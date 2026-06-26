"Świnka Peppa" i AI: Hasbro pod ostrzałem za klauzule dotyczące głosów dzieci

Hasbro znalazło się w centrum kontrowersji po doniesieniach dotyczących nowych zapisów w umowach dla dzieci podkładających głosy w serialu animowanym "Świnka Peppa". Według informacji Deadline, firma ma wymagać zgody na wykorzystanie głosów młodych aktorów przez sztuczną inteligencję.
Kontrowersje wokół hitu dla dzieci
Według źródeł branżowych klauzule dotyczące wykorzystania AI coraz częściej trafiają do umów zawieranych z dziećmi występującymi w filmach i produkcjach telewizyjnych. W przypadku "Świnki Peppy
" wywołały jednak szczególnie dużą krytykę.
Blisko tysiąc osób podpisało list otwarty przygotowany przez organizację Agents of Young Performers Association (AYPA). Choć w dokumencie nie pada nazwa serialu, źródła Deadline wskazują, że chodzi właśnie o "Świnkę Peppę
".
Sygnatariusze sprzeciwiają się zapisom, które ich zdaniem mogą pozwalać na klonowanie głosów dzieci i wykorzystywanie ich w materiałach komercyjnych związanych z marką. W liście podkreślono, że dzieci nie są w stanie świadomie wyrazić zgody na tak daleko idące wykorzystanie swojego wizerunku i głosu, a zgoda rodziców nie powinna oznaczać bezterminowej licencji na trenowanie modeli AI.
Autorzy listu twierdzą również, że takie klauzule są często przedstawiane na zasadzie "bierzesz albo rezygnujesz", co może oznaczać utratę roli przez dzieci, których opiekunowie nie zgodzą się na proponowane warunki.
Hasbro odmówiło komentowania szczegółów konkretnych umów, ale w oświadczeniu przekazało, że dobro dzieci występujących w jego produkcjach pozostaje priorytetem firmy. Przedstawiciel spółki zapewnił również, że Hasbro chce podchodzić do kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i transparentny. "Świnka Peppa", stworzona w 2004 roku przez Marka Bakera i Neville'a Astleya, pozostaje jedną z najpopularniejszych animacji dla najmłodszych na świecie. Jedenasty sezon serialu zadebiutował w USA w marcu tego roku.
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