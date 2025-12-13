Uwe Boll kręci nowe "Alone in the Dark"!

20 lat minęło, więc Uwe Boll uznał, że nadszedł czas, by wrócił do growego świata "Alone in the Dark". Niemiecki reżyser stanie za kamerą nowego filmu.
Uwe Boll nakręcił "Alone in the Dark". Teraz chce nakręcić "Alone in the Dark"
Przypomnijmy, że w 2005 roku światło dzienne ujrzał inspirowany grą "Alone in the Dark"
film pod tym samym tytułem
. Wyreżyserował go Uwe Boll
, a w głównych rolach wystąpili Christian Slater
, Tara Reid
i Stephen Dorff
.
Obraz został bardzo źle przyjęty przez widzów, a także przez fanów gry, którzy uznali, że kinowe "Alone in the Dark
" nie ma z oryginałem zbyt wiele wspólnego.
Nowe "Alone in the Dark"
nie będzie remakiem tamtego filmu. Zamiast tego Boll
za punkt wyjścia zamierza wziąć grę "Alone in the Dark"
z 2024 roku. I co ważne, obiecuje, że tym razem zamierza pozostać wierny duchowi serii. Zamierzamy uchwycić ducha i epokę oryginalnych gier oraz podążać za historią z nowej gry. Nie możemy doczekać się rebootu marki i obsadzenia odtwórcy roli Edwarda Carny'ego
- ogłasza światu Uwe Boll
.
Film ma być zaledwie początkiem. Boll
rozważa również realizację serialu telewizyjnego.
Zwiastun gry "Alone in the Dark" z 2024 roku