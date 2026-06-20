100 lat Mela Brooksa - jubileuszowy weekend w Kinie Iluzjon

W Kinie Iluzjon świętujemy przypadające 28 czerwca setne urodziny Mela Brooksa, niekwestionowanego króla filmowej parodii. Z tej okazji zapraszamy na jubileuszowy filmowy weekend (26-28 czerwca) z jego niezapomnianymi rolami. Seanse będą podwójnie wyjątkowe, bo wszystkie filmy pokażemy z taśmy 35 mm ze zbiorów FINA. Mel Brooks
w niedzielę 28 czerwca obchodzi setne urodziny, ale my będziemy świętować ten piękny jubileusz już od piątku przez cały weekend. A jubilat to postać niezwykła: przez blisko osiem dekad (!) aktywności w show‑biznesie dał się poznać jako twórca wszechstronny – reżyser, aktor, scenarzysta, producent i autor tekstów piosenek. Od najmłodszych lat zafascynowany filmami Chaplina i Keatona, za swoją życiową misję obrał rozśmieszanie publiczności. Wyrazisty, bezkompromisowy humor – przekraczający niekiedy granice poprawności – stał się znakiem rozpoznawczym Brooksowskich satyr na rozmaite gatunki: od horroru, przez western, po science fiction. Mel Brooks
współtworzył też projekty dalekie od komedii – to właśnie jego wytwórnia Brooksfilms wyprodukowała takie filmy jak "Człowiek słoń
" (1980) Davida Lyncha
i "Mucha
" (1986) Davida Cronenberga
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Jubileuszowy zestaw to trzy filmy z niezapomnianymi rolami Mela Brooksa
: upadłego reżysera Mela Funna ("Nieme kino
", 1976), artysty rewiowego Fryderyka Brońskiego ("Być albo nie być
", 1983) oraz mędrca Yogurta i złowrogiego prezydenta Scrooba ("Kosmiczne jaja
", 1987). Każdy z tych filmów wchodzi w dialog z filmową tradycją – jako hołd dla złotej ery slapsticku, remake słynnej komedii wojennej Ernsta Lubitscha oraz kultowa parodia kina science fiction. Wszystkie są częścią ważnego rozdziału historii amerykańskiego i światowego kina (na)pisanej przez Mela Brooksa
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Program
26 czerwca, godz. 18.00
"Nieme kino
" (1976, 87’), reż. Mel Brooks
27 czerwca, godz. 18.00
"Być albo nie być
" (1983, 108’), reż. Alan Johnson
28 czerwca, godz. 18.00
"Kosmiczne jaja
" (1987,96’), reż. Mel Brooks
Informacja sponsorowana