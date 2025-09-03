Śmierć Matthew Perry'ego: Ketaminowa Królowa przyznaje się do winy. Grozi jej 65 lat więzienia

Od tragicznej śmierci Matthew Perry'ego wkrótce miną dwa lata. Trwa proces, którego celem jest ukaranie osób, które przyczyniły się do zgonu uwielbianego aktora. Kolejna oskarżona osoba przyznała się do winy.
Śmierć Matthew Perry'ego: Ketaminowa Królowa przyznaje się do winy
W środowy poranek w sądzie w Los Angeles, gdzie toczy się postępowanie w sprawie śmierci Perry'ego
, stawiła się Jasveen Sangha. 42-letnia kobieta, znana też jako Ketaminowa Królowa, trzy tygodnie wcześniej zawarła ugodę z prokuraturą federalną i zdecydowała się przyznać do winy. Jest oskarżana m.in. o utrzymywanie lokalu, w którym przechowywano narkotyki, oraz dystrybucję ketaminy, która doprowadziła do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Za współodpowiedzialność za śmierć aktora grozi jej 65 lat więzienia. Ogłoszenie wyroku zaplanowane jest na 10 grudnia tego roku.
Na ławie oskarżonych zasiadają też cztery inne osoby, w tym dwaj lekarze. Wyroki w ich sprawie także mają zapaść w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
Najważniejsze role Matthew Perry'egoMatthew Perry
podbił serca fanów na całym świecie rolą Chandlera Binga w kultowym sitcomie "Przyjaciele
". W jego CV znajdziemy liczne komedie: "Polubić czy poślubić
", "Troje do tanga
", "Jak ugryźć 10 milionów
" i "Jak ugryźć 10 milionów 2
", "Dzieciak
", "Kto pierwszy, ten lepszy!
" czy "17 Again
". Chętnie występował też w serialach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Go On
", "Dziwnej parze
", "Terapii w sieci
" czy "Sprawie idealnej
".
