21. Święto Niemego Kina: Kult ciała

W dniach 5 – 8 listopada w stołecznym kinie Iluzjon po raz 21. odbędzie się kultowe Święto Niemego Kina. Najważniejszy w Polsce festiwal poświęcony sztuce filmowej okresu niemego prezentuje tytuły odrestaurowane cyfrowo z muzyką na żywo. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest kult ciała. Oprócz filmów fabularnych, kina akcji czy melodramatów, zobaczycie: eksperymenty, animacje, pierwsze rejestracje widowisk sportowych, pokazów cyrkowych i tanecznych.
Przywołamy pierwsze audiowizualne wzorce męskości – figury umięśnionych superbohaterów, sławnych na długo przed Arnoldem Schwarzeneggerem i Marvel Body, oraz ponadczasowe fantazje, które za nimi stoją.
Sięgniemy do wczesnego kina, które rozwinęło XIX-wieczny kult siły fizycznej, fascynując się ciałem jako dowodem charakteru, statusu, symbolem narodowej witalności i narzędziem dominacji. Kino nauczyło się nie tylko fotografować i analizować ruch, ale przede wszystkim rytmizować, montować, wydobywać i utrwalać piękno.
Kult ciała
Motyw przewodni tej edycji ŚNK – kult ciała – został zapożyczony z polsko-austriackiej koprodukcji z 1930 r. o tym samym tytule w reżyserii Michała Waszyńskiego. "Kult ciała"
będzie mieć swoją repremierę światową nowej odrestaurowanej wersji, a muzykę do niego stworzy Adrian Konarski i Semi-Invented Trio.
"Mocny człowiek". Repremiera polska
Festiwal otworzy polska repremiera – często określanego mianem najlepszego polskiego niemego filmu – "Mocnego człowieka"
(1929) w reżyserii Henryka Szary w wersji po nowej restauracji cyfrowej. Autorską muzykę do filmu na żywo wykona kompozytor Stefan Wesołowski.
Raskolnikow, Golem i człowiek o stalowych nerwach
Obok polskiej repremiery "Raskolnikowa"
z muzyką Michała Pepola do pierwszej części filmu oraz Royber Trio: Trzaska/Moretti/Walicki do drugiej, pokażemy "Golema"
(1920) w reż. Paula Wegenera – jedno z najstarszych i najbardziej fascynujących ucieleśnień męskiej siły. W ramach światowych repremier dwóch nowych restauracji FINA zobaczycie filmy ojca kina akcji, Harry’ego Piela: "Nad brzegami Gangesu"
(1923) z muzyką Jerzego Mączyńskiego oraz "Człowiek o stalowych nerwach"
(1924) z muzyką w wykonaniu Grupy Torpedo.
"Czarny pirat" w Technicolorze i chronofotografie Mareya
Festiwal zamknie pokaz "Czarnego pirata"
(1926) Alberta Parkera z jazzowo-funkową muzyką trójmiejskiego septetu Klawo. Będzie to pierwszy na ŚNK film barwny, nakręcony we wczesnej technice Technicoloru dwubarwnego, odrestaurowany przez MoMA.
W programie są też filmy krótkie: chronofotografie Étienne’a-Jules’a Mareya (1830–1904), francuskiego lekarza i fizjologa, który badał lokomocję ludzi i zwierząt, wykorzystując skonstruowane przez siebie urządzenia fotograficzne. Chronofotografia pozwalała mu rozłożyć płynny, niedostrzegalny dla oka ruch na kolejne fazy i poddać go pomiarowi.
Popisy gimnastyczne
Pokażemy też fragmenty rejestracji popisów urodzonego w Strykowie k. Łodzi w 1893 r. Siegmunda "Zishe" Breitbarta, jednego z najsłynniejszych siłaczy na świecie oraz pokazujące widowiska sportowe filmy Jana Kříženeckiego.
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Organizatorzy:
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, kino Iluzjon, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Siostry Archeo
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Patron honorowy: Ambasada Królestwa Belgii
Partnerzy programowi: Cinémathèque royale de Belgique, Filmmuseum Düsseldorf, MoMA NY, Cinémathèque française, Filmmuseum München, Det Danske Filminstitut, National Archives of Georgia, FPA CLASSICS, EYE Filmmuseum, University of South Carolina, Národní filmový archiv
Partner: Filharmonia Narodowa, Collège de France
Patroni medialni: Miesięcznik KINO, FILMWEB, Elle, TVP Kultura, wyborcza.pl,
stare-kino.pl, klatkinaoczach.pl
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Wszystkie filmy z angielskimi napisami. Program Bilety
dostępne w kasie kina Iluzjon i online. wydarzenie na Facebooku
Wstęp na wykłady, warsztaty dla dzieci i zwiedzanie Filharmonii Narodowej jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.
Informacja sponsorowana