Rob Reiner nie żyje. Syn usłyszał zarzuty. Grozi mu kara śmierci

Prokuratura okręgowa hrabstwa Los Angeles oficjalnie postawiła zarzuty Nickowi Reinerowi. Syn zamordowanego reżysera Roba Reinera przebywa obecne w areszcie.
O co został oskarżony syn Roba Reinera?
W komunikacie prasowym prokurator Nathan Hochman ogłosił, że Nick Reiner usłyszał dwa zarzuty morderstwa pierwszego stopnia
. Tym samy został oskarżony o spowodowanie śmierci Roba Reinera
i Michele Singer Reiner. W Kalifornii za to przestępstwo grozi nawet kara śmierci
. Hochman nie poinformował mediów, czy będzie się tej kary domagać. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne. O wiele bardziej możliwa kara to dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia.
Mimo ogłoszenia postawienia zarzutów zarówno prokuratura jak i policja podkreślają, że śledztwo w sprawie śmierci Reinerów wciąż trwa.
Rob Reiner i Michele Singer Reiner nie żyją. Jak doszło do tragedii?
Przypomnijmy, że policja Los Angeles otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu w domu Reinerów w niedzielę po południu. Z doniesień medialnych wynika, że to córka znalazła zakrwawionych rodziców
i zaalarmowała służby. Z informacji przedstawionych przez śledczych wynika, że reżyser Rob Reiner
i jego żona, fotografka Michele Singer Reiner zginęli od ciosów zadanych ostrym narzędziem.
Jeszcze tego samego dnia przesłuchany i zatrzymany został 32-letni syn pary, Nick Reiner.
Okoliczności ataku nie są znane, jednak wiadomo, że Nick Reiner już jako nastolatek popadł w nałóg narkotykowy
, przez co w przeszłości zdarzało mu się reagować przemocą, uciekać z domu i żyć jako bezdomny.
W 2015 roku swoją premierę miał film "Jestem Charlie"
. Nick Reiner
napisał do niego scenariusz inspirując się swoimi doświadczeniami jako narkomana. Za kamerą stanął ojciec, Rob Reiner
.
W Ameryce wiadomość o śmierci Roba Reinera
wywołała szok. Wiele osobistości świata kultury i nie tylko wyrażało swój ból i niedowierzanie na wieść o tragedii.
Zwiastun filmu "Jestem Charlie"