Świetny wynik "Resident Evil" w polskich kinach

W piątek do polskich kin trafił nowy "Resident Evil". Jak podaje polski dystrybutor, firma UIP, obraz cieszył się olbrzymią popularnością.
Eksplozja popularności "Resident Evil" w Polsce
Według danych przekazanych przez UIP w weekend film obejrzało 117 830 osób.
Jest to wynik znacznie lepszy od otwarć poprzednich części.
Dla porównania poprzedni film, "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City
", podczas pierwszego weekendu sprzedał w polskich kinach zaledwie 15,5 tysiąca biletów. Wcześniej "Ostatni rozdział
" mógł pochwalić się widownią sięgającą 32 tysięcy, a "Resident Evil: Retrybucja
" – 34 tysięcy. Do tej pory najlepszym otwarciem mogła pochwalić się część "Resident Evil: Afterlife
", której wynik otwarcia to 61 462 sprzedane bilety.
Bryan (Austin Abrams
) pracuje jako kurier medyczny, przewożąc organy między szpitalami na potrzeby przeszczepów. Późną zimową nocą otrzymuje zlecenie dostarczenia pojemnika do szpitala Raccoon General Hospital w Raccoon City w Kolorado. Podczas jazdy przez góry rozprasza się i potrąca kobietę. Gdy próbuje zawieźć ją do szpitala, odkrywa, że mieszkańcy miasta zaczynają przemieniać się w groteskowe stworzenia.
Obraz wyreżyserował twórca "Zniknięć
", Zach Cregger.
Zwiastun filmu "Resident Evil"