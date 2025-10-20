Newsy 11. Festiwal Filmowy Spektrum – ponad 70 filmów w polskiej Świdnicy i czeskim Trutnovie
news

11. Festiwal Filmowy Spektrum – ponad 70 filmów w polskiej Świdnicy i czeskim Trutnovie

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/11.+Festiwal+Filmowy+Spektrum+%E2%80%93+ponad+70+film%C3%B3w+w+polskiej+%C5%9Awidnicy+i+czeskim+Trutnovie-163479
11. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum zbliża się wielkimi krokami. Na festiwalową publiczność zarówno w polskiej Świdnicy, jak i w czeskim Trutnovie, czeka mnóstwo dobrego kina, spotkań z twórcami i twórczyniami oraz wydarzeń towarzyszących. Widzowie i widzki będą mogli zobaczyć łącznie ponad siedemdziesiąt tytułów, w tym krótkie metraże z całego świata, filmy pełnometrażowe z najważniejszych tegorocznych festiwali (m.in. "Ministranci", "Franz Kafka", "Sny o miłości" czy "To był zwykły przypadek"). Po seansach zaplanowano też koncerty, DJ-sety oraz legendarne rozgrywki w bingo. To wszystko już w październiku – między 21 a 26.10 w Świdnicy w auli widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego (dawne kino Pionier) i w kinie Vesmir w Trutnovie.


Otwarcie i zamknięcie


Tegoroczną odsłonę Spektrum (21.10) otworzy film "LARP. Miłość, trolle i inne questy" w reżyserii znanego z serialu "1670Kordiana Kądzieli. Pełna akcji i humoru komedia opowiada o nastoletnim uczniu technikum, nierozumianym przez rodzinę i prześladowanym przez rówieśników z powodu swojej pasji do fantastyki i… odgrywania elfa w grach LARP. Po seansie publiczność będzie miała okazję spotkać się z odtwórcą głównej roli, Filipem Zarębą. Z kolei galę zamknięcia i rozdania nagród (25.10) uświetni pokaz debiutu dokumentalnego w reżyserii Igi Lis pt. "Bałtyk". To opowieść o Królowej Łeby – Mieci, która prowadzi legendarną wędzarnię ryb, a przy tym charakter ma ostry jak dym z pieca, zaś poczucie humoru niczym nadmorski wiatr.

Konkurs 1, 2


Na program filmowy Spektrum składa się również Międzynarodowy Konkursu 1,2 na pełnometrażowe debiuty i filmy drugie. Do konkursu zakwalifikowane zostały tytuły niepokorne, wyróżniające się świeżym spojrzeniem na język filmowy. O nagrodę powalczy sześć filmów: "Glorious Summer" (reż. Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak), czyli zdobywca Szafirowych Lwów podczas tegorocznego festiwalu w Gdyni, w sposób surrealistyczny badający granice między wolnością a bezpieczeństwem; "Życie dla początkujących” (reż. Paweł Podolski) – komediowa odmiana polskiego wampirycznego kina świetnie przyjęta w Gdyni; "Psiapsi" (reż. Sophie Somerville) ciekawie portretujący relację dwóch przyjaciółek; "Wszystko w porządku" (reż. Bálint Dániel Sós) – kryminalne kino moralnego niepokoju prezentowane na tegorocznym Berlinale; "Utrata równowagi" (reż. Korek Bojanowski) – opowieść o przemocy na uczelniach artystycznych ubrana w kostium psychologicznego thrillera; "Innego końca nie będzie” (reż. Monika Majorek), czyli pełna emocji historia o nadziei na przyszłość, odbudowywaniu rodzinnych więzi i sile wspomnień. Zwycięski film Konkursu 1,2 wybierze festiwalowa publiczność.

Sekcja Spektrum


SPEKTRUM to serce festiwalu. W tej sekcji znalazło się 6 sześć tytułów – polskie i zagraniczne, od filmów wywołujących uśmiech aż po te, które na długo pozostawiają dreszcz na skórze. Festiwalowa publiczność będzie miała okazję, aby przed kinową premierą zobaczyć obsypanych nagrodami podczas festiwalu w Gdyni "Ministrantów" w reżyserii Piotra Domalewskiego (m.in. Złote Lwy za najlepszy film), a także słowackiego kandydata do Oscara (drugi pokaz w Polsce!), czyli "Ojca" wyreżyserowanego przez Terezę Nvotovą. W ramach tej sekcji odbędą się również pokazy nowohoryzontowych hitów takich jak "Sirât" (reż. Oliver Laxe), który triumfował w Cannes i został okrzyknięty "filmem totalnym", "Sny o miłości" (reż. Dag Johan Haugerud) – zwyciężyły na Berlinale i są skandynawską opowieścią o nieoczywistości pierwszego zakochania, a także „To był zwykły przypadek” w reżyserii legendarnego Irańczyka, Jafara Panahiego (film wejdzie do polskich kin dopiero w 2026!). Sekcję SPEKTRUM zamyka "Stan wyjątkowy”, czyli nowy film czeskiego mistrza komedii Jana Hřebejka, w którym reżyser podejmuje bardzo aktualny temat, jakim jest szerząca się dezinformacja czy fake newsy.

Spektrum czeskiego kina


Polsko-czeskość Spektrum widać nie tylko w dwumiastowości festiwalu, ale też w jego programie. Przed widzami i widzkami sporo czeskiego kina: pełno- i krótkometrażowego, fabularnego, animowanego i dokumentalnego. W Trutnovie odbędą się m.in. projekcje sportowych dokumentów przybliżających świat judoków, ale też opowiadających historię próby przepłynięcia wpław kanału La Manche. Młodsza publiczność również znajdzie coś dla siebie: na niedzielę zaplanowano pokaz filmu animowanego "Opowieści z tajemniczego ogrodu", która otrzymała Kryształowego Niedźwiedzia od dziecięcego jury podczas tegorocznego Berlinale.


Ze Świdnicy do Trutnova


W ostatni dzień festiwalu, czyli 26 października, świdnicka publiczność będzie miała okazję odwiedzić publiczność trutnovską. Na kinomanki i kinomanów będą czekać festiwalowe autobusy jadące na trasie Świdnica – kino Vesmir w Trutnovie. W niedzielnym programie znalazła się m.in. projekcja nagrodzonego w Gdyni Srebrnymi Lwami "Franza Kafki" w reżyserii Agnieszki Holland. Na wycieczkę można zapisać się w centrum festiwalowym przy auli widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

Pokazy specjalne


Jak co roku w ramach festiwalu odbędzie się również pokaz filmowy w Areszcie Śledczym w Świdnicy w ramach sekcji ARESZT OTWARTY. Świdnicka publiczność obejrzy film dokumentalny "Ucieczka do Alkatraz" (reż. Artur Pilarczyk, Bartłomiej Kosiński) o legendarnej drużynie koszykówki ulicznej z Wałbrzycha. Po projekcji odbędzie się spotkanie z Arturem Pilarczykiem i Michałem Borzemskim, bohaterem dokumentu.

W programie nie zabraknie też ulubionej przez widzów wieczornej propozycji. W festiwalowy piątek w Świdnicy zagości VHS HELL, czyli trójmiejski kolektyw, który organizuje pokazy filmów dystrybuowanych na kasetach wideo w Polsce w lata 80. i 90., aby przypomnieć najbardziej nieudane i kuriozalne, ale jednocześnie fascynujące tytuły dostępne w wypożyczalniach. Publiczność Spektrum będzie miała niepowtarzalną szansę, aby na dużym ekranie obejrzeć film "Ator – walczący orzeł". Co więcej, tytuł zostanie zaprezentowany z lektorem na żywo improwizującym dialogi.

Okiem młodych


Jedną z głównych osi Spektrum są międzynarodowe konkursy Okiem Młodych (Fabuła, Dokument, Animacja, Amatorski). Świdnicę i Trutnov znów odwiedzą krótkie metraże młodych niezależnych twórczyń i twórców, od produkcji profesjonalnych po debiuty powstałe poza murami szkół filmowych. Podczas 11. edycji festiwalu widzowie będą mogli zobaczyć aż 49 filmów z różnych zakątków świata.


Zmiana miejsca projekcji w Świdnicy


Filmowe serce Spektrum od zawsze bije w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, a obecnie jej wnętrze jest remontowane. W związku z tym w 2025 roku polska część festiwalu odbędzie się w auli widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy (ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30). To właśnie tam zaplanowano świdnickie festiwalowe projekcje, a także spotkania z twórcami i twórczyniami filmów. Choć zmieni się miejsce, to atmosfera i jakość wydarzenia pozostanie co najmniej taka sama. Z kolei wieczorami wciąż będziemy spotykać się w klubie Bolko.


Wydarzenia towarzyszące


Festiwal Spektrum to przede wszystkim filmy i spotkania z twórcami, ale też rozmowy, dyskusje i wspólne spędzanie festiwalowych wieczorów. W Klubie Bolko na świdnicką publiczność czekać będzie również program rozrywkowy. Odbędą się tam m.in. koncerty (w tym występ Filipa Zaręby, czyli odtwórcy głównej roli w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"), DJ-sety, a także legendarne rozgrywki w bingo. Z kolei w Trutnovie zaplanowano m.in. koncert zespołu Lye, który zabierze publiczność w podróż do świata ciszy nie oznaczającej pustki. W kinie Vesmir odbędzie się również wernisaż wystawy fotografii autorstwa Jerzego Wypycha.

Pełny program jest dostępny na stronie festiwalu www.spektrumfestiwal.pl.

Zakup karnetów i biletów możliwy jest od piątku w kasach Świdnickiego Ośrodka Kultury, kina Vesmir w Trutnovie oraz na stronach: www.sok.com.pl i www.kinovesmir.cz.

Najnowsze Newsy

Filmy

Colman Domingo w "Wicked: Na dobre". Wiemy, kogo zagra

Festiwale i nagrody Filmy

"Rodzina do wynajęcia" na zakończenie 16. TAURON AFF

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE: Pierwsze tytuły Konkursu Głównego!

Filmy

"Spider-Man: Brand New Day": Wiemy, kogo gra Sadie Sink?

23 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Publiczność WFF wybrała najlepsze filmy festiwalu

3 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: "Tron: Ares" wytrzymał i pozostał numerem jeden

4 komentarze
VOD Seriale

TYLKO U NAS: Jan Holoubek szykuje serial o wstrząsającej zbrodni! Znamy szczegóły

19 komentarzy