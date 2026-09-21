Newsy Filmy Box office Świetny wynik "Resident Evil" w polskich kinach
Filmy / Box office

Świetny wynik "Resident Evil" w polskich kinach

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%C5%9Awietny+wynik+%22Resident+Evil%22+w+polskich+kinach-168688
Świetny wynik &quot;Resident Evil&quot; w polskich kinach
źródło: Materiały prasowe
W piątek do polskich kin trafił nowy "Resident Evil". Jak podaje polski dystrybutor, firma UIP, obraz cieszył się olbrzymią popularnością.

Eksplozja popularności "Resident Evil" w Polsce



Według danych przekazanych przez UIP w weekend film obejrzało 117 830 osób. Jest to wynik znacznie lepszy od otwarć poprzednich części.

Dla porównania poprzedni film, "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City", podczas pierwszego weekendu sprzedał w polskich kinach zaledwie 15,5 tysiąca biletów. Wcześniej "Ostatni rozdział" mógł pochwalić się widownią sięgającą 32 tysięcy, a "Resident Evil: Retrybucja" – 34 tysięcy. Do tej pory najlepszym otwarciem mogła pochwalić się część "Resident Evil: Afterlife", której wynik otwarcia to 61 462 sprzedane bilety.


Bryan (Austin Abrams) pracuje jako kurier medyczny, przewożąc organy między szpitalami na potrzeby przeszczepów. Późną zimową nocą otrzymuje zlecenie dostarczenia pojemnika do szpitala Raccoon General Hospital w Raccoon City w Kolorado. Podczas jazdy przez góry rozprasza się i potrąca kobietę. Gdy próbuje zawieźć ją do szpitala, odkrywa, że mieszkańcy miasta zaczynają przemieniać się w groteskowe stworzenia.

Obraz wyreżyserował twórca "Zniknięć", Zach Cregger.

Zwiastun filmu "Resident Evil"




Powiązane artykuły Resident Evil

Zobacz wszystkie artykuły

Resident Evil  (2026)

 Resident Evil

Resident Evil  (2002)

 Resident Evil

Resident Evil: Zagłada  (2007)

 Resident Evil: Zagłada

Resident Evil 2: Apokalipsa  (2004)

 Resident Evil 2: Apokalipsa

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

PREMIERA: Zobacz nowy teaser filmu "Dziki, dziki wschód"

VOD Filmy Wideo

Brad Pitt wraca jako Cliff Booth. Zobacz zwiastun

7 komentarzy

Nie tylko Łęcka i Wokulski! Wybierz ulubioną postać z "Lalki"

1 komentarz

Hogwart w pudełku. realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

Seriale

"Strefa gangsterów": skok na drugi sezon. Recenzja

Filmy

Twórca "Listy płatnych zleceń" przygotowuje nowy horror

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Najgłośniejsze premiery na 17. Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi