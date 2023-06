Światła, muzyka, akcja! – 7. Prawie Kino Letnie

Motywem trzech magicznych, czerwcowych wieczorów będzie w tym roku muzyka, a seanse upłyną nam w towarzystwie kultowych przebojów i najpiękniejszych melodii filmowych! Kino plenerowe na UW to owoc pracy projektu Prawie Kino, szerzącego dostęp do legalnej kultury i rozpalającego kinematograficzną pasję. Wstęp wolny to podstawowa zasada naszych pokazów, a do udziału zaproszeni są wszyscy – nie tylko studenci! Dlatego przybywajcie tłumnie i śpiewajcie razem z nami!Każdego dnia wyświetlimy aż dwa filmy – w repertuarze nie zabraknie oczywiście pozycji musicalowych, w tym " Grease " czy " La La Land ", ale zawitają tam także czarno-białe historie miłosne (m.in. " Piosenki o miłości ") czy sekrety burzliwego życia Pavarottiego!Kiedy? 23-25 czerwca 2023 – start seansu I - godz. 21:00, start seansu II - godz. 23:00-23:15.Gdzie? Mały Dziedziniec Kampusu Głównego Uniwersytetu WarszawskiegoUl. Krakowskie Przedmieście 26/28, WarszawaInicjatywa organizowana jest w ramach projektu "Prawie Kino", działającego w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Organizacji Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego.