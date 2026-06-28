Świetna wiadomość dla fanów serialu "Każdy kolejny rok". Wrócimy do Barry's Bay

Amazon w czasie zorganizowanej przez siebie imprezy Obsessed Fest miał bardzo dobrą wiadomość dla fanów serialu "Każdy kolejny rok". Wygląda na to, że wrócimy do Barry's Bay.
Amazon ekranizuje kolejną powieść Carley Fortune
"Każdy kolejny rok
" to serialowy romans bazujący na bestsellerowej powieści Carley Fortune
. Sama autorka jest jedną z producentek show. To historia sześciu letnich sezonów w Barry's Bay, gdzie Percy Fraser po raz pierwszy się zakochała i doznała swojego pierwszego zawodu miłosnego. Dekadę później tragedia zmusza ją do powrotu i konfrontacji z ludźmi, błędami i bolesnymi wspomnieniami. Przede wszystkim jednak musi zmierzyć się z Samem Florkiem - chłopakiem, który na zawsze odmienił jej los.
Serial miał swoją premierę niespełna trzy tygodnie temu i z miejsca stał się hitem platformy Prime Video. Teraz wiemy już, że doczeka się kontynuacji. Podczas Obsessed Fest ogłoszono, że "Każdy kolejny rok" otrzyma drugi sezon
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Nowa odsłona serialu będzie także bazować na powieści Carley Fortune
. Książka została wydana w Polsce pod tytułem "Tamto złote lato"
. Oto opis polskiego wydawcy: W małym domku nad wodą, Alice i jej babcia spędziły niezapomniane lato. Dziewczyna miała siedemnaście lat, gdy uchwyciła w kadrze trzech roześmianych nastolatków w żółtej motorówce. Wciąż pamięta tamten dzień, choć wtedy jeszcze nie wiedziała, że to jedno zdjęcie na zawsze odmieni jej życie.
Dziś Alice chowa się za obiektywem, to inni mają błyszczeć. Ale ostatnio coraz częściej czuje, że potrzebuje odmiany. Kiedy po niefortunnym upadku Nan wymaga opieki, Alice wraca do Barry’s Bay, by w tym magicznym miejscu spędzić z babcią jeszcze jedno lato.
Nie spodziewa się jednak, że spokój jeziora zmąci znany jej dźwięk. Żółta motorówka wraca, a za jej sterem siedzi Charlie Florek – ten sam chłopak, którego sfotografowała przed laty. Teraz jest mężczyzną – pewnym siebie, czarującym i niebezpiecznie bliskim.
Pod gwiaździstym niebem i wśród ciepłych fal wspomnień Alice jest szczęśliwa. Ale zaczyna się martwić o swoje serce. Zawsze widziała ludzi takimi, jacy są – dlatego jest tak dobra w tym, co robi. Ale nigdy nie spotkała kogoś, kto patrzy i widzi tylko ją.
[za: Czwarta strona]
Showrunnerką serialu pozostanie Amy B. Harris
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Zwiastun serialu "Każdy kolejny rok"