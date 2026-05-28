Śmierć Matthew Perry'ego: Ken Iwamasa, osobisty asystent aktora, skazany

Ken Iwamasa, osobisty asystent Matthew Perry'ego, został skazany na prawie 3,5 roku więzienia. Jest on piątym i ostatnim oskarżonym w sprawie śmierci gwiazdy "Przyjaciół".
Asystent Matthew Perry'ego skazany
60-letni Iwamasa był ostatnią osobą, z którą aktor rozmawiał przed śmiercią. To on miał podać mu trzy dawki ketaminy, które doprowadziły do zgonu. W sierpniu 2024 roku jako pierwszy przyznał się do winy przed sądem federalnym. Musi także zapłacić grzywnę w wysokości 10 tysięcy dolarów.
Ogłaszając wyrok, sędzina Sherilyn Peace Garnett przyczyniła się do rekomendacji prokuratury. Uzasadniając swoją decyzję, powiedziała, że nie ma mocnych dowodów na to, iż Iwamasa działał ze złym zamiarem, choć niektórzy mogliby się z tym nie zgodzić. Zwróciła też uwagę, że z racji bliskiej relacji, jaka łączyła oskarżonego z aktorem, miał on wiedzę na temat problemów narkotykowych i alkoholowych Perry'ego
, a co za tym idzie, jego zachowanie było lekkomyślne.
Najważniejsze role Matthew Perry'egoMatthew Perry
podbił serca fanów na całym świecie rolą Chandlera Binga w kultowym sitcomie "Przyjaciele
". W jego CV znajdziemy liczne komedie: "Polubić czy poślubić
", "Troje do tanga
", "Jak ugryźć 10 milionów
" i "Jak ugryźć 10 milionów 2
", "Dzieciak
", "Kto pierwszy, ten lepszy!
" czy "17 Again
". Chętnie występował też w serialach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Go On
", "Dziwnej parze
", "Terapii w sieci
" czy "Sprawie idealnej
".
