15. edycja festiwalu Hommage à Kieślowski: "Człowiek na granicy"

W dniach 27–30 sierpnia 2026 r. w Sokołowsku odbędzie się jubileuszowa, 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Hommage à Kieślowski. Tegoroczna odsłona zbiega się z trzydziestą rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Została objęta Honorowym Patronatem Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). Hasłem tej edycji festiwalu jest "Człowiek na granicy".
Idea festiwaluInteresuje nas człowiek "pomiędzy" porządkami – między młodością a starością, posłuszeństwem a buntem, domem a wygnaniem. Bohaterowie filmów tegorocznej edycji znajdują się właśnie w takim momencie: kiedy wszystko może się jeszcze wydarzyć, ale nic nie pozostaje już takie jak dawniej. W świecie, który coraz częściej domaga się natychmiastowych sądów, twórczość Kieślowskiego przypomina, że człowiek najpełniej ujawnia się nie w chwili pewności, lecz właśnie na granicy
– mówi Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna 15. edycji festiwalu Hommage à Kieślowski.
Goście
Wśród gości tegorocznej edycji znajdą się m.in. Bracia Quay, Krystyna Janda
, Katarzyna Figura
, Cezary Pazura
, Olaf Lubaszenko
, Mirosław Baka
, Maciej Musiał
, Agnieszka i Daniel Dymińscy, Natalia Koryncka-Gruz, Maciej Sobieszczański, Jacek Petrycki, Jerzy Armata oraz Maria Kieślowska i Marta Hryniak – goście honorowi festiwalu. Nie zabraknie też przedstawicieli Europejskiej Akademii Filmowej – Marion Döring i Matthijsa Woutera Knola. Pełna lista gości dostępna jest na stronie festiwalu.
Krzysztof Kieślowski / Hommage à Kieślowski
Program
W programie znajdą się m.in.:
filmowy hołd Braci Quay "Postscriptum. Ruminations on My Craft
" oraz premiera animacji "Jeleń
" w reżyserii Izumi Yoshidy
, powstałej na podstawie niezrealizowanego pomysłu scenariuszowego Kieślowskiego
z czasów studiów w Szkole Filmowej w Łodzi;
sekcja Polsko-Czeskie Dialogi Filmowe – retrospektywa Zbyňka Brynycha
("Transport z raju
", "Piąty jeździec Apokalipsy
"), "Franz Kafka
" w reżyserii Agnieszki Holland
oraz "Spiskowcy rozkoszy
" Jana Švankmajera
, połączone
z pokazem animacji Braci Quay "Gabinet Jana Švankmajera
";
filmy o bohaterach w momencie przemiany, m.in. "Tatarak
" Andrzeja Wajdy
, "Wrzeciono czasu
" Andrzeja Kondratiuka
i "Brat
" Macieja Sobieszczańskiego
;
sekcje Nowe Kino Polskie oraz Dokumenty Millennium Docs Against Gravity, a także pokazy specjalne, w tym "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" w reżyserii Emi Buchwald
.
Pełny program dostępny jest POD LINKIEM
.
Konkurs Krótkich Form Filmowych
Podczas festiwalu rozstrzygnięta zostanie 3. edycja Konkursu Krótkich Form Filmowych. Do finału zakwalifikowało się dziesięć filmów, ocenianych przez jury w składzie: Olaf Lubaszenko
, Marta Hryniak, Piotr Jaxa, Maciej Buchwald
, Anna Tatarska oraz Marcin Modzelewski, zeszłoroczny laureat Grand Prix.
Do wygrania są m.in.: Grand Prix (3000 zł brutto), do dwóch wyróżnień specjalnych (po 1500 zł), nagroda specjalna Stowarzyszenia Filmowców Polskich (3000 zł), Wyróżnienie specjalne WFF w postaci usług produkcyjnych o wartości do 20 000 zł), wyróżnienie ufundowane przez Marię Kieślowską (2000 zł), Nagroda Publiczności (1000 zł) oraz tygodniowa rezydencja w Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku.
Gala wręczenia nagród odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia, w Kinie Zdrowie.
Treasures of European Film Culture
Podczas festiwalu odbędzie się też uroczyste odsłonięcie tablicy Treasures of European Film Culture na budynku Kina Zdrowie – wyróżnienie przyznane przez EFA rozwijanemu przez Fundację In Situ Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.
Więcej informacji:
Program, bilety i pełna lista gości: hommageakieslowski.pl