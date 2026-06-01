"Obsesja" na VOD? Nie tak szybko

Focus Features mogło kupić prawa do dystrybucji horroru "Obsesja" za 15 milionów dolarów, ale najwyraźniej studio nie wierzyło w sukces, jaki film odniesienie. Dlaczego? Bo na jutro, 2 czerwca, wyznaczyło jego premierę w dystrybucji cyfrowej. Te plany są jednak nieaktualne.

"Obsesja" zadebiutowała w kinach w połowie maja. Od samego początku zachowuje się w box offisie niezgodnie z prawidłami. Każdy kolejny weekend w amerykańskich kinach film miał lepszy od poprzednie. W miniony weekend film uzyskał nawet lepszy wynik od nowych "Gwiezdnych wojen".

W efekcie tylko w Ameryce "Obsesja" zarobiła już ponad 100 milionów dolarów. Ponad 40 milionów pochodzi zaś z reszty świata. To sprawiło, że Focus Features i NBCUniversal postanowiło zmienić plany dystrybucji cyfrowej.


Pierwotnie zakładano, że "Obsesję" będzie można kupić w formie cyfrowej lub też wypożyczyć już we wtorek, 2 czerwca. Ta data została jednak odwołana. NBCUniversal na razie nie podało nowej. Można się jednak spodziewać, że film otrzyma pełne 45-dniowe okno dystrybucji kinowej. A to oznacza, że na VOD zadebiutuje zapewne dopiero pod koniec czerwca.

"Obsesja" to historia młodego mężczyzny (Michael Johnston), który zakochany jest w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette). Nie potrafi jej jednak tego wyznać. Pewnego dnia, w akcie desperacji kupuje zabawkę "One Wish Willow", która ponoć spełni jedno jego życzenie. I tak też się stało. Chłopak dostaje dokładnie to, o co prosił...

Obraz wyreżyserował YouTuber Curry Barker. To jeden z trzech twórców internetowego contentu, który w tym roku odniósł komercyjny sukces w kinach.

