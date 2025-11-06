16. TAURON American Film Festival rusza już dziś. Nie przegapcie tych filmów

Ruszył 16. TAURON American Film Festival. Przez najbliższe sześć dni Wrocław zamieni się w stolicę kina zza oceanu – w programie 137 filmów, spotkania z twórcami, retrospektywy i premiery – od niezależnych pereł po tytuły nagradzane na największych festiwalach.
Do 11 listopada filmy można oglądać w kinach, a jeśli wolicie własną kanapę zamiast sali w KNH – edycja online potrwa aż do 23 listopada. My tradycyjnie jesteśmy już na miejscu, skąd będziemy dla Was pisać recenzje najciekawszych tytułów. Bądźcie więc czujni! A dziś mamy nasze typy – filmy, których nie można przegapić.
Lynne Ramsay ("Musimy porozmawiać o Kevinie", "Nigdy cię tu nie było") za kamerą, a przed kamerą Jennifer Lawrence i Robert Pattinson – zapowiada się seans obowiązkowy. Jak pisała nasza recenzentka: Ramsay widowiskowo boksuje się ze stereotypami na temat depresji poporodowej, żeńskiej "emocjonalności" oraz postępującego kryzysu, zarówno twórczego i psychicznego, jak i związkowego. "Die, My Love" to wymykający się konwencjonalnemu myśleniu o macierzyństwie film, który pokazuje, co może się wydarzyć, gdy powiesz wyczerpanej i dysocjującej się kobiecie w połogu: "uspokój się" (spoiler: Jennifer Lawrence zamienia się w śmiercionośny miotacz ognia).
W ramach sekcji "Polityka na ekranie" na tegorocznym American Film Festival prezentowana jest m.in. "Czerwona linia" Sidneya Lumeta. Ciekawie będzie obejrzeć dziś na dużym ekranie film z 1964 roku, bo dopiero co oglądaliśmy otwarcie inspirowany nim "Dom pełen dynamitu" w reżyserii Kathryn Bigelow. Dzieło Lumeta trochę przepadło w cieniu "Doktora Strangelove'a" Stanleya Kubricka, filmu na bardzo podobny temat, który wszedł do kin w tym samym roku. Przepadło niesłusznie – choćby dlatego, że "Czerwona linia" oferuje zupełnie inne podejście do tematu widma wojny nuklearnej, bez kubrickowskiej groteski. Inna sprawa, że fabularny punkt wyjścia również zahacza o absurd: oto w wyniku awarii amerykański samolot dostaje błędne polecenie zrzucenia bomby atomowej na Moskwę i z uwagi na brak łączności rozkaz nie może zostać cofnięty. W obsadzie m.in. Henry Fonda i Walter Matthau.
Na liście najbardziej oczekiwanych filmów tegorocznej edycji festiwalu zwyczajnie nie mogliśmy zapomnieć o "Supersamcu". Debiut reżyserski Grega Mottoli nie tylko przedstawił amerykańskiemu kinu szereg nowych aktorskich talentów – z Michaelem Cerą, Jonah Hillem i Emmą Stone na czele – ale i ukonstytuował komediową karierę jego scenarzystów, Setha Rogena i Evana Goldberga. Po latach od premiery ten chłopacki epos o dojrzewaniu wszedł do kanonu kanapowej rozrywki, złotymi zgłoskami zapisując się w annałach jako jeden z najlepszych filmów komediowych XXI wieku. Sukces ten jest wypadkową wielu czynników: doskonale napisanych żartów, świeżego pomysłu na konstruowanie męskich bohaterów i nieoczywistych obserwacji na temat dorastania, zbieranych przez scenarzystów latami na własnych szkolnych korytarzach. Nie dajcie się jednak zwieść wwiercającej się w brzuch dawce śmiechu. Pod warstwą jadącego po bandzie dowcipu "Supersamiec" skrywa bowiem wrażliwe, refleksyjne podbrzusze. Jego odkrycie i docenienie połączone z odczuwaną w redakcji tęsknotą za wspólnym przeżywaniem komedii stały się głównymi powodami powstania filmwebowej sekcji "Freaks and Geeks" na tegorocznym 16. AFF, której "Supersamiec" pozostaje centralnym punktem. (Więcej na temat komediowej sekcji Filmwebu przeczytacie TUTAJ).
TAURON American Film Festival to nie tylko przegląd filmowych nowości zza Oceanu. Ważnym elementem imprezy jest możliwość obejrzenia na dużym ekranie klasyki kina. W tym roku organizatorzy mają dla widzów naprawdę wielką atrakcję - kinowe pokazy matki wszystkich filmów kultowych "Rocky Horror Picture Show". Ten niepoprawny musical nieprzerwanie od 1975 podbija serca widzów kochających nietuzinkowych bohaterów, szalone pomysły fabularne i absolutną celebrację kiczu. W wielu miejscach na świecie pokazy filmu zmieniają się w zabawy, w czasie których śpiewa się i cytuje całe kwestie dialogowe czy bije brawa podczas każdego pojawienia się Tima Curry'ego jako jedynego, niepowtarzalnego, fascynującego doktora Frank-N-Furtera. Dla wszystkich odmieńców i marzycieli seans tego filmu to pozycja obowiązkowa.
Jim Jarmusch powrócił z przytupem po sześcioletniej przerwie. Nagrodzony w tym roku Złotem Lwem w Wenecji "Father, Mother, Sister, Brother" zdaniem wielu krytyków to jeden z ciekawszych filmów twórcy "Truposza" w XXI wieku. Jak relacjonował nasz recenzent: Jarmusch wraca do formuły opowieści nowelowej, którą testował już kilkakrotnie. "Mystery Train" (1989) był filmowym tryptykiem, "Noc na Ziemi" (1991) – kolekcją pięciu scenek sytuacyjnych, a "Kawa i papierosy" (2003) – zbiorem kręconych na przestrzeni lat miniaturek. "Father Mother Sister Brother" bierze coś z każdego z nich: Jarmusch pożycza trójdzielną strukturę z "Mystery Train", niczym w "Nocy na Ziemi" zabiera nas na podróż dookoła świata, jak w "Kawie i papierosach" inscenizuje szereg wariacji na tytułowy temat. Tym razem za temat robią więc relacje familijne: rodziców z dziećmi, dzieci z rodzicami, braci z siostrami. W obsadzie gwiazdozbiór: Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling i Tom Waits.