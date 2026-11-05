Życie blisko codzienności w nowej kampanii z Borysem Szycem

Niedawno mogliśmy zobaczyć go w roli ekscentrycznego barona, ale jego curriculum vitae obejmuje ponad 100 ról filmowych i teatralnych. Borys Szyc to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, który w pamięci widzów zapisał się dzięki występom jako zbuntowany outsider funkcjonujący na marginesie społeczeństwa, młody mężczyzna zmuszony odnaleźć się w brutalnych realiach więziennej rzeczywistości, artysta żyjący w cieniu politycznych podziałów, bezwzględny warszawski gangster z międzywojennego półświatka czy kapitan statku próbujący poradzić sobie z dramatyczną walką z żywiołem. Teraz, wraz z żoną, Justyną Szyc-Nagłowską, pojawił się w nowej roli i został ambasadorem urządzeń AGD i RTV marki Samsung.
Najnowsza kampania producenta elektroniki pokazuje codzienność bez upiększeń. Poranny pośpiech, rodzinny chaos, wspólne przygotowywanie posiłków czy nieoczekiwane niespodzianki pozostawione przez dzieci stają się punktem wyjścia do opowieści o tym, jak technologia może realnie ułatwiać życie.
To pierwsza tak szeroka kampania Samsung w Polsce, która jednocześnie promuje kategorię urządzeń AGD i RTV. W centrum uwagi znalazły się rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz funkcje wspierające codzienne obowiązki domowników.
W spocie można zobaczyć między innymi technologię Anti-Scratch, chroniącą płytę indukcyjną przed przypadkowymi zarysowaniami, a także system AI Vision Inside. Dzięki niemu użytkownicy mogą sprawdzić zawartość lodówki za pomocą smartfona nawet podczas zakupów. Producent podkreśla również możliwości telewizorów wyposażonych w funkcję Glare Free, która ogranicza odbicia światła na ekranie, poprawiając komfort oglądania filmów i transmisji sportowych.
Wszystkie urządzenia można obsługiwać z poziomu aplikacji SmartThings, umożliwiającej zarządzanie domowym ekosystemem Samsung z jednego miejsca.
Dla Borysa Szyca
udział w kampanii ma również osobisty wymiar. Aktor przyznaje, że wraz z rodziną korzysta z urządzeń marki od dłuższego czasu.
Praca przy tej kampanii to była duża przyjemność. Tym bardziej, że jesteśmy fanami i aktywnymi użytkownikami urządzeń Samsung od wielu lat. Kampania świetnie pokazuje, że nowoczesne technologie mogą w naturalny sposób towarzyszyć nam każdego dnia, pomagać w obowiązkach i dawać więcej czasu na to, co naprawdę ważne, czyli czas z bliskimi
– mówi Borys Szyc
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Popularność aktora nie słabnie od ponad dwóch dekad. Szyc
konsekwentnie buduje pozycję jednego z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk polskiego kina. W ostatnich latach pojawiał się zarówno w produkcjach historycznych, filmach komediowych, jak i licznych projektach streamingowych oraz telewizyjnych. Dzięki tej wszechstronności pozostaje jednym z aktorów, których karierę warto śledzić ze szczególną uwagą.
Filmy dostępne są na oficjalnych kanałach Samsung Polska oraz na stronie kampanii Smart Life: https://www.samsung.com/pl/campaign/smartlife/
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Informacja sponsorowana