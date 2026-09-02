23. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja

W dniach 8–12 września 2026 roku Koszalin po raz dwudziesty trzeci stanie się europejską stolicą kina wrażliwego społecznie. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych i społecznych w Polsce, łączące sztukę filmową z otwartą dyskusją na temat świata osób z niepełnosprawnościami. Tegoroczna edycja poświęcona jest w sposób szczególny psychologicznym aspektom niepełnosprawności.
Program 23. edycji Festiwalu obfituje w poruszające projekcje konkursowe i pozakonkursowe, spotkania ze wybitnymi twórcami kina i teatru, debatę naukową, wydarzenia sportowe oraz warsztaty edukacyjne. W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej oraz na uczelniach i w instytucjach partnerskich spotkają się reżyserzy, aktorzy, eksperci i widzowie, by wspólnie przełamywać bariery i budować przestrzeń wzajemnego zrozumienia.
Podczas 23. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja zaprezentujemy 41 filmów z kilkunastu krajów świata. W konkursie na najlepszy film fabularny zobaczymy 15 tytułów, w konkursie dokumentalnym – 12, a o nagrody w konkursie filmów amatorskich powalczy 8 produkcji. Program uzupełnią pokazy pozakonkursowe oraz pokaz specjalny filmu, którego bohaterem jest mieszkaniec Koszalina.
W tegorocznej edycji publiczność obejrzy filmy m.in. z Polski, Izraela, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec, Włoch, Armenii, Kolumbii, Grecji, Kanady, Argentyny, Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Wszystkie filmy konkursowe nawiązują do idei festiwalu i na różne sposoby podejmują temat niepełnosprawności. Produkcje z różnych krajów pozwalają zobaczyć, jak osoby z niepełnosprawnościami są postrzegane w odmiennych kulturach oraz jak twórcy przekładają ten ważny i wrażliwy temat na język filmu fabularnego i dokumentalnego. Tematyka tegorocznych obrazów jest niezwykle różnorodna. Wśród poruszanych wątków znajdują się m.in. doświadczenia wojny, emigracja, sztuka, sport, samotność, miłość, taniec, a także codzienne zmagania z traumą i wyzwaniami życia. Warto zwrócić uwagę również na konkurs filmów amatorskich, w którym prezentowane są niezwykle inspirujące produkcje powstałe w ośrodkach wsparcia i terapii. Dla wielu ich autorów praca z kamerą jest nie tylko sposobem na twórczą ekspresję, ale także ważnym elementem procesu terapeutycznego. Także pokazy pozakonkursowe, prezentowane w godzinach wieczornych, przyniosą widzom wiele filmowych emocji. W programie znalazły się również absolutne premiery kinowe. Tegoroczny repertuar to kino skłaniające do refleksji i odważnie opowiadające o rzeczywistości, ale także pełne nadziei, humoru i optymizmu. To filmy, które przypominają, że mimo różnic wszyscy jesteśmy równi i zasługujemy na zrozumienie oraz szacunek.
Laureatów nagród Motyl 2026 wyłoni jury w składzie: Aleksandra Konieczna
, Maria Gładkowska
, Radosław Piwowarski
, Mateusz Więcławek
i Justyna Kozdryk. Przyznana zostanie również Nagroda Rektora Politechniki Koszalińskiej. O to wyróżnienie, przyznawane przez jury młodzieżowe, rywalizować będą wszystkie filmy konkursowe – niezależnie od kategorii. Jak co roku swój głos oddadzą także widzowie, wybierając najlepszy film festiwalu. Zwycięzca otrzyma Nagrodę Publiczności.
Festiwal otworzy uroczysta Inauguracja we wtorek, 8 września o godz. 18:00
, połączona z wernisażem wystawy fotografii Ireneusza Sobieszczuka "Spojrzenia i gesty" oraz projekcją filmu powarsztatowego "Poznaj zawody filmowe". Gościem specjalnym wieczoru inaugurującego będzie znakomity reżyser Radosław Piwowarski
, z którym rozmowę po pokazie filmu "Królowa chmur
" poprowadzi ceniony krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.
Wśród zaproszonych gości i wydarzeń specjalnych znajdą się m.in.: Spotkania autorskie i aktorskie
: Rozmowy Łukasza Maciejewskiego z wybitnymi aktorami – Aleksandrą Konieczną
, Mateuszem Więcławkiem
oraz Marią Gładkowską
. Premiera i promocja książki "Życie na medal":
Spotkanie z autorkami Pauliną Malinowską-Kowalczyk i Justyną Kozdryk (prowadzenie: Piotr Pawłowski). Wydarzenia naukowe i edukacyjne:
Konferencja naukowa "Psychologiczne Aspekty Niepełnosprawności" na Politechnice Koszalińskiej oraz Żywe Lekcje Wychowawcze z udziałem Adrianny Zawadzińskiej i Tomasza Rokowskiego. Wydarzenia plenerowe i integracyjne:
Pokazy sportowe (szermierka, boccia, handbike), koncert bardów oraz pokazy muzyczne na placu festiwalowym.
Organizatorzy konsekwentnie dbają o pełną dostępność wydarzenia. Kluczowe punkty programu – w tym Inauguracja, Konferencja Naukowa, wybrane spotkania z twórcami oraz Gala Finałowa – będą tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM)
. Projekt 23. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja dofinansowany ze środków: PFRON, MKiDN, PISF, WZP i Miasta Koszalin.