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Świąteczny odcinek "Doktora Who" skasowany. Showrunner odchodzi z serialu

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%C5%9Awi%C4%85teczny+odcinek+%22Doktora+Who%22+skasowany.+Showrunner+Russell+T.+Davies+odchodzi+z+serialu-167051
Świąteczny odcinek &quot;Doktora Who&quot; skasowany. Showrunner odchodzi z serialu
BBC przekazało istotne informacje dotyczące przyszłości serialu "Doktor Who". Nadawca zrezygnował z realizacji zapowiadanego wcześniej na ten rok świątecznego odcinka, a jednocześnie potwierdził odejście showrunnera Russella T. Daviesa oraz studia produkcyjnego Bad Wolf.

Jeszcze w ubiegłym roku BBC zapowiadało "spektakularny" odcinek świąteczny, jednak teraz poinformowano, że projekt nie dojdzie do skutku. Jak wyjaśniono w oficjalnym komunikacie, decyzję podjęto wspólnie z Daviesem i producentami, aby skupić się na długofalowej przyszłości serialu zamiast przygotowywać pojedynczy specjalny epizod.




Odejście Daviesa i Bad Wolf oznacza również rozpoczęcie procedury wyboru nowego producenta. BBC zamierza wystawić markę "Doktor Who" do przetargu, co może oznaczać, że za kolejne odsłony będzie odpowiadać zewnętrzny producent. 

Sam Davies pożegnał się z fanami we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Przyznał, że nie napisał scenariusza świątecznego odcinka i zapewnił, że nie prowadzono żadnych rozmów z aktorami w sprawie obsadzenia kolejnego Doktora.

Zmiany są kolejnym etapem trudnego okresu dla serialu. W ubiegłym roku z funkcji współproducenta wycofał się Disney+, z rolą Doktora pożegnał się Ncuti Gatwa, a nowe odcinki nie notowały wysokiej oglądalności.

Mimo tych zawirowań BBC podkreśla, że nie zamierza rezygnować z rozwijania uniwersum. Nadawca potwierdził, że trwają prace nad nowym serialem animowanym osadzonym w tym świecie. 

"Doktor Who" - zwiastun 2. sezonu



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