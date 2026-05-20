12 (15) Kozzi Film Festiwal. Festiwal Filmu, Teatru i Książki 22-30 maja. Zielona Góra, Kargowa
W tym roku przypada jubileuszowa edycja Festiwalu. Filmowe i teatralne wydarzenia odbędą się w Kargowej (22-23 maja Inauguracja Festiwalu) oraz Zielonej Górze (24-30 maja). Pojawią się wielkie nazwiska ze świata filmu i teatru: Daniel Olbrychski, Jerzy Radziwiłowicz, Anna Seniuk, Wiktor Zborowski.


Główną ideą Festiwalu jest docenienie i promowanie aktorów drugoplanowych. O nagrodę KLAPS 2025 im. M. Kozłowskiego za najlepszą kreację drugoplanową w polskim filmie fabularnym powalczą nominowani aktorzy: Sandra Korzeniak (Julie Kafka w "Franz Kafka" A. Holland), Maria Sobocińska (Magda "Dom dobry" W. Smarzowski), Andrzej Konopka (Hubert Raban "LARP. Miłość, trolle i inne questy" K. Kądziela), Lech Dyblik (Patryk "Triumf serca" A. D'Ambrosio), Grażyna Błęcka-Kolska (Starucha "Las" J. Zastróżna), Tomasz Sapryk (Jan Pelt "Wielka Warszawska" B. Ignaciuk) oraz Maria Winiarska (Maria Kowalik "Dalej Jazda 2" M. Kuczewski). Po projekcjach filmowych, rozmowy z nominowanymi aktorami poprowadzi m.in. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy i teatralny.

Patronem wydarzenia jest niezmiennie Maciej Kozłowski oraz kultowe postaci Andrzej Wajda i Ewa Dałkowska. Podczas otwarcia KFF w Kargowej odbędzie się panel pt.: "Maciej Kozłowski. TAK ZAPAMIĘTANY" z udziałem przyjaciół. W programie zaplanowane są retrospektywy Kozłowskiego i Dałkowskiej (25 maja). Projekcje filmów: "Wszystko na sprzedaż" oraz "Krajobraz po bitwie", po których odbędzie się Debata WAJDA 2026 z udziałem m.in. Daniela Olbrychskiego i Łukasza Maciejewskiego (30 maja).

Cykle festiwalowe: Kino Polskie. Filmy z lat 2025-2026, Kozzi Gangsta Film. KINO AKCJI, Moje ulubione role drugoplanowe w polskim filmie fabularnym. W cyklu Kino znad Granicy pokazane będą ważne produkcje współczesnego kina niemieckiego i środkowoeuropejskiego. 

Program filmowy uzupełni część literacka w cyklu Książka Filmowa i Teatralna oraz Przystanek Teatralny z prezentacją spektakli: "Zanim zjem Babie Lato" Jolanty Fainstein (29 maja) i "Rozmaryn" – monodram Marty Pohrebny-Szwiec na motywach powieści "Rio Bar" Ivany Sajko w tłumaczeniu Doroty Jovanki Ćirlić (29 maja) oraz Czytelnia Dramatu "Marsz, marsz" Iwony Kusiak w reżyserii. Zdzisława Wardejna (28 maja).

W sekcji My Zielonogórzanie – Lubuskie filmowe, zaprezentowane będą produkcje SKAY PIASTOWSKIE (Grzegorz Lipiec, Jacek Katarzyński i ) i AYOY (Władysław Sikora).

30 maja, na Gali rozdane zostaną nagrody, m.in. Grand Prix Klaps 2025 dla reżysera najlepszego polskiego filmu fabularnego. Festiwal uświetni Dr Misio – koncert zespołu Arkadiusza Jakubika

WIĘCEJ: www.festiwal.norwid.net.pl

