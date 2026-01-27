2. sezon "The Pitt" w HBO Max. Tego nie wiedzieliście o serialu!

W HBO Max możecie już zobaczyć 2. sezon najlepszego serialu medycznego ostatnich lat, czyli "The Pitt". A tak w ogóle, czy wiecie, że...
Bohaterem serialu jest doktor Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle
). W pierwszym sezonie wita on nową grupę studentów medycyny i stażystów na niedostatecznie obsadzonym i przepełnionym oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, pieszczotliwie nazywanym "The Pitt".
Drugi sezon rozgrywa się 10 miesięcy po wydarzeniach przedstawionych w sezonie pierwszym. Noah Wyle
i twórca R. Scott Gemmill
zapowiadają w wywiadach, że w drugim sezonie grany przez Wyle'ego doktor Michael "Robby" Robinavitch znajdzie się na "ścieżce zdrowienia". Pomimo dramatycznych wydarzeń z pierwszego sezonu w nowych odcinkach wracają też m.in. pielęgniarka Dana Evans (Katherine LaNasa) i doktor Langdon (Patrick Ball
).
