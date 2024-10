10. Festiwal Filmowy Spektrum – ponad 70 filmów w polskiej Świdnicy i czeskim Trutnovie

OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE

Świdnicką odsłonę Spektrum otworzy filmw reżyserii Adriana Panka . Po seansie publiczność spotka się z odtwórczynią głównej roli, Sandrą Drzymalską . Z kolei galę zamknięcia i rozdania nagród uświetni pierwszy w Polsce pokaz nagrodzonego w Sundance filmuwyreżyserowanego przez Babak Jalali Nowością w programie jest. Do konkursu zakwalifikowane zostały tytuły niepokorne, wyróżniające się świeżym spojrzeniem na język filmowy. O nagrodę publiczności powalczy 5 filmy:– genialny zwycięzca MFF w Locarno, dopiero po raz drugi pokazywany w Polsce, czyli historia o dorastaniu w brutalnych i surowych warunkach;(reż. Halfdan Ullmann Tøndel ) – zdobywca Złotej Kamery w Cannes, świdrująca i niepokojąca opowieść o relacjach między rodzicami, nauczycielami i uczniami;– mocny czeski akcent (podczas festiwalu odbędzie się spotkanie reżyserem tytułu, Vojtěchem Strakatým ) w zmienny i wciągający sposób analizujący trudne relacje między ojcem-dłużnikiem i jego synem, a także dwa polskie tytuły dopiero co prezentowane podczas festiwalu w Gdyni:w reżyserii Grzegorza Dębowskiego orazwyreżyserowane przez Kamilę Taraburę to serce festiwalu. W tej sekcji znalazło się 6 sześć tytułów – polskie i zagraniczne, od filmów wywołujących uśmiech aż po te, które na długo pozostawiają dreszcz na skórze. Świdnicka publiczność będzie miała okazję, aby przed kinową premierą zobaczyć obsypaną nagrodami podczas festiwalu w Gdyniw reżyserii Magnusa von Horna , a także zdobywcę Grand Prix tegorocznych Nowych Horyzontów, czyliw reżyserii Gábora Reisza . W ramach tej sekcji odbędą się również pokazy filmów takich jak(reż. Alonso Ruizpalacios ) – brawurowa, dynamiczna i pulsująca opowieść o nowojorskiej kuchni, tętniącej marzeniami ludźmi z różnych stron świata – czy(reż. Maria Zbąska ) – zaskakująco zabawna historia wypalającej się miłości, która ma szansę na ratunek, jeśli ekranowa para podoła wyzwaniu w formie pieszej, zimowej wyprawy wzdłuż wybrzeża Bałtyku.Jak co roku, w ramach festiwalu odbędzie się również pokaz filmowy w Areszcie Śledczym w Świdnicy w ramach sekcji. Świdnicka publiczność obejrzy film dokumentalny(reż. Eliza Kubarska ) o pierwszej kobiecie świata i pierwszej osobie z Polski na najwyższych szczytach ziemiNa Spektrum, po roku przerwy, powróci, czyli trójmiejski kolektyw, który organizuje pokazy filmów dystrybuowanych na kasetach wideo w Polsce w lata 80. i 90., aby przypomnieć najbardziej nieudane i kuriozalne, ale jednocześnie fascynujące tytuły, które można było znaleźć w wypożyczalniach. Świdnicka publiczność będzie miała niepowtarzalną szansę, aby na dużym ekranie obejrzeć film, bardzo dziwną komedię zainspirowaną " Parkiem Jurajskim ". Co więcej, tytuł zostanie zaprezentowany z lektorem na żywo improwizującym dialogi – w tej roli wystąpi Mateusz Gołębiowski W programie festiwalu znalazły się również sekcje. W ramach pierwszej z nich odbędą się familijne pokazy połączone z prelekcjami. Najmłodsi świdniczanie i świdniczanki w weekend obejrzą dwie animacje:oraz. Z kolei druga sekcja dedykowana jest starszym uczestnikom Spektrum, którzy będą mogli zobaczyć hit tegorocznych Nowych Horyzontów, czyli film(reż. Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha ) opowiadający o miłości jednocześnie dojrzałej i szalonej, jak ta nastoletnia.Jedną z głównych osi Spektrum są międzynarodowe konkursy Okiem Młodych (Fabuła, Dokument, Animacja, Amatorski). Świdnicę znów odwiedzą krótkie metraże młodych niezależnych twórczyń i twórców, od produkcji profesjonalnych po debiuty powstałe poza murami szkół filmowych. Podczas 10. edycji festiwalu widzowie zobaczą aż 41 filmów z różnych zakątków świata.Festiwal Spektrum to przede wszystkim filmy i spotkania z twórcami, ale też rozmowy, dyskusje i wspólne spędzanie festiwalowych wieczorów. Od czwartku do soboty (24-26.10) w Klubie Bolko na świdnicką publiczność czekać będzie również program rozrywkowy. Odbędzie się m.in. lokalna odsłona familiady, koncert, DJ-sety, a także legendarne rozgrywki w bingo.Pełny program dostępny na stronie festiwalu www.spektrumfestiwal.pl Zakup karnetów i biletów możliwy jest w kasach Świdnickiego Ośrodka Kultury i na stronie www.sok.com.pl Festiwal Filmowy Spektrum odbędzie się w dniach 11-13 października 2024 roku w Trutnovie oraz 22-27 października 2024 roku w Świdnicy.Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury, Wrocławska Fundacja Filmowa, Společenské centrum TrutnovskaWspółorganizator: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji EuropejskiejMecenat: Miasto ŚwidnicaFinansowanie: Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Polski Instytut Szkoły Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ze środków pochodzących z konkursu "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2024", Krajowy Plan Odbudowy, Národní plán obnovyPatroni medialni: doba.pl, Filmweb, Miesięcznik KINO, mojaswidnica.pl, Pełna sala, Presto, Radio Wrocław, Radio Ram, Radio Wrocław Kultura, Watching Closely