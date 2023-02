Harvey Weinstein: Dodatkowe 16 lat więzienia dla producenta

Harvey Weinstein winny trzech zarzucanych mu czynów

Niejednoznaczny wyrok ławy przysięgłych w Los Angeles

Zwiastun filmu "Jednym głosem"

. Wtedy ława przysięgłych uznała Weinsteina winnym zarzucanych mu czynów w stosunku do Jane Doe #1, czyliZa pierwszy z czynów sędzia skazał Weinsteina na 8 lat pozbawienia wolności, za drugi na 6 lat, a za trzeci na 2 lata. W sumie daje to 16 lat. Jest to łagodniejszy wyrok od tego, jaki groził producentowi.Przypomnijmy, że. Został wtedy skazany naJane Doe #1 była jedną z czterech kobiet, których sprawy rozpatrywała ława przysięgłych w Los Angeles. I tylko w jej przypadku zapadł wyrok skazujący.Ława przysięgłych uznała, żeW przypadku Jane Doe #2 i Jane Doe #4 (Jennifer Siebel Newsom). Te dwie sprawy wrócą więc w nowym procesie. W przypadku pierwszej z kobiet dziesięciu członków uznało, że Weinstein jest winny. W przypadku Newsom ośmiu członków było za wyrokiem skazującym.Niedawno do kin wszedł film " Jednym głosem ", który przedstawia kulisy pracy dziennikarek, dzięki którym sprawa nadużyć seksualnych Harveya Weinsteina ujrzała światło dzienne. Zwiastun filmu możecie obejrzeć poniżej: