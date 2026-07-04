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Światło po horyzont, kino po zmierzchu. Program pokazów plenerowych

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%C5%9Awiat%C5%82o+po+horyzont%2C+kino+po+zmierzchu.+Program+pokaz%C3%B3w+plenerowych-167428
Kiedy lipcowe słońce chowa się za horyzont, we Wrocławiu zapala się zupełnie inne światło – to płynące z wielkich, otwartych ekranów. Tegoroczny 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty, odbywający się pod hasłem „Kino – światło po horyzont”, kieruje naszą uwagę na refleksy, odbicia i wielobarwność filmowych doświadczeń. Niczym rozszczepiony pryzmat, festiwalowe emocje wyjdą poza mury kinowych sal i rozleją się po mieście. Tradycyjnie spotkamy się w tętniącym życiem sercu Wrocławia, czyli na Rynku, oraz w zielonej, pełnej tajemnic przestrzeni OPT Zamek w Leśnicy.

Wszystkie seanse startują o godz. 21:30, a wstęp na nie jest całkowicie bezpłatny.


W tym roku ponownie rozproszymy filmową magię na inne części stolicy Dolnego Śląska. Wspólnie z OPT Zamek zapraszamy na powrót do Leśnicy w dwa festiwalowe weekendy (24-26 lipca oraz 31 lipca - 2 sierpnia). Z kolei Kino na Rynku zainaugurujemy w pierwszy piątek festiwalu, 24 lipca, a finałowy film wyświetlimy w niedzielę, 2 sierpnia.

Pokazy powstają dzięki wsparciu Gminy Wrocław. 

W programie chcemy wyróżnić wyjątkowe polskie akcenty, pokazywane dzięki partnerowi polskich pokazów na festiwalu – Dr Ireny Eris: rzadko prezentowane na dużym ekranie "Pożegnania" Wojciecha Jerzego Hasa, debiutanckie "Pokolenie" Andrzeja Wajdy oraz pokaz "Tajemniczego ogrodu" Agnieszki Holland w ramach sekcji Garden Party. 

Czytaj więcej o kinach i pokazach plenerowych

Program pokazów na Rynku



24.07 (piątek): Labirynt (Labyrinth), reż. Jim Henson (1986)

25.07 (sobota): Wartość sentymentalna (Sentimental Value), reż. Joachim Trier (2025)

26.07 (niedziela): Tajemniczy ogród (The Secret Garden), reż. Agnieszka Holland (1993)

27.07 (poniedziałek): Pokolenie, reż. Andrzej Wajda (1955)

28.07 (wtorek): Ścieżki życia (The Salt Path), reż. Marianne Elliott (2024)

29.07 (środa): Na fali (Point Break), reż. Kathryn Bigelow (1991)

30.07 (czwartek): Sny o miłości (Dreams (Sex Love)), reż. Dag Johan Haugerud (2024)

31.07 (piątek): Father Mother Sister Brother, reż. Jim Jarmusch (2025)

01.08 (sobota): Cinema Paradiso, reż. Giuseppe Tornatore (1988)

02.08 (niedziela): Miłość, która zostaje (The Love That Remains), reż. Hlynur Pálmason (2025)

Program pokazów w Leśnicy



24.07 (piątek): Donnie Darko, reż. Richard Kelly (2001)

25.07 (sobota): Nad rzeką, której nie ma, reż. Andrzej Barański (1991) 

Przed seansem koncert Dominik Gawroński Quartet (Vertigo Summer Jazz Festival)

26.07 (niedziela): Piknik pod Wiszącą Skałą (Picnic at Hanging Rock), reż. Peter Weir (1975) + Sen we śnie Petera Weira, reż. Jakub Duszyński (2026) – pokaz łączony

31.07 (piątek): Duke of Burgundy. Reguły pożądania (The Duke of Burgundy), reż. Peter Strickland (2014)

01.08 (sobota): Pożegnania, reż. Wojciech Jerzy Has (1958)

02.08 (niedziela): Monty Python i Święty Graal (Monty Python and the Holy Grail), reż. Terry Jones, Terry Gilliam (1975)

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