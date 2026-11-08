130 filmów z ponad 50 krajów i jubileusz pełen niespodzianek. Przed nami 20. Lubelski Festiwal Filmowy!

Ponad 130 filmów z przeszło 50 krajów, polskie premiery, produkcje nagradzane na najważniejszych światowych festiwalach, spotkania z twórcami i wydarzenia towarzyszące. Lubelski Festiwal Filmowy świętuje w tym roku swoje 20-lecie! Jubileuszowa edycja odbędzie się w Centrum Kultury w Lublinie w dniach 20–28 listopada 2026 roku i będzie okazją do odkrywania najciekawszego kina autorskiego z całego świata.
Przez dwie dekady festiwal stał się ważnym miejscem spotkań z niezależną kinematografią, nowymi filmowymi talentami i twórcami z różnych zakątków świata. Tegoroczny program obejmuje produkcje z ponad 50 krajów – od Kanady, Meksyku i Brazylii, przez Hiszpanię, Francję, Polskę i Egipt, aż po Chiny, Koreę Południową i Australię.
Światowe kino, polskie premiery i Złote Mrówkojady
Jednym z najważniejszych punktów programu będzie konkurs Fokus: Granice, w którym zmierzą się różnorodne pełnometrażowe produkcje. Wśród festiwalowych propozycji znajdą się dwa filmy pokazywane po raz pierwszy w Polsce: argentyński "Dummies" Juana Basoviha Marinaro i Sofii Jallinsky oraz rumuńsko-bułgarsko-francuski "Don't Let Me Die
" Andreia Epurego, którego światowa premiera odbyła się na festiwalu w Locarno.
W konkursie znalazły się również nagrodzony w Wenecji "Human Resource
" tajskiego reżysera Nawapola Thamrongrattanaritiego, niemiecki "Bubbles
" Sebastiana Husaka oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Emi Buchwald. Nie zabraknie także filmów prezentowanych w Cannes: "Aisha Can't Fly Away
" Morada Mostafy i "Yesterday the Eye Didn't Sleep
" Rakana Mayasiego.
Równie interesująco zapowiadają się konkursy filmów krótkometrażowych. W programie znalazły się polskie premiery, produkcje nagradzane na międzynarodowych festiwalach oraz najnowsze filmy twórców i twórczyń powracających do Lublina. W 12 pokazach tematycznych festiwal przyjrzy się zagadnieniom bliskim współczesnemu człowiekowi, takim jak praca, technologia czy migracje. Na miłośników mocniejszych wrażeń czeka sekcja Nocne dreszcze, prezentująca niepokojące i przerażające filmowe opowieści.
Dzięki specjalnemu modułowi filmowemu realizowanemu w ramach programu Europejska Stolica Kultury Lublin 2029 RE:UNION kino stanie się przestrzenią spotkania różnych kultur, doświadczeń i sposobów opowiadania o współczesnym świecie. Prezentowane filmy podejmą dialog z tematami różnorodności, wspólnoty i przekraczania granic społecznych, kulturowych i artystycznych.
O festiwalowe nagrody powalczą twórcy filmów krótko- i pełnometrażowych. Międzynarodowe Jury w składzie: Janis Abele, Weronika Płaczek i Daria Sienkiewicz zdecyduje o przyznaniu Złotych Mrówkojadów oraz dwóch Lubelskich Nagród Filmowych. Swoją nagrodę przyzna również Koło Reżyserów Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Najliczniejszym jury będzie publiczność, która wybierze swojego faworyta.
Wajda, filmowe powroty i kino dla całej rodziny
Jubileuszowa edycja będzie okazją do spotkań z twórcami, których kariery festiwalowa publiczność obserwuje od lat. Sekcja Powroty zaprezentuje pełnometrażowe debiuty reżyserów znanych wcześniej z krótkich metraży pokazywanych na LFF. W programie znalazły się filmy m.in. Adriana Apanela, Kordiana Kądzieli i Bernharda Wengera.
W Roku Andrzeja Wajdy festiwal przypomni również "Kronikę wypadków miłosnych
" – film, którego część zdjęć powstawała w Lublinie. Pokaz odbędzie się w 40. rocznicę kinowej premiery, a poprzedzi go spacer śladami miejsc widocznych na ekranie.
W programie nie zabraknie także współpracy z Festiwalem Korelacje z Wrocławia. Widzowie obu miast będą mogli obejrzeć "Zemstę
" Andrzeja Wajdy i uczestniczyć w spotkaniu po projekcji. Zaplanowano również pokaz zestawu filmów dokumentalnych Władysława Ślesickiego z autorską narracją Małgorzaty Lebdy. Dzień po zakończeniu festiwalu w Kinie CK wyświetlone zostaną "Zaklęte rewiry
" Janusza Majewskiego z autorską narracją Malcolma XD.
Festiwal nie zapomina o najmłodszych kinomanach. W sekcji LFF Family znalazły się premierowy pokaz animacji wycinankowej "Tajemnica śpiewających ptaków
" Antoine’a Lanciauxa o wakacyjnej przygodzie dziewięcioletniej Lucie oraz przedpremierowy pokaz "Viva Carmen
" Sébastiena Laudenbacha, inspirowanej operą Georges’a Bizeta. Program uzupełnią konkursowe seanse połączone z warsztatami.
LFF Industry – kino także od kulis
Nowością jubileuszowej edycji będzie LFF Industry, sekcja skierowana do przedstawicieli branży filmowej oraz osób zainteresowanych współczesnym rynkiem kinowym w Polsce. W programie znajdą się spotkania z ekspertami i ekspertkami poświęcone aktualnym zagadnieniom kinematografii, a także prezentacje filmów o wyjątkowo interesujących historiach produkcyjnych.
Krzysztof Nowicki opowie o "Trzech pieśniach", Jan Borowiec przybliży "Tajemnicę Gwiaździstej Eskadry", a Fabio Soldani zaprezentuje filmy "Lynx" i "Day of Carnage". Pokazy i panele dyskusyjne będą otwarte dla publiczności, stwarzając okazję do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania filmowego świata od kulis.
Jubileusz nie obejdzie się również bez wydarzeń integracyjnych. Na miłośników filmowych wyzwań czeka festiwalowy pub quiz wiedzy o kinie z nagrodami, a na tych, którzy wolą świętować na parkiecie – potańcówka.
Festiwal dostępny dla wszystkich
Lubelski Festiwal Filmowy zadba również o dostępność wydarzeń. Wybrane seanse będą wyposażone w audiodeskrypcję i napisy dla osób niesłyszących i słabosłyszących (SDH), a panele dyskusyjne będą tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM). Wszystkie filmy, o ile w programie nie zaznaczono inaczej, będą wyświetlane z napisami w języku polskim i angielskim.
20. Lubelski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 20–28 listopada 2026 roku w Centrum Kultury w Lublinie. Projekt dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Informacja sponsorowana