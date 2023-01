Świętuj start nowego eBiletu i wygrywaj nagrody

Nowy rok, nowy eBilet

2022 to rekordowy rok pod względem liczby wydarzeń i sprzedanych biletówna eBilet. Mimo, że zakulisowo branża mierzyła się jeszcze ze skutkami pandemii w postaci zaległych, przeniesionych z czasów lock downu wydarzeń, fani rozrywki mogli w końcu bez przeszkód ruszyć na koncerty, widowiska czy wystawy. Co za tym idzie,od 2021 roku wzrost dostępnych imprez w ofercie serwisu wyniósł aż 36%, a liczba użytkowników platformy podskoczyła o ponad 110%. W rezultacie eBilet osiągnął rekordową liczbę 3 mln sprzedanych biletów.Klienci serwisu kupowalibilety nie tylko dla siebie lecz także dla znajomych i rodziny, o czym świadczyśrednia liczba 2,3 biletu w koszyku podczas jednej transakcji. Najczęściej kupowane bilety na polskie koncerty dotyczyły, a pośród zespołów zagranicznych równych sobie nie mieli, których mogliśmy oglądać latem w Warszawie. W kategorii festiwali topowy okazał się powracający po trzech latach. Ogólny wzrost sprzedanych biletów w kategorii wydarzeń muzycznych wyniósł prawie 150% względem roku poprzedniego. Na rodzinne wyjścia z dziećmi najczęściej wybieranoczy widowiskowy. To właśniew stosunku do 2021 roku. Kulturalnie wysoko uplasowała sięTeatru Muzycznego ROMA, czy multisensoryczna, a sportowo- Edyta Sidwa, szefowa eBilet- Bartek Troński, wiceprezes eBiletŚwiętując Nowy Rok i start odmienionego portalu, eBilet przygotował specjalne zniżki i akcję konkursową dla wszystkich fanów rozrywki., gdzie do zdobycia będą wejściówki na topowe wydarzenia takie jak: Orange Warsaw Festival, Pyrkon, KSW 78, Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem czy Miuosh x Zespół Śląsk - "Pieśni Współczesne" oraz vouchery eBilet. W czasie trwania akcji będzie można skorzystać także ze, w której znajdą się wybrane wydarzenia. Więcej szczegółów na stronie www poświęconej akcji.