Już dziś we Wrocławiu startuje 17. American Film Festival. W dniach 17-22 listopada czeka nas przejażdżka przez wszystkie stany amerykańskiego kina. Filmweb raz jeszcze objął patronat nad sekcją "Freaks and Geeks", która przybliża arcydzikam komedii XXI wieku. Ale to nie wszystko, co obejrzymy we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty: w programie znalazły się zarówno głośne nowości, jak i uznane klasyki – a także szereg wyszperanych tu i tam ukrytych perełek. Mamy dla Was kilka podpowiedzi, ale mapę będziecie musieli narysować sobie sami: w kinie.
17. American Film Festival: Co oglądać? TOP 10 naszych faworytów
"Club Kid" już zyskał sobie u nas miano amerykańskiej, filmowej wersji polskiego serialu "Proud" z Ignacym Lissem. Punkt wyjścia faktycznie jest podobny: życie beztroskiego imprezowicza staje na głowie, kiedy musi zając się dzieckiem. W przypadku Petera (Jordan Firstman) jest to 10-letni Arlo (Reggie Absolom), syn, o którego istnieniu nie wiedział. Pytanie, kto jest tu tytułowym "klubowym dzieciakiem": chłopiec poczęty w imprezowym ciągu, czy mężczyzna, który musi odbyć przyspieszony kurs dojrzewania? Firstman napisał scenariusz, zagrał główną rolę i zadebiutował za kamerą jako reżyser – "Club Kid" był więc swoistym "coming of age" również dla niego.
Interesujące kino niezależne przybliżający egzotyczny dla wielu świat amatorskiej kulturystyki. "Test" zaskakuje wiarygodnością w prezentacji amerykańskiej prowincji. Odziera też sport z mitów, pokazując, ile tak naprawdę kosztuje człowieka podążanie za pasją. "Test" jest również interesującym portretem młodego mężczyzny, którego świat rozdarty jest pomiędzy powinnością a pragnieniami. Nie jest to kino szczególnie odkrywcze, lecz jest szansa, że podbije wasze serca swoją szczerością i wiarygodnymi kreacjami aktorskimi. Jeśli jesteście ciekawi tego, co kręci w Ameryce bez wsparcia wielkich wytwórni, zdecydowanie powinniście zobaczyć film Sama McConnella.
"Przeciwieństwa się przyciągają" – mówi dobrze znane przysłowie, a Judd Apatow nie waży się z nim polemizować. Jego "Wpadka" zaczyna się więc od wyjątkowego "przyciągnięcia": na jednej z imprez niedojrzały Ben (Seth Rogen) i ułożona Alison (Katherine Heigl) zupełnym przypadkiem zbliżają się ku sobie, by po kilku głębszych wylądować razem w jednym łóżku. Spotkanie, które dla obojga miało stać się wyłącznie wspominaną z uśmiechem anegdotą, komplikuje nieplanowana ciąża. Odliczanie do narodzin dziecka dla obojga bohaterów staje się ostatecznym polem testowania i próbowania: badania siły nowej relacji, naginania się do cudzych oczekiwań, ale i stawiania ważnych granic. "Wpadka" pozostaje jedną z najlepszych komedii romantycznych XXI wieku dokładnie dlatego, że w swoim podejściu do miłości decyduje się być trzeźwiąco anty-romantyczna. Zamiast przysłaniać nam oczy cukierkową ckliwością, zadaje rzeczowe pytania o podmiotowość w relacji; zastanawia się, na ile jesteśmy w stanie poświęcić ją dla dobra związku, a kiedy "dorastając dla kogoś" gubimy po drodze esencję samych siebie.
Amerykańscy krytycy rozpływają się nad "Debiutem". Piszą m.in. że to "pełna uroku komedia, która może przynieść Julianne Moore szóstą nominację do Oscara", a także dzieło "błyskotliwe, inteligentne i wyjątkowo zabawne", jak dotąd "najbardziej dojrzały film Jesse'ego Eisenberga". Moore wciela się tu w przytłoczoną codziennością gospodynię domową Monę, która całe dotychczasowe życie poświęciła mężowi i dzieciom. Pewnego dnia bohaterka postanawia zawalczyć o swoje marzenia i wziąć udział w castingu do scenicznego musicalu. W ten sposób trafia w sam środek barwnego i nieco szalonego świata teatru. Praca nad rolą okazuje się dla niej jednocześnie pracą nad samą sobą.
Jeśli znacie "Małą Miss", wiecie, że spotkanie z rodziną Hooverów to zawsze dobry pomysł. A jeśli do tej pory było Wam nie po drodze… poznajcie ojca (Greg Kinnear) – apostoła ewangelii Sukcesu, dla którego największym koszmarem jest myśl, że może okazać się przegrywem; zbuntowanego nastolatka Dwayne'a (Paul Dano); cierpiącego na Weltschmerz wujka Franka – wybitnego specjalistę od Prousta (Steve Carell); dziadka – niepokornego byłego rezydenta domu opieki (Alan Arkin); trzymającą towarzystwo w ryzach matkę (Toni Collette)… i last but not least marzącą o koronie miss siedmioletnią Olive (Abigail Breslin). Kiedy dziewczynka dowiaduje się, że zakwalifikowała się do prestiżowego konkursu Little Miss Sunshine, cała familia pakuje się do rozklekotanego wana i rusza w trasę. Co z tego wyjdzie? Tego nie zdradzimy, ale zapewniamy, że czeka Was niezapomniana przygoda. A scena, w której mała Olive prezentuje na konkursie miss opracowany przez dziadka układ choreograficzny do piosenki "Super Freak" Ricka Jamesa niezmiennie bawi i chwyta za serce.
Kiedy "Urodzeni mordercy" trafili do kin w 1994 roku, mówili o nim wszyscy. Było to bowiem kino oferujące bezkompromisową wizję przemocy i wpływu mediów na narastającą brutalność codziennego życia. Krytycy i widzowie byli podzieleni. Jedni uważali go za trafiającą w sedno krytykę współczesnej cywilizacji, która z przestępców zrobiła celebrytów. Inni widzieli w tym właśnie celebrację przemocy i inspirację dla szaleńców, którzy w prawdziwym życiu próbowali być jak bohaterowie filmu Stone'a. Podczas tegorocznego AFF możecie sprawdzić, czy 30 lat później "Urodzeni mordercy" są wciąż dziełem kontrowersyjnym.
"Idealna, ręcznie wykonana odtrutka na sztuczną inteligencję – mały (a zarazem wielki) kawałek filmowej magii". "Niezwykłe osiągnięcie – zachwycające wizualnie, wzruszające, trzymające w napięciu i głębokie". "Przepiękny hołd dla outsiderów, natury i wszystkiego, co zdaje się nam umykać w miarę postępów w kierunku zdominowanej przez technologię przyszłości". Tak o nowym filmie Travisa Knighta ("Kubo i dwie struny") piszą zachwyceni amerykańscy krytycy. "Kroniki lasu" to opowieść o nastoletniej Prue, która mimo zakazu rodziców zabiera swojego maleńkiego braciszka na rowerową przejażdżkę. Gdy na placu zabaw chłopca porywa stado złowrogich wron, bohaterka razem ze szkolnym kolegą wyrusza mu na ratunek. Trop wiedzie do pobliskiego lasu, w którym dziewczynka odkrywa wejście do równoległego, magicznego świata zamieszkałego przez gadające zwierzęta i władających magią ludzi, skrywającego najniezwyklejsze tajemnice. Na czyj rozkaz wrony porwały jej braciszka, z kim przyjdzie jej się zmierzyć, by go ocalić i jak to możliwe, że dwa kroki od domu można odkryć magiczny świat?
Hannibal Lecter? "Wiadomo, Anthony Hopkins!" – zakrzykną kinomani pamiętający "Milczenie owiec". "Nie, bo Mads Mikkelsen!" – odpowiedzą serialofile naoglądani "Hannibalem". "Na pewno nie Gaspard Ulliel", powiedzą wszyscy, mając w pamięci "Hannibala. Po drugiej stronie maski". W tym tłumie ekranowych Lecterów gubi się gdzieś Brian Cox z "Manhuntera" (znanego w Polsce jako "Czerwony smok"). Niesłusznie: gwiazdor "Sukcesji" bowiem nie tylko wcielił się w Lectera jako pierwszy, ale też dał zupełnie inną, bardziej surową, wersję tej postaci, pozbawioną ornamentów, jakie dodali jego następcy. Ale jego rola to tylko jeden z powodów, dla których warto zobaczyć stylowy thriller Michaela Manna z 1986 roku. Opowieść o Willu Grahamie (William Petersen) na tropie mordercy znanego jako Zębowa Wróżka (Tom Noonan) jest tu w gruncie opowieścią o spoglądaniu w Otchłań. O tym, że, aby usidlić zło, trzeba je wpuścić do swojej głowy. Podczas American Film Festiwalu będzie można zobaczyć wersję reżyserską filmu. Odważycie się zajrzeć?
A co jeśli oglądanie filmu nie jest procesem jednostronnym – i oglądane filmy jednocześnie oglądają nas? Oto idee fixe "Miłości, śmierci i dojrzewania w Camp Miasmie". W swoim nowym dziele Jane Schoenbrun, autorka dobrze przyjętego "W blasku ekranu", ponownie analizuje fenomen bycia widzem, ale tym razem na warsztat bierze nie seriale, a slashery. Po tytułowym obozie oprowadza nas Kris (Hannah Einbinder) – młoda reżyserka, której wytwórnia powierzyła realizację rebootu uwielbianej przed laty serii horrorów. Młoda kobieta postanawia namówić do powrotu gwiazdę pierwszej części – ekscentryczną Billy (Gillian Anderson). Jeśli równym uczuciem co "Piątkiem trzynastego" darzycie "Uśpiony obóz", to wycieczka na Camp Miasma jest dla Was punktem obowiązkowym tej edycji AFF. Jak dla nas Camp Miazga!
Inspirująca opowieść o determinacji, odwadze i wierze we własne możliwości. Film Petera Farrelly'ego ("Green Book") pokazuje, jak narodził się jeden z największych fenomenów w historii kina. W połowie lat 70. Sylvester Stallone był początkującym aktorem bez perspektyw na wielką karierę. Producenci chcieli kupić od niego scenariusz "Rocky'ego", ale żaden nie zamierzał obsadzić go w tytułowej roli. Stallone odrzucał więc kolejne lukratywne oferty, wierząc, że tylko on może zagrać podrzędnego boksera, który walczy o marzenia. Finalnie jego upór zaowocował dziełem, które zdobyło trzy Oscary i na zawsze zapisało się w historii kina. Jak piszemy w naszej recenzji: "ten film biograficzny został skrojony pod widzów wychowanych na "Rockym", bo to przecież klasyczna historia underdoga, który przezwycięża wszelkie przeszkody i udowadnia, że każdy może mieć w życiu swoje pięć minut". Przy tak doświadczonym twórcy jak Farrelly – oraz znakomicie dobranym odtwórcy męskiej roli (Anthony Ippolito) – to przedsięwzięcie musiało się udać.
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