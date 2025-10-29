Newsy Filmy Festiwale i nagrody 10. Ukraina! Festiwal Filmowy w Warszawie. Święto kina wolności rozpoczyna się 3 listopada
Już 3 listopada w Warszawie startuje dziesiąta, jubileuszowa edycja Festiwalu Filmowego Ukraina! – wydarzenia, które od blisko dekady wzmacnia dialog między polską i ukraińską kulturą. W Kinotece, kinach Atlantic i Iluzjon publiczność obejrzy około 60 filmów i weźmie udział w licznych wydarzeniach towarzyszących – spotkaniach, warsztatach, wystawach i koncertach. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "kino wolności" – tworzonego mimo wojny, bombardowań i okupacji, w geście oporu i artystycznej solidarności.

Konkursy i filmy



Najważniejszą częścią programu są filmy konkursowe: 9 fabuł, 10 dokumentów i 25 krótkich metraży wybranych spośród ponad 150 zgłoszeń. Ocenia je profesjonalne jury, a zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne.

W konkursie fabularnym znalazły się m.in. produkcje poświęcone wydarzeniom z Buczy na początku rosyjskiej inwazji – "Córka" Egora Olesova oraz "Bucza" Stanislava Tiunova. Wśród pozostałych tytułów widzowie zobaczą także "Miesiąc miodowy" w reżyserii Zhanny Ozirnej, zaprezentowany po raz pierwszy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji oraz film otwarcia festiwalu, "Jesteś Wszechświatem" Pavlo Ostrikova, nagradzany na europejskich festiwalach. W konkursie znalazły się także dwa tytuły z udziałem znanego ukraińskiego aktora Bohdana Beniuka, który zagrał główne role w filmach "Mój karpacki dziadek" i "Diabelska sprawa".


Jedną z najciekawszych propozycji fabularnych jest film "Zwierzęta na wojnie" - ukraińska antologia filmowa, w której udział wzięło wielu reżyserów, m.in. Myroslav Slaboshpitskiy ("Plemię") i Andrii Lidahovskyi ("Moje myśli są ciche"). Film ukazuje wojenną rzeczywistość z perspektywy zwierząt, które znalazły się na linii ognia, uciekają przed bombardowaniami lub tracą naturalne środowisko. Podczas festiwalu film zostanie pokazany w Polsce po raz pierwszy.        
W sekcji dokumentalnej publiczność zobaczy m.in. film "Viktor", którego reżyserem jest Olivier Sarbil, francuski fotograf wojenny i operator, dwukrotnie uhonorowany nagrodą Emmy, a jednym z producentów filmu jest Darren Aronofsky.

Wśród dokumentów prezentowanych na festiwalu znalazły się również dwa filmy ubiegające się o oscarową nominację. "2000 metrów do Andrijiwki" Mstyslava Chernova, autora nagrodzonego przez Amerykańską Akademię "20 dni w Mariupolu", reprezentuje w tym roku Ukrainę. Jego konkurentem w oscarowym wyścigu jest irlandzkie "Sanatorium" Gara O'Rourke'a.

Wśród krótkich metraży znalazł się także polski film "Ludzie i rzeczy" Damiana Kosowskiego – nagrodzony w Gdyni i prezentowany na prestiżowych festiwalach międzynarodowych.


Retrospektywy i pokazy specjalne



Szczególnym punktem programu będzie retrospektywa twórczości Ołeksandra Dowżenki, ojca ukraińskiego kina. Widzowie obejrzą jego wczesne filmy oraz premierowy dokument "Dowżenko".

W sekcji poświęconej Krymowi pokazane zostaną dokumenty o losach kobiet krymskotatarskich, po których odbędzie się dyskusja z udziałem twórców i ekspertów. 

Na widzów czekają także wieczory horroru z filmami "Obiekt Kachowski", "Morena" i "Idealny przyjaciel", pokaz filmów nagrodzonych w ubiegłym roku i animacji dla dzieci, a także spotkania z twórcami.

Ukraina! Festiwal Filmowy systematycznie zwiększa dostępność swoich pokazów. Film "Mój drogi Theo" zostanie zaprezentowany z audiodeskrypcją dostępną w aplikacji Kino Dostępne oraz z napisami dla osób niesłyszących (SDH) wyświetlanymi podczas seansu. Ponadto trzy filmy – "Viktor", "Kwiaty Ukrainy" i "Dwie siostry" – będą dostępne z audiodeskrypcją w aplikacji Kino Dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami w obszarze wzroku.

Goście jubileuszowej edycji



Na festiwalu pojawią się wyjątkowi twórcy i artyści współtworzący współczesną kulturę ukraińską. Wśród nich znalazły się dwie rodziny filmowców: Alisa Kovalenko zaprezentuje swój film "Mój drogi Theo", w którym wystąpili jej mąż i 8-letni syn, Theo, a Kateryna Gornostai i Nikon Romanchenko pokażą “Ścieżkę czasu". Na festiwalu towarzyszyć będzie im 8-miesięczny syn urodzony podczas Berlinale, gdzie odbyła się światowa premiera filmu. 

Gościnią jubileuszowej edycji festiwalu będzie też między innymi znana ukraińska aktorka Marina Koshkina, która występuje w aż trzech filmach pokazywanych podczas tegorocznej edycji: "Malewicz",  "Zwierzęta na wojnie" (w którym wystąpił również Sean Penn) oraz "Obiekt Kachowski".

Podczas festiwalu widzowie będą mogli spotkać się też między innymi z reżyserem Egorem Olesovem, aktorem Cezarym Łukaszewiczem oraz producentem filmowym Volodymyrem Filippovem


Finał z The Tiger Lillies



Zwieńczeniem jubileuszowej edycji będzie niezwykły wieczór w kinie Iluzjon. Brytyjskie trio The Tiger Lillies, nominowane do Grammy, zagra na żywo do niemego filmu "Jagódka miłości" Ołeksandra Dowżenki – groteskowej komedii o fryzjerze, którego beztroskie życie burzy niespodziewane ojcostwo. Po seansie artyści wystąpią z krótkim koncertem.

The Tiger Lillies to legenda sceny alternatywnej – łączą kabaret noir, punkowy bunt i poetycką melancholię. Zespół, laureat nagrody Olivier Award za kultowy spektakl Shockheaded Peter, od lat wspiera Ukrainę: w 2022 roku był pierwszym zagranicznym zespołem, który wystąpił w Kijowie i Lwowie po wybuchu wojny, a rok później wydał album UKRAINE, z którego dochód przeznaczył na pomoc humanitarną.


Wydarzenia towarzyszące



Festiwal to nie tylko kino – widzowie będą mogli uczestniczyć w licznych wydarzeniach towarzyszących pokazom. W tegorocznym programie znalazły się:

●    Debata "Prawda ma znaczenie – kino, dane i społeczne emocje wobec wojny w Ukrainie" z udziałem Elwiry Niewiery, Natalii Panchenko i Anny Tatar;
●    Warsztaty fact-checkingu uczące, jak rozpoznawać dezinformację, organizowane w ramach programu Humbug we współpracy z Centrum Mieroszewskiego i organizacją Demagog;
●    Masterclass reżyserki Elwiry Niewiery poświęcony etycznym i emocjonalnym wyzwaniom dokumentowania ludzkich traum;
●    Panel producencki "Możliwości współpracy i koprodukcji w Europie dla filmowców z Ukrainy" moderowany przez Marię Krauss;
●    Instalacja VR "Hierofania Frontline: Intymny Transfer Percepcji" Sebastiana Tomasza Płocharskiego;
●    Warsztaty kulinarne "Smak Ukrainy: kuchnia, która łączy" w restauracji Szeroki Dunaj;
●    Wystawa kostiumów teatralnych Kazimierza Malewicza w kinie Atlantic oraz wystawa plakatów z dziesięciu edycji festiwalu, ukazująca jego wizualną historię.


Ukraina! 10. Festiwal Filmowy – święto kina i wolności



Przez dziewięć lat widzieliśmy rosnące zainteresowanie kinem ukraińskim, szczególnie po 2022 roku. Teraz, w czwartym roku wojny, wielu widzów jest już zmęczonych tematem. Tym bardziej ważne jest, by przypominać, że wojna trwa, a Ukraińcy mimo nalotów wciąż tworzą i starają się żyć normalnie – mówi Beata Bierońska-Lach, dyrektorka festiwalu.

Ukraina! 10. Festiwal Filmowy to nie tylko przegląd współczesnego kina ukraińskiego, ale też przestrzeń do spotkań, rozmów i solidarności artystycznej. To święto kina, które buduje wspólnotę i daje nadzieję – nawet w czasach wojny.

Po warszawskich pokazach festiwal odwiedzi także inne miasta: Łódź, Przemyśl, Wrocław, Poznań, Lublin, Kraków i Płock. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji festiwalu znajdują się na stronie www.ukrainaff.com 
