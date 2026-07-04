Światło po horyzont, kino po zmierzchu. Program pokazów plenerowych

Kiedy lipcowe słońce chowa się za horyzont, we Wrocławiu zapala się zupełnie inne światło – to płynące z wielkich, otwartych ekranów. Tegoroczny 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty, odbywający się pod hasłem „Kino – światło po horyzont”, kieruje naszą uwagę na refleksy, odbicia i wielobarwność filmowych doświadczeń. Niczym rozszczepiony pryzmat, festiwalowe emocje wyjdą poza mury kinowych sal i rozleją się po mieście. Tradycyjnie spotkamy się w tętniącym życiem sercu Wrocławia, czyli na Rynku, oraz w zielonej, pełnej tajemnic przestrzeni OPT Zamek w Leśnicy. Wszystkie seanse startują o godz. 21:30, a wstęp na nie jest całkowicie bezpłatny.
W tym roku ponownie rozproszymy filmową magię na inne części stolicy Dolnego Śląska. Wspólnie z OPT Zamek zapraszamy na powrót do Leśnicy w dwa festiwalowe weekendy (24-26 lipca oraz 31 lipca - 2 sierpnia). Z kolei Kino na Rynku zainaugurujemy w pierwszy piątek festiwalu, 24 lipca, a finałowy film wyświetlimy w niedzielę, 2 sierpnia.
Pokazy powstają dzięki wsparciu Gminy Wrocław.
W programie chcemy wyróżnić wyjątkowe polskie akcenty, pokazywane dzięki partnerowi polskich pokazów na festiwalu – Dr Ireny Eris: rzadko prezentowane na dużym ekranie "Pożegnania
" Wojciecha Jerzego Hasa
, debiutanckie "Pokolenie
" Andrzeja Wajdy
oraz pokaz "Tajemniczego ogrodu
" Agnieszki Holland
w ramach sekcji Garden Party. Czytaj więcej o kinach i pokazach plenerowych
Program pokazów na Rynku
24.07 (piątek): Labirynt
(Labyrinth), reż. Jim Henson
(1986)
25.07 (sobota): Wartość sentymentalna
(Sentimental Value), reż. Joachim Trier
(2025)
26.07 (niedziela): Tajemniczy ogród
(The Secret Garden), reż. Agnieszka Holland
(1993)
27.07 (poniedziałek): Pokolenie
, reż. Andrzej Wajda
(1955)
28.07 (wtorek): Ścieżki życia
(The Salt Path), reż. Marianne Elliott
(2024)
29.07 (środa): Na fali
(Point Break), reż. Kathryn Bigelow
(1991)
30.07 (czwartek): Sny o miłości
(Dreams (Sex Love)), reż. Dag Johan Haugerud
(2024)
31.07 (piątek): Father Mother Sister Brother
, reż. Jim Jarmusch
(2025)
01.08 (sobota): Cinema Paradiso
, reż. Giuseppe Tornatore
(1988)
02.08 (niedziela): Miłość, która zostaje
(The Love That Remains), reż. Hlynur Pálmason
(2025)
Program pokazów w Leśnicy
24.07 (piątek): Donnie Darko
, reż. Richard Kelly
(2001)
25.07 (sobota): Nad rzeką, której nie ma
, reż. Andrzej Barański
(1991)
Przed seansem koncert Dominik Gawroński Quartet (Vertigo Summer Jazz Festival)
26.07 (niedziela): Piknik pod Wiszącą Skałą
(Picnic at Hanging Rock), reż. Peter Weir
(1975) + Sen we śnie Petera Weira
, reż. Jakub Duszyński
(2026) – pokaz łączony
31.07 (piątek): Duke of Burgundy. Reguły pożądania
(The Duke of Burgundy), reż. Peter Strickland
(2014)
01.08 (sobota): Pożegnania
, reż. Wojciech Jerzy Has
(1958)
02.08 (niedziela): Monty Python i Święty Graal
(Monty Python and the Holy Grail), reż. Terry Jones
, Terry Gilliam
(1975)