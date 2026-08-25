Newsy 15. edycja festiwalu Hommage à Kieślowski: "Człowiek na granicy"
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15. edycja festiwalu Hommage à Kieślowski: "Człowiek na granicy"

https://www.filmweb.pl/news/15.+edycja+festiwalu+Hommage+%C3%A0+Kie%C5%9Blowski%3A+%22Cz%C5%82owiek+na+granicy%22-168219
15. edycja festiwalu Hommage à Kieślowski: &quot;Człowiek na granicy&quot;
W dniach 27–30 sierpnia 2026 r. w Sokołowsku odbędzie się jubileuszowa, 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Hommage à Kieślowski. Tegoroczna odsłona zbiega się z trzydziestą rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Została objęta Honorowym Patronatem Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). Hasłem tej edycji festiwalu jest "Człowiek na granicy".

Idea festiwalu


Interesuje nas człowiek "pomiędzy" porządkami – między młodością a starością, posłuszeństwem a buntem, domem a wygnaniem. Bohaterowie filmów tegorocznej edycji znajdują się właśnie w takim momencie: kiedy wszystko może się jeszcze wydarzyć, ale nic nie pozostaje już takie jak dawniej. W świecie, który coraz częściej domaga się natychmiastowych sądów, twórczość Kieślowskiego przypomina, że człowiek najpełniej ujawnia się nie w chwili pewności, lecz właśnie na granicy – mówi Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna 15. edycji festiwalu Hommage à Kieślowski.

Goście


Wśród gości tegorocznej edycji znajdą się m.in. Bracia Quay, Krystyna Janda, Katarzyna Figura, Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko, Mirosław Baka, Maciej Musiał, Agnieszka i Daniel Dymińscy, Natalia Koryncka-Gruz, Maciej Sobieszczański, Jacek Petrycki, Jerzy Armata oraz Maria Kieślowska i Marta Hryniak – goście honorowi festiwalu. Nie zabraknie też przedstawicieli Europejskiej Akademii Filmowej – Marion Döring i Matthijsa Woutera Knola. Pełna lista gości dostępna jest na stronie festiwalu.

Krzysztof Kieślowski / Hommage à Kieślowski

Program



W programie znajdą się m.in.:
filmowy hołd Braci Quay "Postscriptum. Ruminations on My Craft" oraz premiera animacji "Jeleń" w reżyserii Izumi Yoshidy, powstałej na podstawie niezrealizowanego pomysłu scenariuszowego Kieślowskiego z czasów studiów w Szkole Filmowej w Łodzi;

sekcja Polsko-Czeskie Dialogi Filmowe – retrospektywa Zbyňka Brynycha ("Transport z raju", "Piąty jeździec Apokalipsy"), "Franz Kafka" w reżyserii Agnieszki Holland oraz "Spiskowcy rozkoszy" Jana Švankmajera, połączone 
z pokazem animacji Braci Quay "Gabinet Jana Švankmajera";

filmy o bohaterach w momencie przemiany, m.in. "Tatarak" Andrzeja Wajdy, "Wrzeciono czasu" Andrzeja Kondratiuka i "Brat" Macieja Sobieszczańskiego;

sekcje Nowe Kino Polskie oraz Dokumenty Millennium Docs Against Gravity, a także pokazy specjalne, w tym "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" w reżyserii Emi Buchwald.

Pełny program dostępny jest POD LINKIEM.

Konkurs Krótkich Form Filmowych



Podczas festiwalu rozstrzygnięta zostanie 3. edycja Konkursu Krótkich Form Filmowych. Do finału zakwalifikowało się dziesięć filmów, ocenianych przez jury w składzie: Olaf Lubaszenko, Marta Hryniak, Piotr Jaxa, Maciej Buchwald, Anna Tatarska oraz Marcin Modzelewski, zeszłoroczny laureat Grand Prix.

Do wygrania są m.in.: Grand Prix (3000 zł brutto), do dwóch wyróżnień specjalnych (po 1500 zł), nagroda specjalna Stowarzyszenia Filmowców Polskich (3000 zł), Wyróżnienie specjalne WFF w postaci usług produkcyjnych o wartości do 20 000 zł), wyróżnienie ufundowane przez Marię Kieślowską (2000 zł), Nagroda Publiczności (1000 zł) oraz tygodniowa rezydencja w Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku. 

Gala wręczenia nagród odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia, w Kinie Zdrowie.

Treasures of European Film Culture


Podczas festiwalu odbędzie się też uroczyste odsłonięcie tablicy Treasures of European Film Culture na budynku Kina Zdrowie – wyróżnienie przyznane przez EFA rozwijanemu przez Fundację In Situ Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.
 

Więcej informacji:
Program, bilety i pełna lista gości: hommageakieslowski.pl

 

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