10. Ukraina! Festiwal Filmowy w Warszawie. Święto kina wolności rozpoczyna się 3 listopada

Już 3 listopada w Warszawie startuje dziesiąta, jubileuszowa edycja Festiwalu Filmowego Ukraina! – wydarzenia, które od blisko dekady wzmacnia dialog między polską i ukraińską kulturą. W Kinotece, kinach Atlantic i Iluzjon publiczność obejrzy około 60 filmów i weźmie udział w licznych wydarzeniach towarzyszących – spotkaniach, warsztatach, wystawach i koncertach. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "kino wolności" – tworzonego mimo wojny, bombardowań i okupacji, w geście oporu i artystycznej solidarności.
Konkursy i filmy
Najważniejszą częścią programu są filmy konkursowe: 9 fabuł, 10 dokumentów i 25 krótkich metraży wybranych spośród ponad 150 zgłoszeń. Ocenia je profesjonalne jury, a zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne.
W konkursie fabularnym znalazły się m.in. produkcje poświęcone wydarzeniom z Buczy na początku rosyjskiej inwazji – "Córka" Egora Olesova
oraz "Bucza" Stanislava Tiunova
. Wśród pozostałych tytułów widzowie zobaczą także "Miesiąc miodowy"
w reżyserii Zhanny Ozirnej
, zaprezentowany po raz pierwszy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji oraz film otwarcia festiwalu, "Jesteś Wszechświatem" Pavlo Ostrikova
, nagradzany na europejskich festiwalach. W konkursie znalazły się także dwa tytuły z udziałem znanego ukraińskiego aktora Bohdana Beniuka, który zagrał główne role w filmach "Mój karpacki dziadek"
i "Diabelska sprawa"
.
Jedną z najciekawszych propozycji fabularnych jest film "Zwierzęta na wojnie"
- ukraińska antologia filmowa, w której udział wzięło wielu reżyserów, m.in. Myroslav Slaboshpitskiy
("Plemię
") i Andrii Lidahovskyi
("Moje myśli są ciche
"). Film ukazuje wojenną rzeczywistość z perspektywy zwierząt, które znalazły się na linii ognia, uciekają przed bombardowaniami lub tracą naturalne środowisko. Podczas festiwalu film zostanie pokazany w Polsce po raz pierwszy.
W sekcji dokumentalnej publiczność zobaczy m.in. film "Viktor"
, którego reżyserem jest Olivier Sarbil
, francuski fotograf wojenny i operator, dwukrotnie uhonorowany nagrodą Emmy, a jednym z producentów filmu jest Darren Aronofsky
.
Wśród dokumentów prezentowanych na festiwalu znalazły się również dwa filmy ubiegające się o oscarową nominację. "2000 metrów do Andrijiwki" Mstyslava Chernova
, autora nagrodzonego przez Amerykańską Akademię "20 dni w Mariupolu
", reprezentuje w tym roku Ukrainę. Jego konkurentem w oscarowym wyścigu jest irlandzkie "Sanatorium
" Gara O'Rourke'a
.
Wśród krótkich metraży znalazł się także polski film "Ludzie i rzeczy" Damiana Kosowskiego
– nagrodzony w Gdyni i prezentowany na prestiżowych festiwalach międzynarodowych.
Retrospektywy i pokazy specjalne
Szczególnym punktem programu będzie retrospektywa twórczości Ołeksandra Dowżenki
, ojca ukraińskiego kina. Widzowie obejrzą jego wczesne filmy oraz premierowy dokument "Dowżenko"
.
W sekcji poświęconej Krymowi pokazane zostaną dokumenty o losach kobiet krymskotatarskich
, po których odbędzie się dyskusja z udziałem twórców i ekspertów.
Na widzów czekają także wieczory horroru z filmami "Obiekt Kachowski", "Morena"
i "Idealny przyjaciel"
, pokaz filmów nagrodzonych w ubiegłym roku i animacji dla dzieci,
a także spotkania z twórcami
.
Ukraina! Festiwal Filmowy systematycznie zwiększa dostępność swoich pokazów. Film "Mój drogi Theo
" zostanie zaprezentowany z audiodeskrypcją dostępną w aplikacji Kino Dostępne oraz z napisami dla osób niesłyszących (SDH) wyświetlanymi podczas seansu. Ponadto trzy filmy – "Viktor
", "Kwiaty Ukrainy
" i "Dwie siostry
" – będą dostępne z audiodeskrypcją w aplikacji Kino Dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami w obszarze wzroku.
Goście jubileuszowej edycji
Na festiwalu pojawią się wyjątkowi twórcy i artyści współtworzący współczesną kulturę ukraińską. Wśród nich znalazły się dwie rodziny filmowców: Alisa Kovalenko
zaprezentuje swój film "Mój drogi Theo
", w którym wystąpili jej mąż i 8-letni syn, Theo, a Kateryna Gornostai
i Nikon Romanchenko
pokażą “Ścieżkę czasu
". Na festiwalu towarzyszyć będzie im 8-miesięczny syn urodzony podczas Berlinale, gdzie odbyła się światowa premiera filmu.
Gościnią jubileuszowej edycji festiwalu będzie też między innymi znana ukraińska aktorka Marina Koshkina
, która występuje w aż trzech filmach pokazywanych podczas tegorocznej edycji: "Malewicz", "Zwierzęta na wojnie
" (w którym wystąpił również Sean Penn
) oraz "Obiekt Kachowski".
Podczas festiwalu widzowie będą mogli spotkać się też między innymi z reżyserem Egorem Olesovem
, aktorem Cezarym Łukaszewiczem
oraz producentem filmowym Volodymyrem Filippovem
.
Finał z The Tiger Lillies
Zwieńczeniem jubileuszowej edycji będzie niezwykły wieczór w kinie Iluzjon
. Brytyjskie trio The Tiger Lillies
, nominowane do Grammy, zagra na żywo do niemego filmu "Jagódka miłości" Ołeksandra Dowżenki
– groteskowej komedii o fryzjerze, którego beztroskie życie burzy niespodziewane ojcostwo. Po seansie artyści wystąpią z krótkim koncertem.
The Tiger Lillies to legenda sceny alternatywnej – łączą kabaret noir, punkowy bunt i poetycką melancholię. Zespół, laureat nagrody Olivier Award za kultowy spektakl Shockheaded Peter, od lat wspiera Ukrainę: w 2022 roku był pierwszym zagranicznym zespołem, który wystąpił w Kijowie i Lwowie po wybuchu wojny, a rok później wydał album UKRAINE, z którego dochód przeznaczył na pomoc humanitarną.
Wydarzenia towarzyszące
Festiwal to nie tylko kino – widzowie będą mogli uczestniczyć w licznych wydarzeniach towarzyszących pokazom. W tegorocznym programie znalazły się:
● Debata "Prawda ma znaczenie – kino, dane i społeczne emocje wobec wojny w Ukrainie"
z udziałem Elwiry Niewiery, Natalii Panchenko i Anny Tatar;
● Warsztaty fact-checkingu
uczące, jak rozpoznawać dezinformację, organizowane w ramach programu Humbug we współpracy z Centrum Mieroszewskiego i organizacją Demagog;
● Masterclass reżyserki Elwiry Niewiery
poświęcony etycznym i emocjonalnym wyzwaniom dokumentowania ludzkich traum;
● Panel producencki "Możliwości współpracy i koprodukcji w Europie dla filmowców z Ukrainy"
moderowany przez Marię Krauss;
● Instalacja VR "Hierofania Frontline: Intymny Transfer Percepcji"
Sebastiana Tomasza Płocharskiego;
● Warsztaty kulinarne "Smak Ukrainy: kuchnia, która łączy"
w restauracji Szeroki Dunaj;
● Wystawa kostiumów teatralnych Kazimierza Malewicza
w kinie Atlantic oraz wystawa plakatów z dziesięciu edycji festiwalu
, ukazująca jego wizualną historię.
Ukraina! 10. Festiwal Filmowy – święto kina i wolności Przez dziewięć lat widzieliśmy rosnące zainteresowanie kinem ukraińskim, szczególnie po 2022 roku. Teraz, w czwartym roku wojny, wielu widzów jest już zmęczonych tematem. Tym bardziej ważne jest, by przypominać, że wojna trwa, a Ukraińcy mimo nalotów wciąż tworzą i starają się żyć normalnie
– mówi Beata Bierońska-Lach, dyrektorka festiwalu.
Ukraina! 10. Festiwal Filmowy to nie tylko przegląd współczesnego kina ukraińskiego, ale też przestrzeń do spotkań, rozmów i solidarności artystycznej. To święto kina, które buduje wspólnotę i daje nadzieję – nawet w czasach wojny. Po warszawskich pokazach festiwal odwiedzi także inne miasta: Łódź, Przemyśl, Wrocław, Poznań, Lublin, Kraków i Płock. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji festiwalu znajdują się na stronie www.ukrainaff.com
