Paramount pozwany! Czy dojdzie do przejęcia Warner Bros.?

Dlaczego stanowi prokuratorzy sprzeciwiają się połączeniu Paramountu z Warner Bros.?

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Paramount reaguje. Prokuratorzy składają kolejne wnioski

Prokuratorzy generalni stanów Kalifornia, Arizona, Kolorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Newada, New Jersey, Nowy Meksyk, Nowy Jork, Oregon i Waszyngton uznali, żeW złożonym w poniedziałek w sądzie stanowym Kalifornii pozwie czytamy:A rzecznik prasowy koalicji dodał w oświadczeniu dla mediów:Pozew podkreśla, że nie chodzi tu wyłącznie o to, jak wielkim koncernem medialnym będzie Paramount-Skydance-Warner., czyli łatwiejsze dyktowanie cen przez wielkie wytwórnie. W efekcie należy spodziewać się wzrostu cen i spadku jakości usług kinowych, ponieważ sieci kinowe będą miały mniej pieniędzy na inwestycje., gdzie studia będą miały ułatwioną możliwość narzucania własnych cen za licencje programów, ponieważ Paramount i Warner, które konkurowały ze sobą na tym rynku, teraz będą działać z pozycji siły.Na ostrą reakcję ze strony Paramountu nie trzeba było długo czekać. W oficjalnym komunikacie prasowym czytamy:I dalej:t. Jednak w przypadku, gdyby sąd podzielił zdanie prokuratorów, a Paramount już przejął WBD, to koncern byłby zmuszony do ponownego rozdzielenia się.Problem w tym, że proces sądowy może trwać latami. Jest niemal pewne, że Paramount będzie dążyć do jak najszybszego przejęcia WBD. Mówi się nawet o tym, że finalizacja może dojść do skutku jeszcze w lipcu, tuż po decyzjach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Paramountowi chodzi w tym momencie przede wszystkim o stacje telewizyjne, w tym CNN. Ameryka szykuje się do wyborów połówkowych (które będą miały miejsce w listopadzie), a David Ellison obiecał prezydentowi Donaldowi Trumpowi przejęcie CNN i doprowadzenie do identycznej sytuacji jak w CBS News, czyli zablokowania antytrumpowskich materiałów newsowych.Z tego też powodu również w poniedziałek