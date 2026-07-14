Paramount pozwany! Czy dojdzie do przejęcia Warner Bros.?

Skończyły się marzenia Davida Ellisona o łatwym i szybkim przejęciu przez Paramount-Skydance koncernu Warner Bros. Discovery. W poniedziałek koalicja dwunastu stanowych prokuratorów generalnych złożyła pozew przeciwko Paramountowi domagając się zablokowania przez sąd umowy kupna Warner Bros.
Dlaczego stanowi prokuratorzy sprzeciwiają się połączeniu Paramountu z Warner Bros.?
Prokuratorzy generalni stanów Kalifornia, Arizona, Kolorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Newada, New Jersey, Nowy Meksyk, Nowy Jork, Oregon i Waszyngton uznali, że warta 111 miliardów dolarów umowa kupna Warner Bros. przez Paramount-Skydance stanowi zagrożenie monopolowe i łamie przepisy ustawy Clayton Act.
W złożonym w poniedziałek w sądzie stanowym Kalifornii pozwie czytamy: Planowane przejęcie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku dystrybucji kinowej filmów wprowadzanych do szerokiej dystrybucji i osiągających najwyższe przychody oraz na rynku licencjonowania na rzecz operatorów telewizji kablowej, co stanowi naruszenie przepisów prawa antymonopolowego.
A rzecznik prasowy koalicji dodał w oświadczeniu dla mediów: Nie ma co do tego żadnych wątpliwości: ta fuzja zdławi konkurencję, podniesie ceny, obniży jakość treści i doprowadzi do zmniejszenia liczby produkowanych każdego roku filmów i programów telewizyjnych.
Pozew podkreśla, że nie chodzi tu wyłącznie o to, jak wielkim koncernem medialnym będzie Paramount-Skydance-Warner. Prokuratorzy wskazują, że jeśli umowa kupna zostanie zaakceptowana, to na rynku medialnym zostaną cztery wytwórnie, które łącznie odpowiadają za 85% filmów wprowadzanych do szerokiej dystrybucji kinowej oraz za 98% wpływów w box offisie. A to oznacza radykalne osłabienie pozycji negocjacyjnej właścicieli kin
, czyli łatwiejsze dyktowanie cen przez wielkie wytwórnie. W efekcie należy spodziewać się wzrostu cen i spadku jakości usług kinowych, ponieważ sieci kinowe będą miały mniej pieniędzy na inwestycje. Podobnie będzie prezentować się sytuacja na rynku telewizyjnym
, gdzie studia będą miały ułatwioną możliwość narzucania własnych cen za licencje programów, ponieważ Paramount i Warner, które konkurowały ze sobą na tym rynku, teraz będą działać z pozycji siły.
Getty Images © Mario Tama
Paramount reaguje. Prokuratorzy składają kolejne wnioski
Na ostrą reakcję ze strony Paramountu nie trzeba było długo czekać. W oficjalnym komunikacie prasowym czytamy:
Pozew opiera się na zasadniczo błędnym zastosowaniu przepisów prawa antymonopolowego i jest nieuzasadniony zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym.
I dalej:
Będziemy stanowczo bronić tej transakcji i wykażemy, że zaskarżenie jej jest niezgodne z zasadami racjonalnej polityki ochrony konkurencji oraz z realiami konkurencyjnymi rynku mediów. Opóźnienie realizacji tej transakcji zaszkodzi jedynie pracownikom sektora rozrywki, którzy w ostatnich latach już ponieśli dotkliwe konsekwencje zmian technologicznych zakłócających ich źródła utrzymania, a także kosztowało Kalifornię utratę dziesiątek tysięcy miejsc pracy w branży rozrywkowej. Paramount podkreśla, że to on właśnie walczy z monopolem branży technologicznej. Połączenie z Warner Bros. jest niezbędne dla powstrzymania dominacji Netfliksa, Amazona i Google'a
:
Połączenie Paramount i WBD doprowadzi do powstania silniejszej, dobrze dokapitalizowanej spółki medialnej, stawiającej na pierwszym miejscu działalność twórczą, która będzie lepiej przygotowana do konkurowania z firmami takimi jak Netflix, zdominowującymi branżę pod względem pozyskiwania widzów, dostępu do treści premium oraz przyciągania utalentowanych twórców. Mówiąc wprost, każda próba zablokowania tej transakcji podważa same zasady, których ochronie służy prawo antymonopolowe: większą konkurencję, szerszy wybór dla konsumentów oraz więcej możliwości dla twórców i pracowników. Sam pozew nie blokuje procesu przejmowania Warner Bros. przez Paramoun
t. Jednak w przypadku, gdyby sąd podzielił zdanie prokuratorów, a Paramount już przejął WBD, to koncern byłby zmuszony do ponownego rozdzielenia się. Prokuratorzy generalni chcieliby jednak, by proces został wstrzymany do czasu wyroku.
Problem w tym, że proces sądowy może trwać latami. Jest niemal pewne, że Paramount będzie dążyć do jak najszybszego przejęcia WBD. Mówi się nawet o tym, że finalizacja może dojść do skutku jeszcze w lipcu, tuż po decyzjach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Paramountowi chodzi w tym momencie przede wszystkim o stacje telewizyjne, w tym CNN. Ameryka szykuje się do wyborów połówkowych (które będą miały miejsce w listopadzie), a David Ellison obiecał prezydentowi Donaldowi Trumpowi przejęcie CNN i doprowadzenie do identycznej sytuacji jak w CBS News, czyli zablokowania antytrumpowskich materiałów newsowych.
Z tego też powodu również w poniedziałek dwunastu prokuratorów generalnych złożyło w sądzie federalnym w Sacramento wniosek o wydanie tymczasowego zakazu oraz zabezpieczenia wstępnego, które uniemożliwiłoby sfinalizowanie umowy przejęcia WBD przez Paramount-Skydance.