby się z tym nie zgodzić. Zwróciła też uwagę, że z racji bliskiej relacji, jaka łączyła oskarżonego z aktorem, miał on wiedzę na temat problemów narkotykowych i alkoholowych Perry'ego, a co za tym idzie, jego zachowanie było lekkomyślne. 

Najważniejsze role Matthew Perry'ego


Matthew Perry podbił serca fanów na całym świecie rolą Chandlera Binga w kultowym sitcomie "Przyjaciele". W jego CV znajdziemy liczne komedie: "Polubić czy poślubić", "Troje do tanga", "Jak ugryźć 10 milionów" i "Jak ugryźć 10 milionów 2", "Dzieciak", "Kto pierwszy, ten lepszy!" czy "17 Again". Chętnie występował też w serialach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Go On", "Dziwnej parze", "Terapii w sieci" czy "Sprawie idealnej".

Zobacz zwiastun "Przyjaciół: Spotkania po latach""


W 2021 roku na HBO Max trafił prowadzony przez Jamesa Cordena program "Przyjaciele: Spotkanie po latach". Przypominamy jego zwiastun:

Powiązane artykuły Matthew Perry

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"Drzewo magii" od jutra w kinach w całej Polsce

Filmy Gry

James Bond nie kończy się na kinie

Filmy

Armie Hammer wrócił! W filmie Uwe Bolla. Mamy zwiastun

3 komentarze
VOD Seriale

"Pierścienie Władzy". Czwarty sezon w przygotowaniu. Kiedy zdjęcia?

2 komentarze
VOD Seriale

Tom Hardy zaszkodził swojej karierze? Nowe doniesienia o "Strefie gangsterów"

5 komentarzy
VOD Seriale Multimedia

"Biały Lotos" na czerwonym dywanie w Cannes. Tak kręcony jest 4. sezon

Filmy

"Dzień objawienia" to najlepszy film Spielberga od 20 lat? Są pierwsze reakcje

6 komentarzy