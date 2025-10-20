11. Festiwal Filmowy Spektrum – ponad 70 filmów w polskiej Świdnicy i czeskim Trutnovie

11. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum zbliża się wielkimi krokami. Na festiwalową publiczność zarówno w polskiej Świdnicy, jak i w czeskim Trutnovie, czeka mnóstwo dobrego kina, spotkań z twórcami i twórczyniami oraz wydarzeń towarzyszących. Widzowie i widzki będą mogli zobaczyć łącznie ponad siedemdziesiąt tytułów, w tym krótkie metraże z całego świata, filmy pełnometrażowe z najważniejszych tegorocznych festiwali (m.in. "Ministranci", "Franz Kafka", "Sny o miłości" czy "To był zwykły przypadek"). Po seansach zaplanowano też koncerty, DJ-sety oraz legendarne rozgrywki w bingo. To wszystko już w październiku – między 21 a 26.10 w Świdnicy w auli widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego (dawne kino Pionier) i w kinie Vesmir w Trutnovie.
Otwarcie i zamknięcie
Tegoroczną odsłonę Spektrum (21.10) otworzy film "LARP. Miłość, trolle i inne questy
" w reżyserii znanego z serialu "1670
" Kordiana Kądzieli
. Pełna akcji i humoru komedia opowiada o nastoletnim uczniu technikum, nierozumianym przez rodzinę i prześladowanym przez rówieśników z powodu swojej pasji do fantastyki i… odgrywania elfa w grach LARP. Po seansie publiczność będzie miała okazję spotkać się z odtwórcą głównej roli, Filipem Zarębą
. Z kolei galę zamknięcia i rozdania nagród (25.10) uświetni pokaz debiutu dokumentalnego w reżyserii Igi Lis
pt. "Bałtyk
". To opowieść o Królowej Łeby – Mieci, która prowadzi legendarną wędzarnię ryb, a przy tym charakter ma ostry jak dym z pieca, zaś poczucie humoru niczym nadmorski wiatr.
Konkurs 1, 2
Na program filmowy Spektrum składa się również Międzynarodowy Konkursu 1,2 na pełnometrażowe debiuty i filmy drugie. Do konkursu zakwalifikowane zostały tytuły niepokorne, wyróżniające się świeżym spojrzeniem na język filmowy. O nagrodę powalczy sześć filmów: "Glorious Summer
" (reż. Helena Ganjalyan
, Bartosz Szpak
), czyli zdobywca Szafirowych Lwów podczas tegorocznego festiwalu w Gdyni, w sposób surrealistyczny badający granice między wolnością a bezpieczeństwem; "Życie dla początkujących
” (reż. Paweł Podolski
) – komediowa odmiana polskiego wampirycznego kina świetnie przyjęta w Gdyni; "Psiapsi
" (reż. Sophie Somerville
) ciekawie portretujący relację dwóch przyjaciółek; "Wszystko w porządku
" (reż. Bálint Dániel Sós
) – kryminalne kino moralnego niepokoju prezentowane na tegorocznym Berlinale; "Utrata równowagi
" (reż. Korek Bojanowski
) – opowieść o przemocy na uczelniach artystycznych ubrana w kostium psychologicznego thrillera; "Innego końca nie będzie
” (reż. Monika Majorek
), czyli pełna emocji historia o nadziei na przyszłość, odbudowywaniu rodzinnych więzi i sile wspomnień. Zwycięski film Konkursu 1,2 wybierze festiwalowa publiczność.
Sekcja Spektrum
SPEKTRUM to serce festiwalu. W tej sekcji znalazło się 6 sześć tytułów – polskie i zagraniczne, od filmów wywołujących uśmiech aż po te, które na długo pozostawiają dreszcz na skórze. Festiwalowa publiczność będzie miała okazję, aby przed kinową premierą zobaczyć obsypanych nagrodami podczas festiwalu w Gdyni "Ministrantów
" w reżyserii Piotra Domalewskiego
(m.in. Złote Lwy za najlepszy film), a także słowackiego kandydata do Oscara (drugi pokaz w Polsce!), czyli "Ojca
" wyreżyserowanego przez Terezę Nvotovą
. W ramach tej sekcji odbędą się również pokazy nowohoryzontowych hitów takich jak "Sirât"
(reż. Oliver Laxe
), który triumfował w Cannes i został okrzyknięty "filmem totalnym", "Sny o miłości
" (reż. Dag Johan Haugerud
) – zwyciężyły na Berlinale i są skandynawską opowieścią o nieoczywistości pierwszego zakochania, a także „To był zwykły przypadek” w reżyserii legendarnego Irańczyka, Jafara Panahiego
(film wejdzie do polskich kin dopiero w 2026!). Sekcję SPEKTRUM zamyka "Stan wyjątkowy
”, czyli nowy film czeskiego mistrza komedii Jana Hřebejka
, w którym reżyser podejmuje bardzo aktualny temat, jakim jest szerząca się dezinformacja czy fake newsy.
Spektrum czeskiego kina
Polsko-czeskość Spektrum widać nie tylko w dwumiastowości festiwalu, ale też w jego programie. Przed widzami i widzkami sporo czeskiego kina: pełno- i krótkometrażowego, fabularnego, animowanego i dokumentalnego. W Trutnovie odbędą się m.in. projekcje sportowych dokumentów przybliżających świat judoków, ale też opowiadających historię próby przepłynięcia wpław kanału La Manche. Młodsza publiczność również znajdzie coś dla siebie: na niedzielę zaplanowano pokaz filmu animowanego "Opowieści z tajemniczego ogrodu", która otrzymała Kryształowego Niedźwiedzia od dziecięcego jury podczas tegorocznego Berlinale.
Ze Świdnicy do Trutnova
W ostatni dzień festiwalu, czyli 26 października, świdnicka publiczność będzie miała okazję odwiedzić publiczność trutnovską. Na kinomanki i kinomanów będą czekać festiwalowe autobusy jadące na trasie Świdnica – kino Vesmir w Trutnovie. W niedzielnym programie znalazła się m.in. projekcja nagrodzonego w Gdyni Srebrnymi Lwami "Franza Kafki
" w reżyserii Agnieszki Holland. Na wycieczkę można zapisać się w centrum festiwalowym przy auli widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.
Pokazy specjalne
Jak co roku w ramach festiwalu odbędzie się również pokaz filmowy w Areszcie Śledczym w Świdnicy w ramach sekcji ARESZT OTWARTY. Świdnicka publiczność obejrzy film dokumentalny "Ucieczka do Alkatraz" (reż. Artur Pilarczyk
, Bartłomiej Kosiński) o legendarnej drużynie koszykówki ulicznej z Wałbrzycha. Po projekcji odbędzie się spotkanie z Arturem Pilarczykiem i Michałem Borzemskim, bohaterem dokumentu.
W programie nie zabraknie też ulubionej przez widzów wieczornej propozycji. W festiwalowy piątek w Świdnicy zagości VHS HELL, czyli trójmiejski kolektyw, który organizuje pokazy filmów dystrybuowanych na kasetach wideo w Polsce w lata 80. i 90., aby przypomnieć najbardziej nieudane i kuriozalne, ale jednocześnie fascynujące tytuły dostępne w wypożyczalniach. Publiczność Spektrum będzie miała niepowtarzalną szansę, aby na dużym ekranie obejrzeć film "Ator – walczący orzeł
". Co więcej, tytuł zostanie zaprezentowany z lektorem na żywo improwizującym dialogi.
Okiem młodych
Jedną z głównych osi Spektrum są międzynarodowe konkursy Okiem Młodych (Fabuła, Dokument, Animacja, Amatorski). Świdnicę i Trutnov znów odwiedzą krótkie metraże młodych niezależnych twórczyń i twórców, od produkcji profesjonalnych po debiuty powstałe poza murami szkół filmowych. Podczas 11. edycji festiwalu widzowie będą mogli zobaczyć aż 49 filmów z różnych zakątków świata.
Zmiana miejsca projekcji w Świdnicy
Filmowe serce Spektrum od zawsze bije w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, a obecnie jej wnętrze jest remontowane. W związku z tym w 2025 roku polska część festiwalu odbędzie się w auli widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy (ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30). To właśnie tam zaplanowano świdnickie festiwalowe projekcje, a także spotkania z twórcami i twórczyniami filmów. Choć zmieni się miejsce, to atmosfera i jakość wydarzenia pozostanie co najmniej taka sama. Z kolei wieczorami wciąż będziemy spotykać się w klubie Bolko.
Wydarzenia towarzyszące
Festiwal Spektrum to przede wszystkim filmy i spotkania z twórcami, ale też rozmowy, dyskusje i wspólne spędzanie festiwalowych wieczorów. W Klubie Bolko na świdnicką publiczność czekać będzie również program rozrywkowy. Odbędą się tam m.in. koncerty (w tym występ Filipa Zaręby
, czyli odtwórcy głównej roli w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy
"), DJ-sety, a także legendarne rozgrywki w bingo. Z kolei w Trutnovie zaplanowano m.in. koncert zespołu Lye, który zabierze publiczność w podróż do świata ciszy nie oznaczającej pustki. W kinie Vesmir odbędzie się również wernisaż wystawy fotografii autorstwa Jerzego Wypycha.
Pełny program jest dostępny na stronie festiwalu www.spektrumfestiwal.pl
.
Zakup karnetów i biletów możliwy jest od piątku w kasach Świdnickiego Ośrodka Kultury, kina Vesmir w Trutnovie oraz na stronach: www.sok.com.pl
i www.kinovesmir.cz
.