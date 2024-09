Święto Kina w Cinema City. Bilety na wszystkie seanse i formaty za 13 złotych

to ogólnopolska akcja współorganizowana przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Ma ona na celu popularyzację chodzenia do kina oraz wsparcie branży filmowej. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników kina – zarówno rodzin z dziećmi, jak i młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Każdy znajdzie coś dla siebie – od premierowych hitów, przez filmy animowane, po ambitne produkcje artystyczne czy uwielbiane klasyki. To świetna okazja, by przypomnieć sobie, jak wyjątkowym i niezapomnianym przeżyciem jest oglądanie filmów w kinie.W tym roku Święto Kina przypada w ostatni weekend września, tj.. W tych dniach kina biorące udział w wydarzeniu oferują bilety w specjalnej, obniżonej cenie. To doskonała okazja, aby spędzić czas z bliskimi i zanurzyć się w świat kinematografii.Od kilku latzaprasza widzów do wspólnego celebrowana Święta Kina. Nie inaczej będzie w tym roku. 28 i 29 września w kinach Cinema City będzie można kupić bilety na wszystkie seanse za jedynie. Co ważne – nie tylko na seanse 2D, ale również te wyświetlane w wyjątkowych – dostępnych wyłącznie w Cinema City – formatach dostarczających niezwykłych wrażeń i emocji –oraz. Pierwszy z nich zapewnia niesamowitą jakość obrazu i zamienia seans w doświadczenie przekraczające granice wyobraźni, drugi – pobudza zmysły i pozwala w pełni poczuć magię kina, dzięki ruchomym fotelom i efektom środowiskoym, z kolei trzeci – umożliwia oglądanie filmu nie tylko na centralnym ekranie, ale również na bocznych ścianach kinowej sali i gwarantuje przeżycia nie do opisania. Mało tego, posiadaczebędą mogli oglądać filmy w formatach IMAX, 4DX oraz ScreenXzupełnie za darmo – bez żadnych dopłat. Taka okazja prędko się nie powtórzy.Na wszystkich kinomaniaków, którzy postanowią celebrować Święto Kina w Cinema City, czekają takie superprodukcje, jak m.in.(w formatach 2D, 4DX oraz ScreenX),(w formatach 2D, IMAX i 4DX) oraz(w formatach 2D i IMAX). Widzowie będą mogli zupełnie przedpremierowo obejrzeć polskie filmy, które prezentowane będą na startującym właśnie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a wśród nich m.in.czy. Oprócz tego w repertuarze nie zabraknie zagranicznych produkcji, jak:z 2000 roku,czydla najmłodszych.Szykuje się prawdziwa uczta dla wszystkich miłośników kina!