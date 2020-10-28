17. TAURON AFF: Będzie krótko. Short Cuts – Short Film Competition i The Best of USC

Dziś będzie krótko, ale treściwie: żaden z 25 filmów, o których przeczytacie poniżej, nie trwa dłużej niż 21 minut. Ogłaszamy 18 tytułów, które powalczą w Short Cuts – Short Film Competition, pierwszym konkursie jurorskim w historii TAURON American Film Festival, i przedstawiamy jury, które wybierze najlepszy z nich. Na deser pokaz specjalny, który przygotowaliśmy z festiwalem Cinemaforum: The Best of University of Southern California, czyli wczesne shorty George’a Lucasa, Roberta Zemeckisa, Ryana Cooglera i Jona M. Chu.
Kiedy w lipcu otwieraliśmy nabór, puszczaliśmy oko do Roberta Altmana
, którego "Na skróty
" trwa ponad trzy godziny. U nas limit przy zgłoszeniach wynosił 30 minut. Teraz shorty zza oceanu grają u nas o stawkę: zwycięski film otrzyma 3 tysiące dolarów.
Do konkursu wybraliśmy 18 filmów, które przyglądają się złożoności ludzkich relacji, tożsamości oraz poszukiwaniu sensu w nieprzewidywalnym świecie. W każdym z trzech zestawów skomplikowane relacje międzyludzkie stanowią wspólny motyw, ale przybierają one różne formy: od bliskich związków i niespodziewanych spotkań, przez więzi rodzinne, po chwile bliskości między nieznajomymi. To relacje, które mogą dawać poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia, ale bywają też źródłem obsesji, potrzeby dominacji, gniewu lub wyobcowania. Zestaw I: Spiritual
Tu odpowiedzi szuka się tam, gdzie zwykle się nie zagląda: u sąsiada, który w ogródku odprawia seanse spirytystyczne, albo w lesie – u nieznajomego, który może okazać się Diabłem.
"Zwierzątka z balonów
", reż. Anna Baumgarten
"Wyrocznia
", reż. JJ Adler
"Najlepszy przyjaciel Diabła
", reż. Hugo de Sousa
"Promienny szron
", reż. Hannah Schierbeek
"Schody
", reż. Riley Donigan
"Milczące głosy
", reż. Nadine Misong Jin Zestaw II: Power Couples
Bliskość, która częściej krępuje, niż rozczula – ten zestaw najlepiej oglądać we dwoje, o ile nie boicie się rozmowy w drodze do domu.
"DYSK
", reż. Blake Winston Rice
"Na zawsze razem
", reż. Gregory Willis Barnes
"Crash Season", reż. Audrey Rosenberg
"…Oh", reż. Justin Geldzahler
"Gender Studies
", reż. Jamie Kiernan O’Brien
"Niedzielne dzieci
", reż. Reuben Hamlyn Zestaw III: Identity
Zestaw dla każdego, kto choć raz grał w pracy lub przy rodzinnym stole kogoś, kim nie jest – dla bohaterów tych filmów zatraca się granica między rolą a tożsamością.
"Nervous Energy
", reż. Eve Liu
"One Twenty-Six", reż. Dan Lesser
"But I’m Your Brother", reż. Noah Morse
"Pencils Down", reż. Karen Maine
"Don’t Tell Mama
", reż. Chloe Leigh King
"Crisis Actor
", reż. Lily Platt
Więcej o Short Cuts – Short Film Competition
Kto wybierze najlepszy short?
W Short Cuts po raz pierwszy zdecyduje jury – i bardzo nam zależało, żeby najlepszy film wybierali ludzie, którzy sami tworzą. Przy jednym stole usiądą muzyk, fotografka, aktorka i scenarzystka oraz krytyk filmowy. Łukasz "L.U.C" Rostkowski
– producent i kompozytor, który pisze też teksty. Jego ścieżka dźwiękowa do "Chłopów
" trafiła na listę 15 soundtracków z największą szansą na Oscara
według "Variety". Piotr Czerkawski
– dziennikarz i krytyk filmowy, kurator warszawskiego Kina Kultura. Krótki metraż zna z obu stron: wybierał shorty do programu Nowych Horyzontów
, a z Jakubem Prysakiem
napisał scenariusz krótkometrażowego "Bez reszty
", wyróżnionego na Krakowskim Festiwalu Filmowym
. Michelle Twarowska
– aktorka i scenarzystka. Grała w "Gray Manie
" braci Russo
i serialu "Paradise
", a napisany przez nią short "Happy Day" wygrał festiwal organizowany przez Russów i studio AGBO. Agata Grzybowska
– fotografka dokumentalna, której zdjęcia publikowały m.in. "TIME" i "Der Spiegel". Współpracowała z Jonathanem Glazerem
, Chloé Zhao
, Charliem Kaufmanem
i Jesse’em Eisenbergiem
.
The Best of USC. Tak zaczynali mistrzowie kina
Zanim George Lucas
nakręcił "Gwiezdne wojny
", a Robert Zemeckis
"Powrót do przyszłości
", obaj studiowali w szkole filmowej University of Southern California w Los Angeles. Z tej samej szkoły wyszli Ryan Coogler
, twórca "Czarnej Pantery
" i "Grzeszników
", oraz Jon M. Chu
, który wyreżyserował "Wicked
". Ich wczesne shorty złożyliśmy w zestaw The Best of USC. Przygotowaliśmy go z festiwalem Cinemaforum, którego publiczność obejrzała go 23 października w warszawskim Kinie Atlantic. Teraz przyjeżdża do Wrocławia jako pokaz specjalny 17. TAURON AFF
.
We Wrocławiu zobaczycie:
"Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB
", reż. George Lucas
"The Lift
", reż. Robert Zemeckis
"Bean Cake
", reż. David Greenspan
"Gwai Lo: The Little Foreigner", reż. Jon M. Chu
"Locks
", reż. Ryan Coogler
"Wyrm
", reż. Christopher Winterbauer
"The Suitcase
", reż. Abi Damaris Corbin
Filmy konkursu Short Cuts i pokaz The Best of USC zobaczycie w Kinie Nowe Horyzonty podczas 17. TAURON American Film Festival, który potrwa od 17 do 22 listopada. Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie trzy zestawy konkursowe i sporo więcej, najwygodniej zrobicie to z karnetem lub akredytacją. Tu też będzie krótko: kupicie je tylko do soboty 31 października, do godz. 23:59. Pełny program ogłosimy 3 listopada, a bilety na pojedyncze seanse trafią do sprzedaży 5 listopada. AFF będzie można zaprosić również do swoich domów, od 17 listopada do 6 grudnia, za sprawą odsłony online.