2 międzynarodowe festiwale i 9 nagród. "Silver" Natalii Koniarz od 14 listopada w kinach

Boliwijskie serce ukryte jest pod powierzchnią przerażającej góry Cerro Rico. To tam w swoim olśniewającym, pełnometrażowym debiucie zabiera publiczność Natalia Koniarz. Mroczne korytarze kopalni pochłaniają niewinnych, którzy dla srebrzącego się kruszca poświęcają zdrowie i życie. Zachwycający, a jednocześnie przerażający film o niewidzialnych ofiarach neokapitalizmu już 14 listopada trafi do kin. Za dystrybucję odpowiada Krakowska Fundacja Filmowa.
"Silver
" to pełnometrażowy debiut utalentowanej reżyserki, który na 65. Krakowskim Festiwalu FIlmowym otrzymał aż sześć nagród, a w ten weekend wygrał prestiżowy festiwal w Jihlavie, otrzymując trzy narody, w tym również tę za najlepsze zdjęcia. Producentem tego zachwycającego, a jednocześnie niezwykle poruszającego filmu jest Maciej Kubicki
(laureat Emmy za "Pianoforte
"), autorem zdjęć Stanisław Cuske
(współpracownik Łukasza Żala
, m.in. przy "Strefie interesów" i "Hamnecie"), który otrzymał za film kolejną nominację do Złotej Żaby na Camerimage. Producent wykonawczy to zdobywca Oscara Paweł Pawlikowski
("Lato miłości
", "Ida
", "Zimna wojna
"), a za muzykę odpowiada kompozytor i reżyser dźwięku Marcin Lenarczyk
("Córki dancingu
", "Fuga
").
"Silver
" przenosi widownię do serca Boliwii, do wnętrza Cerro Rico – góry, która od wieków pożera ludzkie życia. W tym miejscu, gdzie ziemia dosłownie drży od pracy kilofów, Natalia Koniarz
obserwuje brutalną rzeczywistość ludzi żyjących i umierających w cieniu kopalni srebra. Trójka bohaterów – chłopiec, kobieta i stary górnik – staje się przewodnikami po świecie, w którym praca dzieci jest normą, a granica między przetrwaniem a śmiercią zaciera się w kłębach pyłu.
Utalentowana reżyserka z wyczuciem łączy bezpośrednią obserwację z poetyką obrazu. Opowiada o współczesnym kolonializmie i neokapitalizmie poprzez doświadczenie i uważność, unikając przy tym publicystycznego tonu. Światowe koncerny i nowoczesna technologia, z której korzystają uprzywilejowani, istnieją kosztem tych, którzy wydobywają surowce na samym dole globalnej drabiny. Kamera zagląda do wnętrza góry, ale także w głąb społecznych nierówności – ukazując ich genezę i współczesne oblicze. Dzieci w szkolnych ławkach uczą się o górze z dumą, by chwilę później poznać jej prawdziwą twarz – obcą, ciemną i śmiertelnie niebezpieczną.
Przy tym wszystkim "Silver
" jest formalnie spójny, oszczędny w słowach, ale pełen znaczeń. Pozostaje w widzu długo po seansie, także dzięki kontrastowi między dramatem podziemnego życia a powierzchowną turystyczną ciekawością. To zabójcze oblicze góry nie przeszkadza zamożnym turystom w jej eksploracji i dodawaniu stamtąd relacji czy postów na media społecznościowe, których nie dałoby się opublikować bez wydobywanego tam surowca. Reżyserka nie oskarża, a pokazuje jaka jest prawdziwa cena srebra wibrującego w naszych kieszeniach i błyszczącego na naszych palcach.
"Silver
" był najczęściej nagradzanym tytułem 65. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Film otrzymał Nagrodę Publiczności oraz FIPRESCI, reżyserka odebrała Srebrny Róg oraz Nagrodę im. Macieja Szumowskiego przyznawaną za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne. Doceniono również operatora filmu Stanisława Cuske, który odebrał nagrodę za najlepsze zdjęcia oraz producenta Macieja Kubickiego. Na festiwalu w Jihlavie zdobył aż trzy nagrody w konkursie głównym Opus Bonum: za Najlepszy Film Dokumentalny 2025 roku, Najlepszy Film Dokumentalny w regionie Wyszehradzkim oraz Najlepsze Zdjęcia.
Film jest koprodukcją polsko-norwesko-fińską, powstał ze wsparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a wiodącym producentem jest Telemark.
Dystrybutorem "Silver" jest Krakowska Fundacja Filmowa, organizator Krakowskiego Festiwalu Filmowego i wielu innych inicjatyw popularyzujących najciekawsze polskie i światowe filmy dokumentalne. O reżyserce: Natalia Koniarz
(ur. 1996) – reżyserka filmów dokumentalnych. Urodzona w Beskidach, mieszkała i pracowała w Chile, Boliwii i Francji. Obecnie dzieli czas między Warszawę a Kairem. Jest absolwentką Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, gdzie dziś prowadzi wykłady i realizuje doktorat. Zadebiutowała filmem "Tama
", który zdobył nagrody m.in. na Fipadoc, Go Short i Nowych Horyzontach. Film pokazywano na ponad 50 festiwalach i emitowano na francuskiej platformie TENK oraz TVP. Jej kolejny dokument "Postcards from the Verge
" miał premierę na IDFA i był prezentowany na Makedox, Women Make Waves oraz wielu innych międzynarodowych festiwalach. Jest laureatką Grand Prix za najlepszy pitch na East Doc Platform Forum oraz uczestniczką programu Ex Oriente. Swoje projekty rozwijała także w ramach DocsBarcelona Public Pitch i Fipadoc Industry.
Informacja sponsorowana