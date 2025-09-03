Newsy Śmierć Matthew Perry'ego: Ketaminowa Królowa przyznaje się do winy. Grozi jej 65 lat więzienia
news

Śmierć Matthew Perry'ego: Ketaminowa Królowa przyznaje się do winy. Grozi jej 65 lat więzienia

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%C5%9Amier%C4%87+Matthew+Perry%27ego%3A+Ketaminowa+Kr%C3%B3lowa+przyznaje+si%C4%99+do+winy.+Grozi+jej+65+lat+wi%C4%99zienia-162760
Śmierć Matthew Perry'ego: Ketaminowa Królowa przyznaje się do winy. Grozi jej 65 lat więzienia
źródło: Getty Images
autor: Frederick M. Brown
Od tragicznej śmierci Matthew Perry'ego wkrótce miną dwa lata. Trwa proces, którego celem jest ukaranie osób, które przyczyniły się do zgonu uwielbianego aktora. Kolejna oskarżona osoba przyznała się do winy.

Śmierć Matthew Perry'ego: Ketaminowa Królowa przyznaje się do winy


W środowy poranek w sądzie w Los Angeles, gdzie toczy się postępowanie w sprawie śmierci Perry'ego, stawiła się Jasveen Sangha. 42-letnia kobieta, znana też jako Ketaminowa Królowa, trzy tygodnie wcześniej zawarła ugodę z prokuraturą federalną i zdecydowała się przyznać do winy. Jest oskarżana m.in. o utrzymywanie lokalu, w którym przechowywano narkotyki, oraz dystrybucję ketaminy, która doprowadziła do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Za współodpowiedzialność za śmierć aktora grozi jej 65 lat więzienia. Ogłoszenie wyroku zaplanowane jest na 10 grudnia tego roku. 

Na ławie oskarżonych zasiadają też cztery inne osoby, w tym dwaj lekarze. Wyroki w ich sprawie także mają zapaść w ciągu najbliższych trzech miesięcy. 


Najważniejsze role Matthew Perry'ego


Matthew Perry podbił serca fanów na całym świecie rolą Chandlera Binga w kultowym sitcomie "Przyjaciele". W jego CV znajdziemy liczne komedie: "Polubić czy poślubić", "Troje do tanga", "Jak ugryźć 10 milionów" i "Jak ugryźć 10 milionów 2", "Dzieciak", "Kto pierwszy, ten lepszy!" czy "17 Again". Chętnie występował też w serialach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Go On", "Dziwnej parze", "Terapii w sieci" czy "Sprawie idealnej". 

Zobacz zwiastun


W 2021 roku na HBO Max trafił prowadzony przez Jamesa Cordena program "Przyjaciele: Spotkanie po latach". Przypominamy jego zwiastun:


Powiązane artykuły Matthew Perry

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Wideo

Gorący teaser "Wichrowych wzgórz". Będzie hit na walentynki?

13 komentarzy
Filmy

Czas na sequel "Supermana". Kiedy trafi do kin?

29 komentarzy
VOD Seriale

Laureat dwóch Złotych Globów w spin-offie "Yellowstone"

3 komentarze
Gry

Oficjalnie! "Stellar Blade 2" zapowiedziane

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Autor "Trylogii Zemsty" znów walczy o statuetkę

2 komentarze
Filmy

Kiedy nowy film Jordana Peele'a? Na pewno nie w 2026 roku

4 komentarze
VOD Seriale

"To: Witajcie w Derry". Wiemy, kiedy Pennywise powróci w serialu HBO Max