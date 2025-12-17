Newsy Filmy Inne Rob Reiner nie żyje. Syn usłyszał zarzuty. Grozi mu kara śmierci
Filmy / Inne

Rob Reiner nie żyje. Syn usłyszał zarzuty. Grozi mu kara śmierci

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
Prokuratura okręgowa hrabstwa Los Angeles oficjalnie postawiła zarzuty Nickowi Reinerowi. Syn zamordowanego reżysera Roba Reinera przebywa obecne w areszcie.

O co został oskarżony syn Roba Reinera?



W komunikacie prasowym prokurator Nathan Hochman ogłosił, że Nick Reiner usłyszał dwa zarzuty morderstwa pierwszego stopnia. Tym samy został oskarżony o spowodowanie śmierci Roba Reinera i Michele Singer Reiner.

W Kalifornii za to przestępstwo grozi nawet kara śmierci. Hochman nie poinformował mediów, czy będzie się tej kary domagać. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne. O wiele bardziej możliwa kara to dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia.

Mimo ogłoszenia postawienia zarzutów zarówno prokuratura jak i policja podkreślają, że śledztwo w sprawie śmierci Reinerów wciąż trwa.

02.jpg Getty Images © Michael Buckner


Rob Reiner i Michele Singer Reiner nie żyją. Jak doszło do tragedii?



Przypomnijmy, że policja Los Angeles otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu w domu Reinerów w niedzielę po południu. Z doniesień medialnych wynika, że to córka znalazła zakrwawionych rodziców i zaalarmowała służby. Z informacji przedstawionych przez śledczych wynika, że reżyser Rob Reiner i jego żona, fotografka Michele Singer Reiner zginęli od ciosów zadanych ostrym narzędziem.

Jeszcze tego samego dnia przesłuchany i zatrzymany został 32-letni syn pary, Nick Reiner. Okoliczności ataku nie są znane, jednak wiadomo, że Nick Reiner już jako nastolatek popadł w nałóg narkotykowy, przez co w przeszłości zdarzało mu się reagować przemocą, uciekać z domu i żyć jako bezdomny. 

W 2015 roku swoją premierę miał film "Jestem Charlie". Nick Reiner napisał do niego scenariusz inspirując się swoimi doświadczeniami jako narkomana. Za kamerą stanął ojciec, Rob Reiner.

W Ameryce wiadomość o śmierci Roba Reinera wywołała szok. Wiele osobistości świata kultury i nie tylko wyrażało swój ból i niedowierzanie na wieść o tragedii.

Zwiastun filmu "Jestem Charlie"



