Wielki restart w MCU! Powoli poznajemy nazwiska, które zobaczymy na ekranie nowego filmu o drużynie X-Men

Wokół wyczekiwanego rebootu „X-Men” od Marvel Studios robi się coraz głośniej. W najnowszym odcinku podcastu „The Hot Mic” hollywoodzki reporter Jeff Sneider oraz John Rocha podzielili się obszerną porcją zakulisowych doniesień na temat kompletowania nowej obsady mutantów, planowanej fabuły oraz potencjalnych złoczyńców, którzy mają zdefiniować kolejną erę MCU.
„X-Men”: Kto zagra Profesora X i pozostałych bohaterów?
Faworytem Marvel Studios do roli Profesora X jest obecnie Bill Skarsgård
(„To
”). Pod uwagę brani są również Tom Pelphrey
(„Iron Fist
”) oraz Drew Starkey
(„Queer
”). Z kolei faworytką studia do roli Rogue jest Cailee Spaeny
(„Obcy: Romulus
”).
Natomiast postać Bestii ma już swojego odtwórcę - kontrakt na tę rolę podpisał Charles Melton
(„Riverdale
”). O rolę Cyclopsa walczy obecnie kilku aktorów, a najbliżej angażu ma być Cooper Hoffman
(„Wielki marsz
”).
Wiemy również, że w filmie zobaczymy Sadie Sink
(„Stranger Things
”), która w „Spider-Man: Całkiem nowy dzień
” ma wcielić się w Jean Grey.
Dodatkowo studio intensywnie zabiega o udział Moniki Barbaro
(„Top Gun: Maverick
”), która jest rozważana do roli postaci o imieniu Ruth. Sneider podejrzewa, że chodzi o Ruth Aldine, czyli Blindfold.
Wielką niespodzianką ma być obecność Emmy Frost w scenariuszu. Faworytką Marvel Studios do tej roli jest Margot Robbie
(„Barbie
”). Jak informuje Sneider, przeszkodą w podpisaniu kontraktu mogą okazać się wymagania finansowe aktorki, które mogłyby znacząco obciążyć budżet produkcji.
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Co wiemy o nowym filmie „X-Men”?
Fabuła nowego filmu ma adaptować motywy z 12-zeszytowej serii komiksowej „Young X-Men” autorstwa Marca Guggenheima. W komiksowym pierwowzorze Scott Summers, czyli Cyclops, rekrutuje nową grupę nastoletnich mutantów, w której skład wchodzą Rockslide, Dust, Wolf Cub, Blindfold oraz Ink. Twórcy mają również inspirować się animowanym serialem „X-Men '97
”.
Pomimo plotek ani Wolverine, ani Magneto nie pojawią się w filmie, ponieważ Marvel Studios chce skupić się na innych postaciach. Rocha twierdzi również, że Hugh Jackman
pozostanie w roli Wolverine'a po „Avengers: Secret Wars
” i prawdopodobnie ponownie zobaczymy go jako członka drużyny X-Men.
Za kamerą projektu stanie Jake Schreier
(„Thunderbolts*
”), natomiast scenariusz przygotowuje zespół autorów w składzie Michael Lesslie
, Lee Sung Jin
oraz Joanna Calo
.
Choć oficjalna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, zdaniem Sneidera najmocniejszym kandydatem jest 5 maja 2028 roku.
Zwiastun „X-Men '97”