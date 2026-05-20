12 (15) Kozzi Film Festiwal. Festiwal Filmu, Teatru i Książki 22-30 maja. Zielona Góra, Kargowa

W tym roku przypada jubileuszowa edycja Festiwalu. Filmowe i teatralne wydarzenia odbędą się w Kargowej (22-23 maja Inauguracja Festiwalu) oraz Zielonej Górze (24-30 maja). Pojawią się wielkie nazwiska ze świata filmu i teatru: Daniel Olbrychski, Jerzy Radziwiłowicz, Anna Seniuk, Wiktor Zborowski.
Główną ideą Festiwalu jest docenienie i promowanie aktorów drugoplanowych. O nagrodę KLAPS 2025 im. M. Kozłowskiego za najlepszą kreację drugoplanową w polskim filmie fabularnym powalczą nominowani aktorzy: Sandra Korzeniak
(Julie Kafka w "Franz Kafka
" A. Holland
), Maria Sobocińska
(Magda "Dom dobry
" W. Smarzowski
), Andrzej Konopka
(Hubert Raban "LARP. Miłość, trolle i inne questy
" K. Kądziela
), Lech Dyblik
(Patryk "Triumf serca
" A. D'Ambrosio
), Grażyna Błęcka-Kolska
(Starucha "Las
" J. Zastróżna
), Tomasz Sapryk
(Jan Pelt "Wielka Warszawska
" B. Ignaciuk
) oraz Maria Winiarska
(Maria Kowalik "Dalej Jazda 2
" M. Kuczewski
). Po projekcjach filmowych, rozmowy z nominowanymi aktorami poprowadzi m.in. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy i teatralny. Patronem wydarzenia jest niezmiennie Maciej Kozłowski oraz kultowe postaci Andrzej Wajda i Ewa Dałkowska.
Podczas otwarcia KFF w Kargowej odbędzie się panel pt.: "Maciej Kozłowski. TAK ZAPAMIĘTANY" z udziałem przyjaciół. W programie zaplanowane są retrospektywy Kozłowskiego i Dałkowskiej (25 maja
). Projekcje filmów: "Wszystko na sprzedaż
" oraz "Krajobraz po bitwie
", po których odbędzie się Debata WAJDA 2026 z udziałem m.in. Daniela Olbrychskiego
i Łukasza Maciejewskiego (30 maja
). Cykle festiwalowe
: Kino Polskie. Filmy z lat 2025-2026, Kozzi Gangsta Film. KINO AKCJI, Moje ulubione role drugoplanowe w polskim filmie fabularnym. W cyklu Kino znad Granicy pokazane będą ważne produkcje współczesnego kina niemieckiego i środkowoeuropejskiego.
Program filmowy uzupełni część literacka w cyklu Książka Filmowa i Teatralna oraz Przystanek Teatralny z prezentacją spektakli: "Zanim zjem Babie Lato" Jolanty Fainstein (29 maja
) i "Rozmaryn" – monodram Marty Pohrebny-Szwiec na motywach powieści "Rio Bar" Ivany Sajko w tłumaczeniu Doroty Jovanki Ćirlić (29 maja
) oraz Czytelnia Dramatu "Marsz, marsz" Iwony Kusiak w reżyserii. Zdzisława Wardejna (28 maja
).
W sekcji My Zielonogórzanie – Lubuskie filmowe, zaprezentowane będą produkcje SKAY PIASTOWSKIE (Grzegorz Lipiec, Jacek Katarzyński i ) i AYOY (Władysław Sikora). 30 maja
, na Gali rozdane zostaną nagrody, m.in. Grand Prix Klaps 2025 dla reżysera najlepszego polskiego filmu fabularnego. Festiwal uświetni Dr Misio – koncert zespołu Arkadiusza Jakubika
.
