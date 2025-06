19-letni YouTuber nakręci horror dla A24. W obsadzie gwiazda "Najgorszego człowieka na świecie"

Kane Parsons nakręci film dla A24 – co wiemy?

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto

Choć Kane Parsons będzie historycznie najmłodszym reżyserem studia A24, zdążył już zebrać odpowiednią światową popularność. Trzy lata temu na swoim kanale Kane Pixels opublikował viralowy hit " The Backrooms " – kilkuminutowy horror found footage rozgrywający się w tytułowych liminalnych przestrzeniach. Od tego czasu twórca regularnie publikuje dziwaczne, przerażające krótkometrażówki na swoim kanale, korzystając z opracowanej nostalgiczno-niepokojącej estetyki.Pierwszy pełnometrażowy projekt fabularny Parsonsa nie będzie w żadnej mierze produkcją amatorską. Zdaniem dziennikarzy w film zaangażowani będą Renate Reinsve (" Najgorszy człowiek na świecie ") oraz Chiwetel Ejiofor (" Zniewolony. 12 Years a Slave "). Produkcja filmu ma ruszyć już latem tego roku. Nadchodzący film noszący już tytuł "The Backrooms" ma być wysokobudżetową próbą przedstawienia widzom tego wyjątkowego internetowego fenomenu.W tej chwili nic nie wiemy o fabule samego filmu. Dziennikarze donoszą, że Parsons został wybrany do projektu w konsekwencji popularności swojej serii " The Backrooms ", a jego brak doświadczenia na planie ma zakryć aktywna pomoc kreatywna producentów. Choć nie wiemy jeszcze, o czym opowiadać będzie film, na pewno będzie rozgrywał się tytułowych przestrzeniach, które zdają się istnieć poza granicami naszej rzeczywistości. Pytanie, czy estetyka ta sprawdzi się w dużym studyjnym projekcie, który musi rządzić się zupełnie innymi prawami, uzyska swoją odpowiedź dopiero na etapie kinowej premiery.