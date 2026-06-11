Świąteczny odcinek "Doktora Who" skasowany. Showrunner odchodzi z serialu

BBC przekazało istotne informacje dotyczące przyszłości serialu "Doktor Who". Nadawca zrezygnował z realizacji zapowiadanego wcześniej na ten rok świątecznego odcinka, a jednocześnie potwierdził odejście showrunnera Russella T. Daviesa oraz studia produkcyjnego Bad Wolf.
Jeszcze w ubiegłym roku BBC zapowiadało "spektakularny" odcinek świąteczny, jednak teraz poinformowano, że projekt nie dojdzie do skutku. Jak wyjaśniono w oficjalnym komunikacie, decyzję podjęto wspólnie z Daviesem
i producentami, aby skupić się na długofalowej przyszłości serialu zamiast przygotowywać pojedynczy specjalny epizod.
Odejście Daviesa
i Bad Wolf oznacza również rozpoczęcie procedury wyboru nowego producenta. BBC zamierza wystawić markę "Doktor Who
" do przetargu, co może oznaczać, że za kolejne odsłony będzie odpowiadać zewnętrzny producent.
Sam Davies
pożegnał się z fanami we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Przyznał, że nie napisał scenariusza świątecznego odcinka i zapewnił, że nie prowadzono żadnych rozmów z aktorami w sprawie obsadzenia kolejnego Doktora.
Zmiany są kolejnym etapem trudnego okresu dla serialu. W ubiegłym roku z funkcji współproducenta wycofał się Disney+, z rolą Doktora pożegnał się Ncuti Gatwa
, a nowe odcinki nie notowały wysokiej oglądalności.
Mimo tych zawirowań BBC podkreśla, że nie zamierza rezygnować z rozwijania uniwersum. Nadawca potwierdził, że trwają prace nad nowym serialem animowanym osadzonym w tym świecie.
"Doktor Who" - zwiastun 2. sezonu