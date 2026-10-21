Święto Kina w Cinema City. Dwa dni filmowych emocji z biletami za 15 zł – również w formatach: IMAX, 4DX i ScreenX

Już 24 i 25 października kina Cinema City zaproszą widzów do wspólnego świętowania! Przez cały weekend bilety na seanse 2D oraz w formatach specjalnych IMAX, 4DX i ScreenX kosztować będą tylko 15 złotych. Oprócz standardowego repertuaru, nie zabraknie również pokazów przedpremierowych i wyjątkowych filmowych powrotów. A dla wszystkich fanów filmowych gadżetów, Cinema City przygotowało wielką wyprzedaż merchu. Kolekcjonerskie kubki na napój i pojemniki na popcorn będzie można kupić już od 15 złotych!
Święto Kina to ogólnopolska akcja, której celem jest popularyzacja oglądania filmów na wielkim ekranie oraz wspieranie branży kinowej. Wydarzenie od lat przyciąga zarówno regularnych bywalców kin, jak i tych, którzy na co dzień rzadziej wybierają się na seanse. To okazja, by wspólnie przeżywać filmowe historie, odkrywać nowe produkcje i wracać do ulubionych tytułów.
W tym roku Święto Kina odbędzie się 24 i 25 października. Przez dwa dni w Cinema City bilety na seanse 2D oraz te w formatach specjalnych: IMAX, 4DX i ScreenX kosztować będą 15 złotych. Oznacza to, że widzowie będą mogli wybrać w promocyjnej cenie nie tylko film, ale także sposób jego oglądania – od tradycyjnego seansu po projekcje wykorzystujące zaawansowane technologie obrazu i dźwięku w IMAX, ruchome fotele i efekty środowiskowe w 4DX i ekran otaczający widza z każdej strony w ScreenX.
Tegoroczny repertuar Cinema City łączy różnorodne gatunki i historie, dzięki czemu coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy widowiskowego kina, jak i widzowie poszukujący emocjonujących opowieści czy propozycji dla całej rodziny. Wśród najważniejszych tytułów tegorocznego Święta Kina znalazły się: polskie produkcje jak: "Lalka
", "Czas, który nie nadszedł
", "Jak żyć, żeby nie zwariować
", czy przedpremierowo "Nasza rewolucja
", zagraniczne hity: "Inna mamusia
", "Runner
", "Rozważna i romantyczna
", "Street Fighter: Uliczny wojownik
", "Klara i słońce
", czy "Upadek wieloryba
", a także coś dla najmłodszych: "Baranek Shaun i kudłata bestia
", "Supermocni
" oraz "Legendarni
". Filmową ofertę urozmaicą przedpremierowe pokazy wyczekiwanych premier: "Clayface
" oraz "Witajcie w Hope
". FILMOWE POWROTY I WYJĄTKOWA OFERTA FORMATÓW SPECJALNYCH
Jednak to nie koniec niespodzianek na wielkim ekranie. W weekend 24-25 października do kin Cinema City powróci nagrodzony 6 Oscarami musical "La La Land
" z okazji 10. rocznicy, a w BNP Paribas IMAX widzowie będą mogli obejrzeć powracające tytuły jak: "Michael
", "Odyseja
" oraz "Interstellar
". Do 4DX powrócą zaś kultowe "Auta
", a do ScreenX - "Toy Story 5
" oraz "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
". Oczywiście nie zabraknie także kinowych nowości, czy pokazów przedpremierowych. Cały repertuar dostępny jest na https://www.cinema-city.pl/repertuar
Niezależnie od tego, czy widzowie wybiorą seans familijny, pełen emocji thriller, widowisko w IMAX, ruchome fotele w 4DX, czy musicalowy powrót do "La La Land
", w weekend 24–25 października na wielkim ekranie czekać będzie wiele filmowych historii – każda w cenie 15 złotych za bilet. WIELKA WYPRZEDAŻ KINOWEGO MERCHU
Promocyjne ceny czekać będą także na wszystkich fanów filmowych gadżetów. Tylko w weekend Święta Kina będzie można dokonać zakupu kinowego merchu, czyli kubków na napój oraz pojemników na popcorn, które były dostępne w sprzedaży w ostatnich miesiącach już od 15 złotych. Mowa tu między innymi o produktach z filmów: "Harry Potter i Kamień Filozoficzny 25. rocznica
", "Minionki i straszydła
", "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
", "Vaiana
", czy "Mandalorian i Grogu
".
Szczegółowy repertuar i dostępność poszczególnych seansów dostępny jest na stronie internetowej Cinema City oraz w kasach kin. Dostępność merchu może się różnić w zależności od kina i możliwa jest do weryfikacji wyłącznie stacjonarnie w kinowym barze.
Informacja sponsorowana