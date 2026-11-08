Newsy 130 filmów z ponad 50 krajów i jubileusz pełen niespodzianek. Przed nami 20. Lubelski Festiwal Filmowy!
news

130 filmów z ponad 50 krajów i jubileusz pełen niespodzianek. Przed nami 20. Lubelski Festiwal Filmowy!

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/130+film%C3%B3w+z+ponad+50+kraj%C3%B3w+i+jubileusz+pe%C5%82en+niespodzianek.+Przed+nami+20.+Lubelski+Festiwal+Filmowy-169563
130 filmów z ponad 50 krajów i jubileusz pełen niespodzianek. Przed nami 20. Lubelski Festiwal Filmowy!
Ponad 130 filmów z przeszło 50 krajów, polskie premiery, produkcje nagradzane na najważniejszych światowych festiwalach, spotkania z twórcami i wydarzenia towarzyszące. Lubelski Festiwal Filmowy świętuje w tym roku swoje 20-lecie! Jubileuszowa edycja odbędzie się w Centrum Kultury w Lublinie w dniach 20–28 listopada 2026 roku i będzie okazją do odkrywania najciekawszego kina autorskiego z całego świata.

Przez dwie dekady festiwal stał się ważnym miejscem spotkań z niezależną kinematografią, nowymi filmowymi talentami i twórcami z różnych zakątków świata. Tegoroczny program obejmuje produkcje z ponad 50 krajów – od Kanady, Meksyku i Brazylii, przez Hiszpanię, Francję, Polskę i Egipt, aż po Chiny, Koreę Południową i Australię.

Światowe kino, polskie premiery i Złote Mrówkojady



Jednym z najważniejszych punktów programu będzie konkurs Fokus: Granice, w którym zmierzą się różnorodne pełnometrażowe produkcje. Wśród festiwalowych propozycji znajdą się dwa filmy pokazywane po raz pierwszy w Polsce: argentyński "Dummies" Juana Basoviha Marinaro i Sofii Jallinsky oraz rumuńsko-bułgarsko-francuski "Don't Let Me Die" Andreia Epurego, którego światowa premiera odbyła się na festiwalu w Locarno.

W konkursie znalazły się również nagrodzony w Wenecji "Human Resource" tajskiego reżysera Nawapola Thamrongrattanaritiego, niemiecki "Bubbles" Sebastiana Husaka oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald. Nie zabraknie także filmów prezentowanych w Cannes: "Aisha Can't Fly Away" Morada Mostafy i "Yesterday the Eye Didn't Sleep" Rakana Mayasiego.

Równie interesująco zapowiadają się konkursy filmów krótkometrażowych. W programie znalazły się polskie premiery, produkcje nagradzane na międzynarodowych festiwalach oraz najnowsze filmy twórców i twórczyń powracających do Lublina. W 12 pokazach tematycznych festiwal przyjrzy się zagadnieniom bliskim współczesnemu człowiekowi, takim jak praca, technologia czy migracje. Na miłośników mocniejszych wrażeń czeka sekcja Nocne dreszcze, prezentująca niepokojące i przerażające filmowe opowieści.

Dzięki specjalnemu modułowi filmowemu realizowanemu w ramach programu Europejska Stolica Kultury Lublin 2029 RE:UNION kino stanie się przestrzenią spotkania różnych kultur, doświadczeń i sposobów opowiadania o współczesnym świecie. Prezentowane filmy podejmą dialog z tematami różnorodności, wspólnoty i przekraczania granic społecznych, kulturowych i artystycznych. 

O festiwalowe nagrody powalczą twórcy filmów krótko- i pełnometrażowych. Międzynarodowe Jury w składzie: Janis Abele, Weronika Płaczek i Daria Sienkiewicz zdecyduje o przyznaniu Złotych Mrówkojadów oraz dwóch Lubelskich Nagród Filmowych. Swoją nagrodę przyzna również Koło Reżyserów Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Najliczniejszym jury będzie publiczność, która wybierze swojego faworyta.

Wajda, filmowe powroty i kino dla całej rodziny



Jubileuszowa edycja będzie okazją do spotkań z twórcami, których kariery festiwalowa publiczność obserwuje od lat. Sekcja Powroty zaprezentuje pełnometrażowe debiuty reżyserów znanych wcześniej z krótkich metraży pokazywanych na LFF. W programie znalazły się filmy m.in. Adriana Apanela, Kordiana Kądzieli i Bernharda Wengera.

W Roku Andrzeja Wajdy festiwal przypomni również "Kronikę wypadków miłosnych" – film, którego część zdjęć powstawała w Lublinie. Pokaz odbędzie się w 40. rocznicę kinowej premiery, a poprzedzi go spacer śladami miejsc widocznych na ekranie.

W programie nie zabraknie także współpracy z Festiwalem Korelacje z Wrocławia. Widzowie obu miast będą mogli obejrzeć "Zemstę" Andrzeja Wajdy i uczestniczyć w spotkaniu po projekcji. Zaplanowano również pokaz zestawu filmów dokumentalnych Władysława Ślesickiego z autorską narracją Małgorzaty Lebdy. Dzień po zakończeniu festiwalu w Kinie CK wyświetlone zostaną "Zaklęte rewiry" Janusza Majewskiego z autorską narracją Malcolma XD.

Festiwal nie zapomina o najmłodszych kinomanach. W sekcji LFF Family znalazły się premierowy pokaz animacji wycinankowej "Tajemnica śpiewających ptaków" Antoine’a Lanciauxa o wakacyjnej przygodzie dziewięcioletniej Lucie oraz przedpremierowy pokaz "Viva Carmen" Sébastiena Laudenbacha, inspirowanej operą Georges’a Bizeta. Program uzupełnią konkursowe seanse połączone z warsztatami.

LFF Industry – kino także od kulis



Nowością jubileuszowej edycji będzie LFF Industry, sekcja skierowana do przedstawicieli branży filmowej oraz osób zainteresowanych współczesnym rynkiem kinowym w Polsce. W programie znajdą się spotkania z ekspertami i ekspertkami poświęcone aktualnym zagadnieniom kinematografii, a także prezentacje filmów o wyjątkowo interesujących historiach produkcyjnych.

Krzysztof Nowicki opowie o "Trzech pieśniach", Jan Borowiec przybliży "Tajemnicę Gwiaździstej Eskadry", a Fabio Soldani zaprezentuje filmy "Lynx" i "Day of Carnage". Pokazy i panele dyskusyjne będą otwarte dla publiczności, stwarzając okazję do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania filmowego świata od kulis.

Jubileusz nie obejdzie się również bez wydarzeń integracyjnych. Na miłośników filmowych wyzwań czeka festiwalowy pub quiz wiedzy o kinie z nagrodami, a na tych, którzy wolą świętować na parkiecie – potańcówka.

Festiwal dostępny dla wszystkich



Lubelski Festiwal Filmowy zadba również o dostępność wydarzeń. Wybrane seanse będą wyposażone w audiodeskrypcję i napisy dla osób niesłyszących i słabosłyszących (SDH), a panele dyskusyjne będą tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM). Wszystkie filmy, o ile w programie nie zaznaczono inaczej, będą wyświetlane z napisami w języku polskim i angielskim.

20. Lubelski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 20–28 listopada 2026 roku w Centrum Kultury w Lublinie. Projekt dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Rankingi Filmy

Nie tylko Taika Waititi. Ci reżyserzy atakowali krytyków filmowych

10 komentarzy
Filmy

Idris Elba w komedii akcji

Filmy

"G.I. Joe" i nowe "Paranormal Activity" z datami premier

2 komentarze
Seriale Filmy

Piotr Stramowski robi przerwę od aktorstwa

16 komentarzy
Seriale

"Gorąca rywalizacja": pełnometrażowy film w drodze?

35 komentarzy

27. Festiwal Filmu Niemego w Krakowie

1 komentarz
Filmy

To on zagra nowego Batmana?

40 komentarzy