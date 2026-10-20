Święto Kina powraca! Cały weekend z filmami za 15 zł

24 i 25 października kina w całej Polsce po raz jedenasty zaproszą widzów do wspólnego celebrowania Święta Kina. Z tej okazji przez dwa dni bilety na seanse kosztować będą tylko 15 zł. Na wielkim ekranie widzowie zobaczą nie tylko najnowsze premiery, ale także głośne tytuły ostatnich tygodni, filmy dla całej rodziny oraz specjalne pokazy przedpremierowe.
Święto Kina to ogólnopolska akcja, w której udział biorą wszystkie multipleksy oraz wybrane kina wielosalowe i studyjne w całej Polsce. Wydarzenie od lat popularyzuje kulturę chodzenia do kina, wspierając jednocześnie branżę kinową oraz kinematografię. Przypomina też, że film najlepiej smakuje na wielkim ekranie – oglądany razem z innymi, w ciemnej sali, wypełnionej wspólnymi emocjami. To także dobra okazja, by w wyjątkowej cenie nadrobić kinowe zaległości, wybrać się na najnowszą premierę albo odkryć film jeszcze przed jego oficjalnym wejściem na ekrany.
Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez filmowych, przyciągając co roku setki tysięcy miłośników kina. Tylko w ubiegłym roku z w akcji wzięło udział ponad pół miliona osób. To najlepszy dowód na to, że wspólne oglądanie filmów na wielkim ekranie wciąż ma dla widza wyjątkową wartość.
Wśród filmów na najbliższy weekend znalazły się produkcje prezentowane niedawno podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: "Jak żyć, żeby nie zwariować
" z Magdaleną Popławską
i Piotrem Roguckim
, "Syrenka Picassa
" z Andrzejem Sewerynem
i Magdaleną Koleśnik
oraz "Czas, który nie nadszedł
" z Agatą Kuleszą i Dobromirem Dymeckim. Na widzów czeka również przedpremierowy pokaz "Naszej rewolucji
", opowiadającej historię małżeństwa Kuroniów, ponownie z Magdaleną Popławską
, tym razem w roli żony Jacka Kuronia
, którego gra Arkadiusz Jakubik
. W repertuarze wśród rodzimych produkcji wciąż można znaleźć także Lalkę.
Wśród premier pojawi się "Inna mamusia
" z Jessicą Chastain
, "Klara i słońce
" z Jenną Ortegą
i Amy Adams
oraz "Runner
". Natomiast na pokazach przedpremierowych nie zabraknie "Clayface'a
", "Zobaczysz Wszystko
" oraz "Witajcie w Hope
" z Michaelem Fassbenderem
i Alicią Vikander
.
Święto Kina to również propozycja dla całych rodzin. Na najmłodszych widzów czeka premierowa animacja "Supermocni
" oraz filmy z bieżącego repertuaru - "Baranek Shaun i kudłata bestia
", "Vincent. Legenda oceanu
" oraz "Zapomniana wyspa
". To doskonała okazja, by wspólnie wybrać się do kina i spędzić czas z najbliższymi.
Przez dwa dni bilety na seanse kosztować będą 15 zł z wyłączeniem wydarzeń specjalnych. W wybranych kinach przy zakupie biletów online może zostać doliczona opłata internetowa, a repertuar może różnić się w zależności od kina.
Akcja organizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina, zrzeszające sieci Cinema City, Helios i Multikino, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Kina Polskie".
Wydarzenie współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Sponsorem Głównym tegorocznej edycji jest InPost.
Partnerem Akcji i Partnerem Dostępności jest ORLEN.
Do zobaczenia w kinach!
Pełna lista kin oraz repertuar dostępne są na stronie: www.swietokina.com
Informacja sponsorowana